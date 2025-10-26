Der TSV Pfedelbach spielte am 10. Spieltag der Bezirksliga Franken am Sonntag, den 26. Oktober 2025 beim TSV Botenheim 3:3 Unentschieden. Die Pfedelbacher Tore erzielten 2x Luka Barbir und Mattia Frank. Ein Spielbericht, Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online

Pfedelbach schon wieder nur mit einem Unentschieden

Nach sechs Minuten sie erste Chance im Spiel für die Gäste. Jann Baust spielte einen schönen Ball auf rechts zu Daniel Schmidgall. Dieser flankte nach innen und der Torhüter konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken.

Anschließend dann noch zwei Chancen für Pfedelbach durch Jonas Göhner, der dem Torhüter fast den Ball abnahm und Jann Baust, der über das Tor schoss.

Mit Dauer des Spiels kam dann die Heimelf besser in die Partie. In der 23. Minute lief ein Konter der Heimelf und dann ging plötzlich ein Spieler alleine aufs Tor zu und verzog.

Mittlerweile war es ein echtes Kampfspiel mit den besseren Chancen bei der Heimelf.

Diese ging dann auch folgerichtig in der 36. Minute in Führung. Nach einem Einwurf über rechts kam der Ball in die Mitte. Pfedelbach spielte dem Gegner den Ball in den Fuß und dann reichte ein Doppelpass und Matyssek schoss den Ball aus ca. 16 Metern ins rechte Toreck zur 1:0 Führung. Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.

Direkt nach Wiederanpfiff sorgte der eingewechselte Luka Michael Barbir mit einem kuriosen Flankentreffer für den Ausgleich. Der Ball kam von Jan Baust auf die linke Seite und Luka Barbir flankte aufs Tor. Die Flanke flog gegen den rechten Innenpfosten und ging von dort direkt ins Tor.

Nur drei Minuten später legte Jens Schmidgall eine Flanke in den Strafraum mit dem Kopf auf Mattia Frank ab und der musste nur noch den Fuß zum 2:1 hin halten.

Unser TSV zeigte sich nach der Pause deutlich verbessert und belohnte sich für den Einsatz.

In der 61. Minute kam Botenheim über links und ein Spieler spitzelte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

Vier Minuten später kam Pfedelbach über links und Marco Gebert bediente Tobias Lösch in der Mitte. Der drehte sich und schoss dann direkt aufs Tor aber verzog.

In der 75. Minute kam eine Ecke von rechts vors Tor und dann kam ein Spieler völlig frei zum Kopfball und Marvin Kahnt konnte den Ball überragend klären aber dann traf Kaan Uzuner den Ball beim Klären nicht und der Ball lag frei vor dem Tor. Der Botenheimer Kirsten schaltete am schnellsten und schoss den Ball im Fallen zum Ausgleich im Netz.

Sieben Minuten vor Ende der Partie ging Pfedelbach dann wieder mit 3:2 in Führung. Jann Baust bediente herrlich Sebastian Hack, der mit dem Kopf Luka Barbir auflegte und der blieb cool und schoss den Ball zur 3:2 Führung ins Botenheimer Tor.

In der 88. Minute gab es nochmal eine Ecke für Botenheim. Vorsicht war geboten aber Pfedelbach wieder viel zu passiv und erneut köpfte Matyssek den Ball unter die Latte zum 3:3 Ausgleich.

Kurz vor Ende der Partie hatte Nico Hütter noch eine Kopfballchance aber der Ball ging über das Tor.

Somit spielte Pfedelbach im zehnten Spiel zum sechsten Mal Unentschieden.

TSV Botenheim: Malte Dautel, Tobias Frank, Markus Braun, Marc Timo Nowak, Kai Irrgang (72. Jonas Prem), Jonas Rechkemmer, Max Gruber, Philipp Matyssek, Fabian Kirsten, Lenny Hehl (46. Christian Rembe), Gbenga Daniel Adekoya - Spielertrainer: Philipp Matyssek

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Daniel Schmidgall (85. Fabian Großer), Mattia Frank, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (71. Nico Hütter), Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack (90. Albin Salihu), Jonas Göhner (46. Luka Michael Barbir) - Co-Trainer: Mario Hüttinger

Tore: 1:0 Philipp Matyssek (36.), 1:1 Luka Michael Barbir (47.), 1:2 Mattia Frank (51.), 2:2 Fabian Kirsten (76.), 2:3 Luka Michael Barbir (83.), 3:3 Philipp Matyssek (88.)

Schiedsrichter: Julian Steck (SV Leonberg/Eltingen)

Zuschauer: 100

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-botenheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-251026



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-botenheim-tsv-pfedelbach-540164

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-botenheim-tsv-pfedelbach-14190818-216166

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-botenheim-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK27OT8000000VS5489BUVSSD35NB#!/section/course

Vorschau:

Am Donnerstag, den 30.10.2025 um 19.00 Uhr spielen wir in der 3. Runde des ebmpapst Bezirkspokals beim A-Ligisten TSV Dörzbach/Klepsau. Ein Vorbericht folgt morgen Abend.

Am Sonntag, den 02.11.2025 um 14.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach 2.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.