Pfedelbach siegt zum Auftakt der Bezirksliga im Derby in Neuenstein

Der TSV Pfedelbach gewann zum Auftakt der Bezirksligasaison 2025/26 am Sonntag, den 24. August 2025 im Derby beim Aufsteiger TSV Neuenstein mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Jann Baust per Foulelfmeter. Ein Spielbericht, Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach mit 1:0 Derbysieg zum Auftakt

Besser Pfedelbach nahm von Anfang an das Heft in die Hand. Gleich zu Beginn hatte man drei Eckbälle, die leider nichts einbrachten, zu verzeichnen. Die dritte Ecke war am gefährlichsten doch Sebastian Hack köpfte den Ball über die Latte.

In der 9. Minute gab es dann einen berechtigten Foulelfmeter für Pfedelbach nachdem der Neuensteiner Heer Sebastian Hack im Strafraum zu Fall gebracht hat. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jann Baust sicher rechts unten.

Fünf Minuten später fast das 0:2. Nach einer Flanke kam Sebastian Hack an den Ball und der Neuensteiner Keeper parierte seinen Schuss.

Nach 18 Minuten kamen dann auch mal die Neuensteiner vor das Pfedlebacher Tor und Marvin Kahnt fing den Ball mit einer Flugeinlage sicher.

Nach 23 Minuten kam Sergen Uzuner aus ca. 18 Metern zum Abschluss und der Ball flog über die Latte.

Neuenstein hatte dann in der 35. Minute die beste Chance im Spiel. Ein langer Ball auf Müller und der ging alleine aufs Tor. Kaan Uzuner konnte ihn zwar noch einholen aber sein Torschuss ging knapp rechts vorbei.

Kurz vor der Halbzeit nochmal ein Freistoß für Pfedelbach. Jann Baust führte aus und der Torhüter klärte zur Ecke.

Mit einer 1:0 Führung ging es dann in die Pause.

Die zweite Halbzeit war kaum angepfiffen, da hatte Pfedelbach die nächste Chance. Sebastian Hack spielte einen Ball quer und Sergen Uzuner zog aus ca. 25 Metern ab. Der Ball ging ganz knapp links vorbei.

Nach 51 Minuten flog ein Ball von links in den Neuensteiner Strafraum und dort fischte ein Neuensteiner Spieler den Ball mit der Hand herunter und der Schiedsrichter sah das leider nicht. Das hätte der zweite Elfmeter sein müssen.

Zehn Minuten später ein schöner Pass auf Jonas Göhner, der legte quer zu Jann Baust und der schob den Ball ins Tor. Doch dann kam der Pfiff des Schiedsrichters. Abseits!

Neuenstein bis dato immer noch ohne Torchance in Durchgang zwei, Pfedelbach mit ca. 80 Prozent Ballbesitz jedoch tat man sich vor dem gegnerischen Tor schwer.

Auf beiden Seiten wurde dann nochmal munter durchgewechselt und der Neuensteiner Sanwald sah in der 90. Minute nach seinem zweiten Foul die gelbrote Karte.

Kurz vor Schluss hatte Pfedelbach in Überzahl die Chance durch den eingewechslten Adrian Reck aber der köpfte eine Flanke neben das Tor.

So blieb es am Ende bei einem knappen 1:0 Auftaktsieg für Pfedelbach.

TSV Neuenstein: Torben Christian Vogg, Lucas Sanwald, Fabian Bezold, Florian Ilzhöfer, Marvin Hilkert, Finn Breuninger, Luca Megerle (77. Oliver Schöne), Felix Klenk (68. Jean-Luca Petraschka), Swen Heer, Jonas Müller, Lorenz Kühner - Trainer: Michael Schaffer

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Mattia Frank (83. Nico Hütter), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle (83. Emmanuel Osare), Luka Michael Barbir (71. Daniel Schmidgall), Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack (90. Adrian Reck), Jonas Göhner - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Timo Härpfer - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Jann Baust (10.)

Gelb-Rot: Lucas Sanwald (90./TSV Neuenstein/Foulspiel )

Schiedsrichter: Tobias Schön (TSV Duttenberg)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-neuenstein-m1-tsv-pfedelbach-m1-250824



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-neuenstein-tsv-pfedelbach-529504

Videos vom Spiel:

Video vom Pfedelbacher Tor:

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-neuenstein-tsv-pfedelbach-14190749-212624

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-neuenstein-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK27M10000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Am Sonntag, den 31.08.2025 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen den nächsten Aufsteiger, die Sportfreunde Untergriesheim.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.