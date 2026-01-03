Pfedelbach scheitert spät: Mulfingen/Hollenbach gewinnt Schirmbar-Cup

Der Schirmbar-Cup am heutigen Samstag entwickelte sich in der Gerhard-Sturm-Halle in Mulfingen zu einem intensiven und vielschichtigen Hallenturnier. In drei Vorrundengruppen, mehreren K.-o.-Runden und zahlreichen Platzierungsspielen zeigte sich der Hallenfußball in all seinen Facetten. Am Ende setzte sich die SGM Mulfingen/Hollenbach durch und gewann das Turnier nach einem engen Finale gegen den TSV Pfedelbach.

Gruppe A: Gastgeber setzen früh Akzente In der Gruppe A bestimmten die SGM Mulfingen/Hollenbach und die SpVgg Gammesfeld das Geschehen. Beide Teams beendeten die Vorrunde punktgleich mit sieben Zählern. Mulfingen/Hollenbach überzeugte mit zwei klaren Siegen und einem Unentschieden sowie einem Torverhältnis von 10:1. Gammesfeld folgte mit 7:1 Toren. Dahinter landeten der TSV Schrozberg und der FC Phoenix 2002 Nagelsberg, der ohne Punktgewinn blieb.

Ein Turnier mit Breite und Tiefe Der Schirmbar-Cup war von Beginn an auf Vielfalt ausgelegt. Zwölf Mannschaften traten an, verteilt auf drei Gruppen. Gespielt wurde über zehn Minuten, ein Format, das schnelle Entscheidungen und hohe Konzentration verlangt. Die Vorrunde bildete das Fundament eines Turniertages, der sich stetig verdichtete und in der K.-o.-Phase deutlich an Schärfe gewann.

Gruppe B: Igersheim behauptet sich an der Spitze

Die Gruppe B bot enge Spiele und wechselnde Dynamiken. Der 1. FC Igersheim sicherte sich mit sieben Punkten den Gruppensieg. Die SGM Mulfingen II/Hollenbach II folgte mit sechs Punkten und einem starken Torverhältnis von 9:2. Die SGM Kreßberg und der TSV Pfedelbach II mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen, blieben aber Teil des weiteren Turnierverlaufs.

Gruppe C: Pfedelbach mit makelloser Vorrunde

In der Gruppe C setzte der TSV Pfedelbach ein klares Zeichen. Drei Siege aus drei Spielen, neun Punkte und ein Torverhältnis von 10:2 bedeuteten Platz eins. Der SC Amrichshausen belegte Rang zwei, während die SG TSV Hohebach/Rengershausen und der SV Westgartshausen punktgleich am Ende der Tabelle standen.

Viertelfinals als erste Bewährungsprobe

Mit Beginn der Viertelfinals nahm das Turnier deutlich an Intensität zu. Der TSV Pfedelbach setzte sich knapp gegen die SGM Kreßberg durch, während die SGM Mulfingen/Hollenbach den SC Amrichshausen deutlich besiegte. Der 1. FC Igersheim behauptete sich souverän gegen den TSV Schrozberg, und die SpVgg Gammesfeld gewann gegen die zweite Mannschaft der Gastgeber.

Halbfinals bringen die Entscheidung näher

In den Halbfinals bestätigten die beiden stärksten Teams des Tages ihre Rolle. Die SGM Mulfingen/Hollenbach bezwang die SpVgg Gammesfeld mit 2:0 und zog kontrolliert ins Finale ein. Parallel setzte sich der TSV Pfedelbach gegen den 1. FC Igersheim mit 4:1 durch und unterstrich seine Ambitionen auf den Turniersieg.

Platzierungsspiele mit eigener Dramatik

Auch jenseits des Finales blieb das Turnier spannend. Im Spiel um Platz drei setzte sich die SpVgg Gammesfeld im Neunmeterschießen gegen den 1. FC Igersheim durch. Weitere Platzierungsspiele und Trostrunden sorgten dafür, dass jede Mannschaft bis zum Abend im Wettbewerb blieb und ihre Platzierung sportlich ausspielte.

Ein Finale auf Augenhöhe

Das Endspiel zwischen dem TSV Pfedelbach und der SGM Mulfingen/Hollenbach bildete den würdigen Abschluss eines langen Turniertages. Pfedelbach, bis dahin ohne Niederlage, traf auf den Gastgeber, der sich durch die K.-o.-Runde souverän gespielt hatte. Am Ende entschied ein einziges Tor das Finale zugunsten der SGM Mulfingen/Hollenbach, die sich mit einem 1:0 den Turniersieg sicherte.

Ein Turnier mit nachhaltigem Eindruck

Der Schirmbar-Cup 2026 zeigte Hallenfußball in seiner ganzen Bandbreite. Drei Gruppen, unterschiedliche Leistungsniveaus und ein klar strukturierter Modus sorgten für sportliche Fairness und Spannung bis zum Schluss. Mit dem Turniersieg der SGM Mulfingen/Hollenbach fand der Tag einen Gastgeber, der sportlich überzeugte und den eigenen Cup in der Halle behielt.