Pfedelbach nimmt einen Punkt aus Neckarrems mit

Unsere 1. Mannschaft spielte im letzten Auswärtsspiel des Jahres 1:1 Unentschieden in Neckarrems. Das Tor zum 1:1 Ausgleich erzielte Janik Pfeiffer mit einem schönen Freistoßtreffer.

Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Spielbericht:

VfB Neckarrems Fußball - TSV Pfedelbach 1:1 (1:1)

In den ersten 15 Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, jedoch ohne eine Torchance zu erspielen.

In der 16. Minute wurde Jens Schmidgall frei vor dem Tor bedient und schoss. Ein Neckarremser Spieler warf sich im letzten Moment dazwischen und klärte noch den Ball.

Im direkten Gegenzug hatten dann die Remser die Chance zur Führung. Einen Pass von links schoss ein Spieler am langen Pfosten aus drei Metern in die Wolken.

Kurz darauf spielte Pfedelbach den Ball in den eigenen Reihen. Der Ball wurde in die Mitte zu Sergen Uzuner gespeilt und der verlor im Vorwärtsgang den Ball. Neckarrems schaltete schnell um, legte den Ball links raus und dort ging Cinar alleine aufs Tor und ließ Torhüter Dennis Petrowski mit seinem Schuss zum 1:0 ins rechte Toreck keine Chance.

Pfedelbach steckte den Treffer schnell weg. In der 24. Minute wurde Nico Hütter kurz vor der Strafraumgrenze gefoult und es gab Freistoß für Pfedelbach. Janik Pfeiffer legte sich den Ball zu Recht und schoss ihn an den linken Innenpfosten und von dort ging der Ball unhaltbar für den Torhüter zum 1:1 Ausgleich ins Netz.

Danach waren die Remser wieder an der Reihe aber Dennis Petrowski klärte einen Schuss auf den kurzen Pfosten zur Ecke, die nichts einbrachte.

Fünf Minuten vor der Halbzeit war Jens Schmidgall bei einem langen Ball schneller als sein Gegenspieler und brachte den Ball in die Mitte. Dort klärte ihn ein Remser im letzten Moment.

Anschließend pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit und es ging mit einem Unentschieden in die Kabine.

Den ersten Aufreger in Halbzeit zwei gab es, als Pfedelbach ein Vorteil genommen wurde. Wegen Foulspiels gab es einen Freistoß dann an der Mittellinie.

In der 60. Minute war es ein schöner Pass von links auf den mitgelaufenen Philipp Ehrle, der für Gefahr sorgte. Ehrle ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schoss dann den Ball am kurzen Eck vorbei. Das lange Eck wäre die bessere Option gewesen, denn dieses war komplett frei.

Beide Mannschaften waren weiterhin gut im Spiel und es ging hin und her, allerdings ohne eine gute Torchance.

In der 82. Minute kam dann das erste Mal Farbe ins Spiel, als Mansour Ceesay seinen Gegenspieler in eine aufgestellte Fahne an der Mittellinie beförderte, die dann zu Bruch ging. Der Remser Trainer Brasch ging daraufhin aufs Feld um die Plastikteile zu entfernen und sah danach Gelb, da er unaufgefordert das Spielfeld betreten hatte.

Vier Minuten vor Ende der Partie pfiff der Schiri erneute einen Pfedelbacher Vorteil ab um einem Neckarremser Spieler wegen Meckerns die gelbe Karte zu zeigen.

In den Schlussminuten wechselten beide Mannschaften nochmal durch und so blieb es beim 1:1 Unentschieden im Spiel der zwei Unentschiedenkönige der Liga.

Tore:

18. 1:0 Kaan Cinar

25. 1:1 Janik Pfeiffer

Schiedsrichter: Niklas Klüdtke (Spvgg Oedheim)

Schiedsrichterassistent 1: Sascha Seliger (Spfr Untergriesheim)

Schiedsrichterassistent 2: Yannic Wasser (FSV Friedrichshaller SV 1898)

Zuschauer: 75