Pfedelbach: Sa. 1. Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga

Der TSV Pfedelbach hat sich den 2. Tabellenplatz in der Bezirksliga Franken gesichert und darf damit an den Relegationsspielen zum Aufstieg in die Landesliga teilnehmen.

Am Samstag, den 14.06.2025 um 15.30 Uhr findet nun in Neuenstein das erste Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga statt. Gegner ist der Tabellenzweite aus dem Bezirk Enz/Murr, der TV Aldingen. Vorbericht:

Nach dem Abstieg aus der Landesliga in der vergangenen Saison, einem Umbruch im Kader, einem neuen Trainer und einer neu geschaffenen Bezirksliga Franken haben wir es am Ende der Saison auf den 2. Platz in der Bezirksliga Franken geschafft.

Am Anfang der Runde mussten wir uns erst finden und es gab durchwachsene Ergebnisse. Zum Start der Rückrunde haben wir dann aber eine Serie von zehn ungeschlagenen Spielen (davon 9 Siege) hingelegt und standen sogar zwischenzeitlich auf Platz 1 der Tabelle. Am Ende sprang ein überragender 2. Platz heraus und somit dürfen wir in die Relegation zum Aufstieg in die Landesliga.

Im Pokal sind wir ebenfalls sehr weit gekommen und scheiterten erst im Finale im Elfmeterschießen.

Am Samstag geht es nun nochmal in die Verlängerung der Saison und wir bestreiten unser 41. Pflichtspiel im Amateurbereich. Ein absoluter Wahnsinn!

Unser Gegner, der TV Aldingen aus der Bezirksliga Enz/Murr hat ebenfalls eine starke Runde gespielt und sich den 2. Tabellenplatz hinter dem SV Leonberg/Eltingen und vor dem SV Germania Bietigheim gesichert. Bereits letzte Saison landete Aldingen auf dem 2. Tabellenplatz, wegen der Strukturreform gab es aber keine Relegationsspiele.

Am Samstag wollen wir nun nochmals alles geben und mit einem Sieg ins Relegationsendspiel um den letzten freien Platz in der Landesliga einziehen.

Kommt am Samstag alle in SCHWARZ nach Neuenstein und lasst uns das Relegationsspiel zu einem echten Heimspiel machen!!!

Wie geil Relegation sein kann kennen wir noch aus dem Jahr 2013 als wir von der Kreisliga A über die Relegation in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Schiedsrichter: Tobias Lochmüller (TSV Phönix Lomersheim)

1. Assistentin: Mathias Fahrer (SV Sternenfels)

2. Assistent: Stefan Schweizer (SV Gebersheim)