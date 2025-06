Pfedelbach sichert sich Relegation zum Landesliga-Aufstieg!

Der TSV Pfedelbach gewann sein Heimspiel am 33. Spieltag in der Bezirksliga Franken gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim mit 6:1 und hat somit die Relegation zur Landesliga sicher.

Pfedelbach sichert sich mit Sieg die Relegation zur Landesliga

Nach den drei Rückschlägen in den vergangen Tagen war der Fußballgott heute wieder ein Pfedelbacher und so gewann unsere 1. Mannschaft mit 6:1 gegen die Gäste aus Markelsheim/Elpersheim und darf nun an der Relegation zum Aufstieg in die Landesliga teilnehmen.

Den Torreigen eröffnete Philipp Ehrle in der 22. Minute. Ein schöner Angriff über links und dann kam der Pass von Jens Schmidgall an den rechten Pfosten und dort schoss Philipp Ehrle den Ball zum 1:0 ins Tor.

Pfedelbach machte das Spiel und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Philipp Ehrle bekam am rechten Pfosten die Chance und köpfte den Torhüter an. Jann Baust kam anschliessend in Ballbesitz und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie.

Nach einer Unachtsamkeit kamen die Gäste in der 37. Minute zum Anschlusstreffer. Pfedelbach griff nicht energisch an und dann kam Fwlix Schmidt an den Ball und schoss ihn ins linke Ecke zum 1:2 Anschlusstreffer.

In der 61. Minute sorgte Marco Gebert für den so wichtigen Treffer zum 3:1. Philipp Ehrle bediente Marco Gebert und der konnte aus 10 Metern unten rechts ins Tor schießen.

Jetzt war der Bann gebrochen und nur vier Minuten später stand es bereits 4:1. Ein Schuss aufs Tor und Jann Baust nutzte den Abpraller zum 4:1.

In der 68. Minute ging Tobias Lösch auf links durch und schoss den Ball rechts unten rein - 5:1. Pfedelbach war nun die Relegation nicht mehr zu nehmen und Trainer Nico Baur wechselte ordentlich durch. In der 76. Minute hielt Torhüter Hannes Fischle sogar einen Foulelfmeter der Gäste.

Den Schlusspunkt setzte Emmanuel Osare in der 88. Minute. Er wurde im Strafraum bedient und schoss den Ball unter dem Torhüter durch.

Durch den Sieg ist Pfedelbach der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen und so kann man dem kommenden Auswärtsspiel in Ernsbach locker entgegen sehen.

Am Samstag, den 14.06.2025 steht dann das erste Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga in Neunstein an. Aktuell wäre der Gegner aus dem Bezirk Enz-Murr, der TV Aldingen.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (77. Marlon Roth), Erkan Odabasi, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle, Tobias Lösch (77. Emmanuel Osare), Nicolas Baur (71. Albin Salihu), Jens Schmidgall (68. Luka Michael Barbir), Jann Baust (77. Dennis Bantel) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim: Bastian Grüner, Tobias Schieser, Marcel Karausch, Yannik Stein, Timo Schmitt, Daniel Staudt, Felix Schmidt, Max Burger, Domenik Wischke, Jochen Michler, Daniel Wischke - Trainer: Sascha Silberzahn - Trainer: Daniel Wischke

Tore: 1:0 Philipp Ehrle (22.), 2:0 Jann Baust (29.), 2:1 Felix Schmidt (37.), 3:1 Marco Gebert (61.), 4:1 Jann Baust (67.), 5:1 Tobias Lösch (68.), 6:1 Emmanuel Osare (88.)

Schiedsrichter: Marcel Lampert (FC Badenia Rohrbach e.V.))

Zuschauer: 85

Bericht auf FuPa vom 02.06.2025:

Vorschau:

Am Samstag, den 07.06.2025 um 15.30 Uhr spielen wir auswärts im letzten Ligaspiel bei der SG Sindringen/Ernsbach. Das Spiel findet in Ernsbach statt.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.

Am Samstag, den 14.06.2025 findet dann das erste Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga gegen den Tabellenzweiten aus dem Bezirk Enz/Murr in Neuenstein statt.