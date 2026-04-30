Der TSV Pfedelbach verlor im Halbfinale des ebmpapst Bezirkspokals Franken beim A-Ligisten SGM Niedernhall/Weißbach mit 5:6 nach Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2.
Die Tore erzielten Jonas Göhner und Jann Baust.
Ein Spielbericht, die Bilder und Videos vom Spiel sind online.
Spielbericht:
SGM Niedernhall/Weißbach - TSV Pfedelbach 6:5 (2:2)
Pfedelbach scheitert im Elfmeterschießen
Gleich von Anfang an gaben beide Mannschaften ordentlich Gas und drückten aufs Tempo.
Mit dem ersten Torschuss in der 9. Minute gingen die Hausherren dann in Führung. Kim Foss legte Niklas Renner den Ball auf und der schob ihn in die lange Ecke zur 1:0 Führung.
Das Tor hatet der SGM Auftrieb gegeben. Nach einem weiteren Angriff fiel fast das 2:0 aber ein Spieler traf den Ball vor dem Tor nicht richtig.
In der 20. Minute wurde zunächst ein Schuss von Jonas Göhner geblockt und ein weiterer Abschluss wurde zur Ecke geklärt, die Mattia Frank am Tor vorbei köpfte.
Pfedelbach übernahm jetzt das Spielgeschehen und nur zwei Minuten später flankte Luka Barbir auf den Kopf von Tobias Lösch und dessen Kopfball landete genau in den Händen von Torhüter Wassmer.
Zehn Minuten später wieder Pfedelbach im Angriff. Marco Gebert kam von rechts und passte zu Jonas Göhner. Der zog ab und dann fuhr Wassmer den Fuß aus und lenkte den Ball gerade noch so zur Ecke.
Nach 34 Minuten war es dann soweit. Jann Baust zog von der Strafraumkante einfach mal ab und Wassmer konnte den Ball nur nach vorne prallen lassen. Jonas Göhner war zur Stelle und staubte zum 1:1 Ausgleich ab.
Kurz vor der Pause war es erneut Jonas Göhner, der eine gute Chance liegen ließ. Er bekam den Ball in den Lauf gespielt, ging aufs Tor zu, konnte den Ball aber nicht mehr am Torhüter vorbeilegen.
Beim Stand von 1:1 wurden dann die Seiten gewechselt.
Auch in Hälfte zwei war Pfedelbach die spielbestimmende Mannschaft musste aber auf die Konter der SGM achten.
Nach einem Freistoß in der 59. Minute durch Nicolas Bauer von links kam der Ball auf rechts zu Fabian Großer und der nahm ihn direkt und der Ball schlug am linken Pfosten ein.
Fünf Minuten später hatte Luka Barbir die Chance mit einem Freistoß aus ca. 25 Metern aber erneut Wassmer klärte mit dem Fuß zur Ecke.
Die anschließende Ecke kam von rechts mittig vors Tor und Jann Baust köpft den Ball mit Wucht an die Querlatte.
Kurz darauf ein langer Ball auf Jann Baust, die SGM reklamierte Abseits aber Jann Baust setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und schob den Ball cool links unten zur 2:1 Führung ein.
Sechs Minuten vor Ende der Partie hatte Jann Baust die Entscheidung auf dem Fuß. Luka Barbir brachte den Ball von rechts in die Mitte und Jann Baust schoss den Ball aus der Drehung knapp rechts vorbei, Wassmer konnte nur hinterher schauen.
In der 87. Minute gab es einen Freistoß für die SGM und dann war der Ball im Toraus, allerdings durch einen SGM Spieler. Der Schiedsrichter entschied aber auf Eckball. Die Ecke kam von links vors Tor, Kim Foß arbeitete mit dem Ellenbogen gegen Torhüter Hannes Fischle, der zu Boden ging und Kilian stieg im Anschluss hoch, köpfte den Ball unter die Latte und der Treffer wurde gezählt.
Pfedelbach in den letzten Minuten nochmal bemüht aber es fiel kein Treffer mehr.
Somit musste das Elfmeterschießen über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Pfedelbach durfte beginnen. Die ersten beiden Schützen jeder Mannschaften trafen jeweils. Dann scheiterte Jens Schmidgall an Torhüter Wassmer. Beim nächsten Schuss scheiterte auch ein SGM Spieler an Torhüter Hannes Fischle. Die nächsten beiden Schützen verwandelten und dann war Luka Barbir an der Reihe und schoss den Ball in den Nachthimmel von Weißbach. Der letzte Schütze der SGM verwandelte und somit zog die SGM ins Pokalfinale nach Brackenheim ein.
