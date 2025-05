Pfedelbach schlägt Schluchtern mit 3:0

Der TSV Pfedelbach gewann sein Heimspiel am 30. Spieltag in der Bezirksliga Franken gegen den SV Schluchtern mit 3:0. Die Tore für unseren TSV erzielten Marco Gebert, Sebastian Hack und Tobias Lösch. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach mit verdientem 3:0 Heimsieg gegen Schluchtern

Bereits nach fünf Minuten köpfte Sergen Uzuner einen Freistoß von Andreas Cebulla ins Tor der Gäste. Kurz darauf ertönte aber der Abseitspfiff des Schiris.

Drei Minuten später war es dann soweit. Marco Gebert spielte sich auf links durch, ging aufs Tor zu und spitzelte den Ball am Torhüter vorbei. Vom Innenpfosten ging der Ball zur 1:0 Führung ins Tor.

Es dauerte ein bisschen bis die Gäste zu ihrer ersten Chance kamen. Nach 30 Minuten setzte Bostan einen Schuss knapp drüber.

Gerade mal zwei Minuten waren in der 2. Halbzeit gespielt als Sebastian Hack ca. 5 Meter mittig vor dem Strafraum an den Ball kam und nicht lange fackelte. Der Ball schlug unhaltbar links unten im Netz ein.

Vier Minuten später erkämpfte sich Philipp Ehrle auf rechts den Ball und ging dann frei aufs Tor zu. Leider ging seine Flanke ins Nirvana. Hätte er zurück gelegt wären gleich zwei Pfedelbacher einschussbereit gewesen.

Wiederum nur eine Minute später die nächste Riesenchance. Tobias Lösch wurde mit einem Ball geschickt und hob ihn über den herauseilenden Torhüter. Der Ball streifte das linke Tordreieck und ging ins Toraus.

Pfedelbach jetzt mit Chancen im Minutentakt. Nach 54 Minuten erhöhte Tobias Lösch auf 3:0. Zuerst traf Sebastian Hack den Pfosten, dann kam Tobias Lösch an den Ball und schoss ihn links unten rein.

Nach 65 Minuten die nächste Chance. Einen schönen Abschluss von Sebastian Hack klärte der Gästetorhüter mit den Fingern über die Latte. Den Eckball köpfte Hack über das Tor.

Vier Minuten später kam Sebastian Hack zwei Mal zum Abschluss und beide Male konnte der beste Spieler bei den Gästen, Torhüter Reinwald, parieren.

Pfedelbach wechselte in den letzten 25 Minuten munter durch. Von den Gästen kam fast nichts mehr. Nach 90 Minuten stand ein 3:0 Sieg und Pfedelbach hat den Relegationsplatz durch die Böckinger Niederlage schon fast sicher.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Mansour Ceesay, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert (78. Dennis Bantel), Philipp Ehrle (82. Marlon Roth), Andreas Cebulla (70. Albin Salihu), Tobias Lösch (78. Daniel Schmidgall), Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

SV Schluchtern: Lukas Reinwald, Francesco Cauteruccio (46. Luca Janoschka), Luca Wünsch, Fabian Weber, Max Lamik, Niklas Echtenacher, Jonathan Steffl, Moritz Frank, Tom Hehn (56. Pascal Baan), Kevin Walter, Soner Bostan (56. Max Kühner) - Trainer: Matthias Örüm - Trainer: Fuat Eroglu

Tore: 1:0 Marco Gebert (9.), 2:0 Sebastian Hack (47.), 3:0 Tobias Lösch (54.)

Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (TSV Rupperstshofen)

Zuschauer: 125

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sv-schluchtern-m1-250511

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sv-schluchtern-518152

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sv-schluchtern-13334162-211193

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sv-schluchtern/-/spiel/02Q14BVIQS000000VS5489B3VVLDQQH4#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen: https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-15-heft-gegen-sv-schluchtern-und-ssv-gaisbach-ii

Vorschau:

Am kommenden Mittwoch, den 14.05.2025 um 19.00 Uhr spielen wir im Halbfinale des ebmpapst Bezirkspokals Franken bei der SGM Niedernhall/Weißbach. Das Spiel findet auf dem Sportplatz in Weißbach statt. Einen Vorbericht gibt es bereits hier:

https://tsv-pfedelbach.de/1-mannschaft-halbfinale-im-ebmpapst-bezirkspokal-franken-sgm-niedernhall-weissbach-tsv-pfedelbach/

Am Sonntag, den 18.05.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim TSV Erlenbach.

Ein Vorbericht folgt nach dem Pokalspiel.