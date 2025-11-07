Der TSV Pfedelbach gewann am 12. Spieltag der Bezirksliga Franken am Freitag, den 7. November 2025 das Derby bei der SG Sindringen/Ernsbach mit 1:0. Das Pfedelbacher Tor des Tages erzielte Jann Baust. Ein Spielbericht, Bilder und die Videos vom Spiel sind online. Die Ergebnisse und die Tabelle folgen.

Pfedelbach nimmt verdient die drei Punkte aus Ernsbach mit

Die Gäste fanden von Anfang an sehr gut in das Spiel und gingen auf dem tiefen Platz früh drauf, was den Gastgebern viele Probleme bescherte.

Bereits nach zwei Minuten kam Jann Baust zum Abschluss und sein Schuss verfehlte das Ziel. Nur zwei Minuten später zog Sebastian Hack ab und der Ball wurde von Torhüter Kropf gerade noch über die Querlatte gelenkt.

Die erste Druckphase der Gäste konnte die SGSE ohne Gegentor überstehen.

In der 20. Minute passte Tobias Lösch den Ball von rechts in den Strafraum und Jens Schmidgall stand völlig frei, konnte sich die Ecke aussuchen und schoss Torhüter Kropf an.

Nur zwei Minuten später bekam wiederum Jens Schmidgall am linken Pfosten den Ball und scheiterte erneut an Kropf, der den Ball nach vorne abwehren konnte. Der Ball landete vor den Füßen von Jann Baust, der ihn dann eiskalt zur Führung im Tor versenkte.

Pfedelbach spielte weiter einen guten Ball und kam bis zur 40. Minute zu weiteren Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Kurz vor der Halbzeit kam dann die SGSE zum ersten Mal gefährlich vors Tor aber Torhüter Marvin Kahnt konnte den Schuss von Fabio Roth sicher halten. Kurz darauf flog noch ein Schuss aus ca. 18 Metern knapp über das Pfedelbacher Tor.

Die Gäste nahmen eine verdiente 1:0 Führung mit in die Pause, versäumten es jedoch nachzulegen.

In der 50. Minute gab es dann gleich eine gefährliche Freistoßposition nachdem Tobias Lösch angeschossen wurde und der Schiedsrichter auf Handspiel entschied. Den Freistoß entschärfte aber Pfedelbachs Torhüter Marvin Kahnt in dem er den Ball sicher in den Händen hielt.

Fünf Minuten später rutschte Marvin Kahnt mit dem Ball außerhalb des Strafraums, sah dafür die gelbe Karte und die SGSE setzte den Freistoß von rechts über das Tor.

In der 63. Minute erkämpfte sich Sergen Uzuner den Ball im Mittelfeld und Jens Schmidgall schloss ab. Torhüter Kropf war gerade noch rechtzeitig unten und konnte den Ball sichern.

Nur eine Minute später kam Sebastian Hack am rechten Pfosten zum Schuss und der Ball flog knapp rechts vorbei.

Pfedelbach ließ sich in der Folge unerklärlicherweise zu weit nach hinten fallen.

Eine Viertelstunde vor ende der Partie gab es eine aussichtsreiche Freistoßposition ca. 20 Meter zentral vor dem Tor für den TSV. Sebastian Hack legte sich den Ball zurecht und schoss den Ball knapp rechts neben das Tor.

Pfedelbach wechselte in den letzten zehn Minuten munter durch und die SGSE startete zur Schlussoffensive. Pfedelbach stand aber hinten sicher und ließ keine nennenswerte Chance mehr zu. Somit blieb es nach 97 Minuten Spielzeit beim verdienten 1:0 Sieg und Pfedelbach hat damit den Anschluss an die vorderen Plätze geschafft. Für die SGSE war es die sechste Niederlage in Folge und rutschte weiter in der Tabelle ab.

SG Sindringen/Ernsbach: Tobias Kropf, Julian Winkler, Lukas Endreß, Robin Winkler, Valentin Gronbach, Fabian Kollmar (85. Torben Passer), Markus Herkert, Kevin Heupel (80. Friedmar Sütterlin), Fabio Roth, Adrian Roth, Ilja Klein - Trainer: Michael Lieb

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (80. Fabian Großer), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Tobias Lösch (85. Nicolas Baur), Luka Michael Barbir, Jens Schmidgall, Jann Baust (90. Mario Lösch), Sebastian Hack (90. Adrian Reck), Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tor: 0:1 Jann Baust (22.)

Schiedsrichter: Ludwig Schäffer (TV Flein)

Zuschauer: 150



Vorschau:

Am Sonntag, den 16.11.2025 um 14.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen den SV Wachbach.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.