SGM Niedernhall/Weißbach: Max Wassmer, Sinan Akin, Marco Rüttgers (78. Tobias Tschernowsky), Jonas Bauer, Marius Keiner, Benjamin Kilian (89. Luca Heinle), Nils Krause (85. Janez Tiselj), Jannis Weisler (78. Nils Babijak), Kim Foss, Niklas Renner, Lars Konstantin Renner (46. Cedrik Preyer) - Trainer: Florian Megerle
TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mattia Frank (69. Nico Hütter), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (34. Fabian Großer), Luka Michael Barbir, Nicolas Baur, Jann Baust, Jonas Göhner (90. Mario Lösch) - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur
Tore: 1:0 Niklas Renner (10.), 1:1 Jonas Göhner (35.), 1:2 Jann Baust (67.), 2:2 Benjamin Kilian (87.), 2:3 Jann Baust (121. i.E.), 3:3 Sinan Akin (121. i.E.), 3:4 Marco Gebert (121. i.E.), 4:4 Kim Foss (121. i.E.), 4:5 Sergen Uzuner (121. i.E.), 5:5 Marius Keiner (121. i.E.), 6:5 Cedrik Preyer (121. i.E.)
Schiedsrichter: Udo Fleck (Spvgg Apfelbach-Herrenzimmern)
1. Assistent: Zainullah Yusefi (VfB Bad Mergentheim)
2. Assistent: Jochen Ulshöfer (SV Edelfingen)
Zuschauer: 300
Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:
https://www.fupa.net/match/tsv-niedernhall-m1-tsv-pfedelbach-m1-260429
Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:
https://www.fupa.net/photos/sgm-niedernhall-weissbach-tsv-pfedelbach-559498
Videos vom Spiel:
Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:
https://www.fupa.net/tv/match/tsv-fuerfeld-dummy-14810175-222681
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Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/sgm-niedernhall-weissbach-tsv-pfedelbach/-/spiel/0309NVADKS000000VS5489BUVV4MIU4T#!/
Die Ergebnisse der 3. Runde im ebmpapst Bezirkspokal Franken:
https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/ebm-papst-bezirkspokal-franken-bezirk-franken-bezirkspokal-herren-saison2526-wuerttemberg/-/staffel/02TPGDDDCG000000VS5489BTVV0LE4BT-C#!/
Spielbericht der SGM Niedernhall/Weißbach:
Weiterer Pokal-Krimi führt SGM ins Finale
Im hochklassigen Halbfinale 6:5 n.E. gegen TSV Pfedelbach
Gleich vom Anpfiff weg war richtig Tempo im Spiel. Beide Mannschaften legten mächtig los und in der neunten Spielminute ging die SGM mit 1:0 in Führung. Kim Foss legte herrlich ab auf Niklas Renner, der den Ball überlegt zur Führung ins lange Eck schob. In der 12. Spielminute hatten die Platzherren die Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch nach schöner Hereingabe von Nils Krause verfehlte Lars Renner in der Mitte den Ball nur knapp.
In der 22. Spielminute hatte Pfedelbach die erste Ausgleichschance, doch der Kopfball von Tobias Lösch war nicht platziert genug und somit eine sichere Beute von Torhüter Wassmer. Nach einer halben Stunde war es der Pfedelbacher Jonas Göhner, der aus 11 Metern an der glänzenden Fußabwehr von Wassmer scheiterte.
5 Minute später war es dann aber soweit: Nach einem zu kurz abgewehrten Schuss staubte Jonas Göhner zum 1:1 ab. In der 43. Spielminute bewahrte Max Wassmer seine Mannen vor einem Rückstand im eins gegen eins abermals gegen Jonas Göhner. Nach 1 Minute Nachspielzeit pfiff der souveräne Schiedsrichter Udo Fleck in einer spannenden und hochklassigen Partie zur Halbzeit.
In der 59. Spielminute hatte die SGM Glück, als Pascal Steigauf nach einem herrlichen Freistoß von Nico Baur nur den Pfosten traf. Im zweiten Spielabschnitt war das Kombinationsspiel beider Teams nicht mehr so überragend, es wurde aber der großen Zuschauerkulisse weiter Vollgas-Fußball und Hochspannung geboten.
Nun hatte Pfedelbach mehr vom Spiel. In der 65. Spielminute fischte Max Wassmer einen herrlichen Freistoß von Luca Barbir aus dem kurzen Eck. Beim folgenden Eckball hat die SGM wieder Glück, als Jann Baust mit einem fulminanten Kopfball nur die Querlatte traf. Nach einem schnellen Freistoß der Gäste aus dem eigenen Sechzehner ging Jann Baust in der 67. Minute alleine auf Max Wassmer zu und ließ ihm mit dem Treffer zum 2:1 keine Chance.
Die SGM ließ sich dadurch jedoch nicht beirren und kämpfte weiter, während der Gast versuchte, Kontrolle in das Spiel zu bringen.
Die SGM blieb dran und erzielte in der 88. Spielminute den vielumjubelten 2:2 Ausgleich durch einen Kopfball von Benjamin Kilian. Nach 3 Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Udo Fleck die Partie ab. Der Finalteilnehmer musste somit im Elfmeterschießen ermittelt werden, welches die SGM letztendlich für sich entschied
Es war ein toller Pokalkrimi, in dem es keines der beiden stark aufspielenden Teams verdient hatte, aus dem Pokalwettbewerb auszuscheiden.