– Foto: Marc Hofacker

Pfedelbach scheitert im Elfmeterschießen

Gleich von Anfang an gaben beide Mannschaften ordentlich Gas und drückten aufs Tempo.

Mit dem ersten Torschuss in der 9. Minute gingen die Hausherren dann in Führung. Kim Foss legte Niklas Renner den Ball auf und der schob ihn in die lange Ecke zur 1:0 Führung.

Das Tor hatet der SGM Auftrieb gegeben. Nach einem weiteren Angriff fiel fast das 2:0 aber ein Spieler traf den Ball vor dem Tor nicht richtig.

In der 20. Minute wurde zunächst ein Schuss von Jonas Göhner geblockt und ein weiterer Abschluss wurde zur Ecke geklärt, die Mattia Frank am Tor vorbei köpfte.

Pfedelbach übernahm jetzt das Spielgeschehen und nur zwei Minuten später flankte Luka Barbir auf den Kopf von Tobias Lösch und dessen Kopfball landete genau in den Händen von Torhüter Wassmer.

Zehn Minuten später wieder Pfedelbach im Angriff. Marco Gebert kam von rechts und passte zu Jonas Göhner. Der zog ab und dann fuhr Wassmer den Fuß aus und lenkte den Ball gerade noch so zur Ecke.

Nach 34 Minuten war es dann soweit. Jann Baust zog von der Strafraumkante einfach mal ab und Wassmer konnte den Ball nur nach vorne prallen lassen. Jonas Göhner war zur Stelle und staubte zum 1:1 Ausgleich ab.

Kurz vor der Pause war es erneut Jonas Göhner, der eine gute Chance liegen ließ. Er bekam den Ball in den Lauf gespielt, ging aufs Tor zu, konnte den Ball aber nicht mehr am Torhüter vorbeilegen.

Beim Stand von 1:1 wurden dann die Seiten gewechselt.

Auch in Hälfte zwei war Pfedelbach die spielbestimmende Mannschaft musste aber auf die Konter der SGM achten.

Nach einem Freistoß in der 59. Minute durch Nicolas Bauer von links kam der Ball auf rechts zu Fabian Großer und der nahm ihn direkt und der Ball schlug am linken Pfosten ein.

Fünf Minuten später hatte Luka Barbir die Chance mit einem Freistoß aus ca. 25 Metern aber erneut Wassmer klärte mit dem Fuß zur Ecke.

Die anschließende Ecke kam von rechts mittig vors Tor und Jann Baust köpft den Ball mit Wucht an die Querlatte.

Kurz darauf ein langer Ball auf Jann Baust, die SGM reklamierte Abseits aber Jann Baust setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und schob den Ball cool links unten zur 2:1 Führung ein.

Sechs Minuten vor Ende der Partie hatte Jann Baust die Entscheidung auf dem Fuß. Luka Barbir brachte den Ball von rechts in die Mitte und Jann Baust schoss den Ball aus der Drehung knapp rechts vorbei, Wassmer konnte nur hinterher schauen.

In der 87. Minute gab es einen Freistoß für die SGM und dann war der Ball im Toraus, allerdings durch einen SGM Spieler. Der Schiedsrichter entschied aber auf Eckball. Die Ecke kam von links vors Tor, Kim Foß arbeitete mit dem Ellenbogen gegen Torhüter Hannes Fischle, der zu Boden ging und Kilian stieg im Anschluss hoch, köpfte den Ball unter die Latte und der Treffer wurde gezählt.

Pfedelbach in den letzten Minuten nochmal bemüht aber es fiel kein Treffer mehr.

Somit musste das Elfmeterschießen über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Pfedelbach durfte beginnen. Die ersten beiden Schützen jeder Mannschaften trafen jeweils. Dann scheiterte Jens Schmidgall an Torhüter Wassmer. Beim nächsten Schuss scheiterte auch ein SGM Spieler an Torhüter Hannes Fischle. Die nächsten beiden Schützen verwandelten und dann war Luka Barbir an der Reihe und schoss den Ball in den Nachthimmel von Weißbach. Der letzte Schütze der SGM verwandelte und somit zog die SGM ins Pokalfinale nach Brackenheim ein.

SGM Niedernhall/Weißbach: Max Wassmer, Sinan Akin, Marco Rüttgers (78. Tobias Tschernowsky), Jonas Bauer, Marius Keiner, Benjamin Kilian (89. Luca Heinle), Nils Krause (85. Janez Tiselj), Jannis Weisler (78. Nils Babijak), Kim Foss, Niklas Renner, Lars Konstantin Renner (46. Cedrik Preyer) - Trainer: Florian Megerle

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mattia Frank (69. Nico Hütter), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (34. Fabian Großer), Luka Michael Barbir, Nicolas Baur, Jann Baust, Jonas Göhner (90. Mario Lösch) - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: 1:0 Niklas Renner (10.), 1:1 Jonas Göhner (35.), 1:2 Jann Baust (67.), 2:2 Benjamin Kilian (87.), 2:3 Jann Baust (121. i.E.), 3:3 Sinan Akin (121. i.E.), 3:4 Marco Gebert (121. i.E.), 4:4 Kim Foss (121. i.E.), 4:5 Sergen Uzuner (121. i.E.), 5:5 Marius Keiner (121. i.E.), 6:5 Cedrik Preyer (121. i.E.)

Schiedsrichter: Udo Fleck (Spvgg Apfelbach-Herrenzimmern)

1. Assistent: Zainullah Yusefi (VfB Bad Mergentheim)

2. Assistent: Jochen Ulshöfer (SV Edelfingen)

Zuschauer: 300

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-niedernhall-m1-tsv-pfedelbach-m1-260429



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sgm-niedernhall-weissbach-tsv-pfedelbach-559498

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-fuerfeld-dummy-14810175-222681

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Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-niedernhall-weissbach-tsv-pfedelbach/-/spiel/0309NVADKS000000VS5489BUVV4MIU4T#!/