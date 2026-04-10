Pfedelbach reist zum Spitzenspiel, Schwaigern ist der Gejagte

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Morgen, 15:30 Uhr Aramäer Heilbronn Aramäer HN TSV Pfedelbach Pfedelbach 15:30 live PUSH

Aramäer Heilbronn geht mit 44 Punkten als punktgleicher Tabellenzweiter in dieses Heimspiel. Das 2:0 bei der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim war trotz Roter Karte gegen Marvin Reitz und Gelb-Rot gegen Jonathan Inan ein starkes Zeichen. Die Mannschaft bewies Entschlossenheit und blieb im Meisterrennen auf Tuchfühlung zur Spitze. Der TSV Pfedelbach steht mit 38 Punkten auf Rang sechs und kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen FC Union Heilbronn hinaus. Sebastian Hack rettete nach Rückstand den Punkt, dazu sah Sergen Uzuner Gelb-Rot. Pfedelbach ist schwer zu schlagen, aber Aramäer trägt den größeren Druck. Genau das macht dieses Duell so reizvoll.

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Die SGM Mulfingen/Hollenbach hat mit dem 2:1 gegen TSV Neuenstein einen wichtigen Sieg eingefahren und sich auf 26 Punkte verbessert. Moritz Lang und Marvin Gennrich drehten das Spiel nach frühem Rückstand. Im gesicherten Mittelfeld ist die Lage noch nicht ruhig genug, um sich zurückzulehnen. Die TG Böckingen steht mit 40 Punkten auf Rang vier und bleibt voll im Rennen um die Spitze. Beim 2:2 gegen FSV Schwaigern zeigte die Mannschaft Widerstandskraft, ließ aber auch einen möglichen Sieg liegen. Zwei vergebene Strafstöße prägten diese Partie. Böckingen reist mit Ambition an, Mulfingen mit frischem Mut. ---

FSV Schwaigern hat sich mit starken Tagen an die Spitze gesetzt. Nach dem 2:2 bei der TG Böckingen folgte unter der Woche ein 2:1 gegen den FSV Friedrichshaller SV, entschieden durch Nico Leihenseder in der Nachspielzeit. Mit 44 Punkten steht Schwaigern ganz oben und spürt zugleich den Atem der Verfolger. Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist mit nur acht Punkten Schlusslicht. Zuletzt verlor sie 0:2 gegen Aramäer Heilbronn, zudem wurde das Nachholspiel gegen SG Stetten/Kleingartach mit 0:3 gewertet. Die Lage ist ernst. Für Schwaigern ist es ein Spiel der Pflicht, für Markelsheim eines des letzten Widerstands. ---

FC Union Heilbronn bleibt mit 42 Punkten Dritter und damit voll in Schlagdistanz zur Spitze. Das 1:1 in Pfedelbach war ordentlich, aber kein Befreiungsschlag. Luciano Gruosso brachte Union in Führung, doch am Ende blieb es bei nur einem Punkt. Zu Hause soll nun wieder mehr Durchschlagskraft folgen. Der FSV Friedrichshaller SV steht mit 37 Punkten auf Rang sieben und hat eine intensive Woche hinter sich. Erst das 1:1 gegen die Sportfreunde Lauffen, dann das 1:2 im Nachholspiel bei Schwaigern durch das Gegentor in der Nachspielzeit. Friedrichshall ist stabil, aber verwundbar. Union hat die große Chance, im Titelrennen nachzulegen. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen Lauffen TSV Botenheim Botenheim 15:00 PUSH

Die Sportfreunde Lauffen stehen mit 38 Punkten auf Rang fünf und gehören weiter zur erweiterten Spitzengruppe. Nach dem 1:1 in Friedrichshall folgte unter der Woche ein weiteres 1:1 beim SV Wachbach. Lauffen sammelt weiter Punkte, doch in dieser engen Tabellenlage können Remis auch bremsen. Der TSV Botenheim hat sich mit dem 2:0 gegen Sportfreunde Untergriesheim auf 26 Punkte verbessert. Max Gruber und Gbenga Daniel Adekoya sorgten für den Sieg eines Aufsteigers, der sich damit Luft verschaffte. Lauffen will oben dranbleiben, Botenheim den Abstand nach unten vergrößern. Viel spricht für ein enges, nervenreiches Spiel. ---

Die Sportfreunde Untergriesheim stehen mit 22 Punkten auf Rang zwölf und mussten zuletzt beim 0:2 in Botenheim einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft braucht im unteren Tabellenbereich dringend wieder Zählbares, um nicht noch tiefer in Bedrängnis zu geraten. Der Druck wächst spürbar. Die SG Sindringen/Ernsbach kommt mit einem gewaltigen 7:0 gegen TSV Erlenbach im Rücken. Mit 23 Punkten ist sie Elfter und damit direkter Konkurrent im unteren Tabellenfeld. Fabian Kollmar, Fabio Roth, Markus Herkert, Kevin Heupel und Ilja Klein sorgten für ein klares Signal. Dieses Duell ist ein echtes Spiel um Luft und Richtung. ---

Der TSV Erlenbach ist nach dem 0:7 bei der SG Sindringen/Ernsbach schwer angeschlagen. Mit 20 Punkten auf Rang 14 ist die Situation ohnehin angespannt, die deutliche Niederlage hat den Druck noch erhöht. Vor eigenem Publikum braucht Erlenbach nun eine klare Reaktion, um nicht weiter abzurutschen. Die SG Stetten/Kleingartach steht bei 16 Punkten und damit noch tiefer im Keller. Nach dem 2:3 gegen SV Wachbach bekam sie unter der Woche den 3:0-Urteilssieg gegen die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim zugesprochen. Das gibt zumindest tabellarisch einen kleinen Schub. Für beide Teams ist diese Partie von enormer Bedeutung. ---