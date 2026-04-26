Pfedelbach nimmt beim Tabellenführer Schwaigern einen Punkt mit

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach spielte am 24. Spieltag der Bezirksliga Franken am Sonntag, den 26. April 2026 beim Tabellenführer FSV Schwaigern 0:0 Unentschieden. Ein Spielbericht, Bilder, Videos, Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach nimmt beim Tabellenführer einen Punkt mit

Mit einem, aufgrund von Verletzungen, dezimierten Kader trat man die Reise nach Schwaigern an. Mit im Kader war zum ersten Mal der 18-jährige Tom Frölich.

Zu Beginn bekam Schwaigern gleich zwei Ecken zugesprochen, die aber beide geklärt werden konnten.

Nach einem Ballverlust des TSV in Minute zwöl kam der Ball schnell auf links und die Flanke kam perfekt vors Tor. Ein Spieler des FSV stieg hoch und der Kopfball ging haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

In der 18. Minute spielte Nicolas Baur einen schönen Ball in die Spitze aber Schwaigerns Torhüter war vor Fabian Großer am Ball.

Sechs Minuten später setzte sich Jann Baust auf links durch, spielte Marco Gebert an und der traf alleine vor dem Keeper den Ball nicht richtig.

In der 34. Minute wurde eine Ecke des TSV kurz ausgeführt und dann zog Marco Gebert aus ca. 16 Metern ab und der Torhüter musste alles reinwerfen um den Ball am linken Pfosten zu klären.

Pfedelbach hatte insgesamt mehr Spielanteile in Hälfte eins, die Hausherren waren auf Konter aus. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Pause.

Vier Minuten waren in Durchgang zwei gespielt als sich die große Chance für Jonas Göhner bot. Ein Schwaigerner Spieler spielte Fabian Großer den Ball in den Fuß und dann legte dieser den Ball raus zu Jonas Göhner, der frei vor dem Torhüter abzog und dann die hintere Torstange traf.

In der 59. Minute der erste Schuss des FSV in Halbzeit zwei auf das Pfedelbacher Tor aber Hannes Fischle hielt den Ball sicher.

Der eingewechselte Adrian Reck saugte nach 72 Minuten den Ball herrlich herunter und schoss ihn dann aus der Drehung links am Tor vorbei.

Zehn Minuten vor ende der Partie war es dann soweit und Tom Frölich kam für Jann Baust in die Partie.

In den letzten fünf Minuten versuchte die Heimelf dann wieder mehr und bekam in Minute 87 eine Ecke zugesprochen. Diese kam von links und landete am zwieten Pfosten. Torhüter Hannes Fischle parierte den Ball und hielt so die Null fest.

Die darauffolgende Ecke wurde nur ganz knapp über das Pfedelbacher Tor geköpft.

Nach 93 Minuten pfiff der souverän leitende Schiedsrichter Reif die Partie ab und beide Mannschaften mussten sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

FSV Schwaigern: Louis Ehmann, Norman Hönnige, Maximilian Alban, Dominik Regenspurger, Jonathan Steffl, Philipp Dörr (66. Miguel Artero), Marco Nagel, Paul Maier (55. Nico Leihenseder), Jannis Herkert, Johannes Ebner, Christian Wacker (85. Fabian Herbrik) - Co-Trainer: Paul Holder - Trainer: Tobias Weinreuter

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mario Lösch, Fabian Großer, Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert (46. Adrian Reck), Luka Michael Barbir, Nicolas Baur (86. Markus Schilling), Jann Baust (79. Tom Frölich), Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: keine Tore

Schiedsrichter: Sebastian Reif (FSV Hollenbach)

Zuschauer: 150



Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/fsv-schwaigern-m1-tsv-pfedelbach-m1-260426



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/fsv-schwaigern-tsv-pfedelbach-558877

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/fsv-schwaigern-tsv-pfedelbach-14190926-223850

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Bericht auf FuPa vom 26.04.2026:

https://www.fupa.net/news/spitzentrio-patzt-im-gleichschritt-boeckingen-und-lauffen-lauern-3173636

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/fsv-schwaigern-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK280A0000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Bereits am kommenden Mittwoch, den 29.04.2026 um 19.30 Uhr findet das ebmpapst Bezirkspokal Halbfinale bei der SGM Niedernhall/Weißbach statt. Spielort ist Weißbach.

Ein Vorbericht folgt...

Am kommenden Sonntag, den 03.05.2026 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen den TSV Botenheim.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.