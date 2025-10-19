Pfedelbach nach langer Durststrecke wieder mit dreifachen Punktgewinn

Der TSV Pfedelbach gewann am 9. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen den FSV Schwaigern mit 4:2. Die Tore für unseren TSV erzielten 2x Jann Baust, Marco Gebert und Sebastian Hack. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach nach langer Durststrecke wieder mit einem dreifachen Punktgewinn

Den ersten Torschuss gab Sebastian Hack nach sieben Minuten aus ca. 16 Metern ab. Nach einem schönen Spielzug über Tobias Lösch und Kaan Uzuner kam der Ball in die Mitte vors Tor doch er ging knapp rechts am Schwaigerner Gehäuse vorbei.

In der 12. Minute schickte Jann Baust Jonas Göhner auf die Reise aber der Schiedsrichter pfiff während des Passes Abseits.

Nach 20 Minuten gingen dann aber die Gäste plötzlich mit ihrer allerersten Chance in Führung. Nach einem schönen Spielzug über links kam der Ball in die Mitte zu Weinhold. Dieser zog aus ca. 15 Metern ab und traf den linken Innenpfosten. Von dort ging der Ball unhaltbar zur 0:1 Führung für Schwaigern ins Tor.

Es gab weiterhin wenig Torchancen. In der 33. Minute legte Sebastian Hack nach einer Flanke von links für Kaan Uzuner ab doch der traf den Ball leider nicht richtig.

In der 42. Minute schlug Mattia Frank einen langen Ball aus der Abwehr. Durch eine Kopfballverlängerung kam der Ball zu Jonas Göhner, der nun alleine aufs Tor ging und zuerst am Schwaigerner Torhüter scheiterte und seinen Nachschuss rettete ein Spieler auf der Linie. Der Ball wurde danach nochmal heiß und Sebastian Hack schoss aus ca. 14 Metern frei über das Tor.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhielt Pfedelbach einen Freistoß an der linken Außenline. Der Ball kam nach innen und konnte zunächst geklärt werden. Sergen Uzuner brachte den Ball aber wieder hoch an den Strafraum. Dort köpfte ein Verteidiger den Ball in die Füße von Marco Gebert, der von links in den Strafraum zog und mit seinem Schuss zunächst am Torhüter scheiterte, den Nachschuss dann aber zum überfälligen 1:1 Ausgleich und gleichzeitigem Halbzeitstand ins Tor schießen konnte.

Kurz nach der Halbzeit ein schöner Spielzug des TSV. Der Ball kam über Jonas Göhner und Tobias Lösch zentral vors Tor zu Marco Gebert. Dieser zog aus ca. 18 Metern ab und der Ball landete weit über dem Tor.

Nur eine Minute später landete der Ball bei Tobias Lösch, der von rechts aus ca. 10 Metern abzog. Der Ball ging nur knapp am linken Pfosten vorbei.

Pfedelbach kam jetzt immer besser ins Spiel und die Gäste bekamen nach 53 Minuten einen Freistoß an der linken Seitenlinie zugesprochen. Der Ball flog nach innen vors Tor, die Pfedelbacher Abwehr wie im Tiefschlaf und dann hielt Herkert den Fuß hin und der Ball landete zur erneuten Führung für die Gäste im Pfedelbacher Kasten.

Zwei Minuten nach der Führung ging Marco Gebert alleine aufs Tor und der Torschütze von eben, Jannis Herkert, brachte ihn als letzter Mann zu Fall und sah folgerichtig die rote Karte wegen Notbremse. Die Gäste hatten zudem Glück, dass der Schiedsrichter das Foul außerhalb des Strafraums sah, obwohl es Elfmeter hätte geben müssen. Der anschließende Freistoß wurde schlecht ausgeführt und konnte durch die Mauer geblockt werden.

Pfedelbach von nun an mit einem Mann mehr auf dem Feld.

Nach 60 Minuten kam ein hoher Ball über die Abwehr zu Jonas Göhner, der alleine aufs Tor ging. Sein Schuss aus ca. 16 Metern landete am linken Innenpfosten und sprang von dort zurück ins Feld.

Einen Konter der Gäste in der 65. Minute setzte Ebner rechts neben das Tor.

Pfedelbach lief weiter an und nur zwei Minuten später zielte Sebastian Hack bei seinem Abschluss zu hoch.

In der 73. Minute wurde die Heimelf dann jedoch belohnt. Sebastian Hack spielte von links einen Ball in die Mitte zum eingewechselten Nicols Baur. Dieser brachte den Ball auf rechts zum ebenfalls eingewechselten Emmanuel Osare. Über Jonas Göhner landete der Ball in der Mitte vor den Füßen von Jann Baust, der keine Mühe mehr hatte den 2:2 Ausgleich zu erzielen.

Im Gegenzug gab es einen Freistoß für die Gäste. Ein Spieler köpfte den Ball aufs Tor aber Sebastian Hack stand richtig, bekam den Ball an die Brust und konnte klären. Pfedelbach schaltete dann schnell um und ein langer Ball von Sebastian Hack kurz nach der linken Eckfahne landete bei Jann Baust, der seinen Gegenspieler abschüttelte und nur noch den Torhüter vor sich hatte. Durch einen trockenen Schuss aus ca. 16 Metern ins rechte Toreck erzielte er die 3:2 Führung für den TSV.

Pfedelbach verwaltete jetzt die Führung und ließ hinten nichts mehr anbrennen.

Den Schlusspunkt setzte Sebastian Hack mit seinem Tor in der 90. Spielminute. Daniel Schmidgall kam an der Mittellinie in Ballbesitz und flankte den Ball diagonal von rechts in den Lauf von Sebastian Hack. Der ging von links aufs Tor und schoss den Ball aus ca. 15 Metern zum 4:2 Endstand ins Tor.

Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Atabay die Partie ab und Pfedelbach landete nach sechs sieglosen Spielen endlich wieder einen dreifachen Punktgewinn.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Mattia Frank, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (65. Daniel Schmidgall), Marco Gebert, Tobias Lösch (71. Emmanuel Osare), Luka Michael Barbir (65. Nicolas Baur), Jens Schmidgall, Jann Baust (91. Nico Hütter), Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Spielertrainer: Nicolas Baur

FSV Schwaigern: Louis Ehmann, Norman Hönnige, Jonathan Steffl (77. Finn Wittmann), Philipp Dörr (83. Fabian Herbrik), Marco Nagel, Maximilian Alban, Jannis Herkert, Johannes Ebner, Mika Weinhold, Christian Wacker (54. Daniel Xhani), Nico Leihenseder (60. Robin Rataj) - Co-Trainer: Paul Holder - Trainer: Tobias Weinreuter

Schiedsrichter: Deniz Can Atabay

Tore: 0:1 Mika Weinhold (22.), 1:1 Marco Gebert (45.+4), 1:2 (54.), 2:2 Jann Baust (73.), 3:2 Jann Baust (75.), 4:2 Sebastian Hack (90.)

Rot: Jannis Herkert (55./FSV Schwaigern/Notbremse)

Schiedsrichter: Deniz Can Atabay (SV Hegnach)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fsv-schwaigern-m1-251018

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-fsv-schwaigern-538738

Videos vom Spiel:

Video vom Pfedelbacher Tor:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-fsv-schwaigern-14190806-215603

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-fsv-schwaigern/-/spiel/02TNK27OBC000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-5-heft-gegen-fsv-schwaigern

Vorschau:

Am kommenden Sonntag, den 26.10.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim Aufsteiger TSV Botenheim.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.