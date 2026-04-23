Pfedelbach nach Elfmeterthriller im Bezirkspokal Halbfinale!

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach gewann im Viertelfinale des ebmpapst Bezirkspokals Franken gegen die TG Böckingen mit 8:7 nach Elfmeterschießen und zieht damit ins Halbfinale ein. Ein Spielbericht, die Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse vom Pokal-Viertelfinale sind online.

Pfedelbach gewinnt im Elfmeterschießen gegen Böckingen und steht im Halbfinale

Was ein Krimi am Mittwochabend in Pfedelbach! Das Elfmeterschießen musste über Sieg oder Niederlage entscheiden. Bereits in der 3. Minute gab es eine gute Freistoßposition für den TSV aber Luka Barbir schoss den Ball aus ca. 25 Metern über das Tor.

Nach 15 Minuten war es wieder Barbir, der im Strafraum auftauchte aber nicht aufs Tor schoss.

Die Gäste kamen dann zum ersten Mal in der 18. Minute gefährlich vor das Tor. Nach einem Einwurf flog der Ball durch den Strafraum und Haberkern war wohl überrascht, dass der Ball durchkam und konnte nicht mehr reagieren.

Pfedelbach versuchte es danach mit langen Bällen aber der Torhüter der Gäste war immer einen Tick schneller am Ball.

In der 42. Minute gab der Schiedsrichter dann einen Freistoß für die Gäste kurz nach der Mittellinie. Der Ball kam in den Strafraum und konnte nicht richtig geklärt werden. Der Ball flog Schreier vor die Füße, der traf ihn genau und der Ball schlug am linken Pfosten zur Führung der Gäste ein.

Kurz vor der Halbzeit nochmal Ecke für Pfedelbach aber Sergen Uzuner traf den Ball bei seinem Schuss nicht richtig. Somit ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Pause.

Pfedelbach kam mit ordentlich Dampf aus der Pause. Keine zwei Minuten waren gespielt als Jonas Göhner sich schön durchsetzte und in die Mitte zu Jann Baust flankte. Der brachte aber leider keinen Druck hinter seinen Kopfball.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Pfedelbach den Druck, die Gäste meist nur noch in der eigenen Hälfte. Die beste Chance für die Gäste in Minute 62 als ein Spieler von außen aufs Tor ging und dann abschloss. In diesem Moment kam aber der Abseitspfiff des Schiedsrichters und der Treffer zählte nicht.

In der 70. Minute zeigte der Schiedrichter dann auf den Elfmeterpunkt nachdem Luka Barbir im Strafraum von Tobias Lösch bedient wurde und im Zweikampf zu Boden ging. Die Chance zum Ausgleich für den TSV. Jann Baust schnappte sich den Ball und ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance und traf zum 1:1 Ausgleich.

Zehn Minuten vor Ende der Partie nochmal Freistoß für Pfedelbach aus ca. 20 Metern zentral vor dem Tor. Sergen Uzuner lief an und schoss den Ball knapp links vorbei.

Die letzten fünf Minuten waren angebrochen und brachten auch keinen Sieger. Somit ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Die Gäste durften beginnen und verwandelten souverän. Pfedelbach glich durch Jann Baust aus. Danach wurden auf beiden Seiten alle vier Elfmeter gut geschossen und verwandelt. Somit mussten die nächsten Schützen ran. Böckingen verwandelte erneut und Pfedelbach zog nach. Als dann Hannes Fischle den siebten Elfmeter der Gäste parierte war die Chance für Fabian Großer da und er blieb auch cool und verwandelte den Elfmeter souverän. Danach Jubel pur. Pfedelbach steht damit im Halbfinale und spielt nun wie bereits letzte Saison im Halbfinale bei der SGM Niedernhall/Weißbach.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mattia Frank (74. Nicolas Baur), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (84. Fabian Großer), Luka Michael Barbir, Jann Baust, Jonas Göhner - Spielertrainer: Nicolas Baur

TG Böckingen: Luca Böhringer, Al Mohammad Mohammad, Nicolas Rudolph, Stefan Gündisch, Tom Franz, Alan Haberkern, Ahmet Cicek (54. Luke Luft), Lorenz Kopp, Tom Kühner (78. Dramane Traore), Kevin Schreier, Kevin Haas (95. Pascal Klier) - Trainer: Deniz Al Hassan - Co-Trainer: Francesco Manzi

Tore: 0:1 Kevin Schreier (42.), 1:1 Jann Baust (71. Foulelfmeter), 1:2 Al Mohammad Mohammad (121. i.E.), 2:2 Jann Baust (121. i.E.), 2:3 Kevin Schreier (121. i.E.), 3:3 Marco Gebert (121. i.E.), 3:4 Alan Haberkern (121. i.E.), 4:4 Jens Schmidgall (121. i.E.), 4:5 Pascal Klier (121. i.E.), 5:5 Sergen Uzuner (121. i.E.), 5:6 Stefan Gündisch (121. i.E.), 6:6 Luka Michael Barbir (121. i.E.), 6:7 Luke Luft (121. i.E.), 7:7 Pascal Steigauf (121. i.E.), 8:7 Fabian Großer (121. i.E.)

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Oedheim)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tg-boeckingen-m1-260422



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-tg-boeckingen-558266

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tg-boeckingen-14855106-223551

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Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-tg-boeckingen/-/spiel/0309NV24JO000000VS5489BUVV4MIU4T#!/section/course