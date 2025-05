Pfedelbach nach 2:0 Sieg im Pokalhalbfinale!

Pfedelbach zieht ins Pokal Halbfinale ein!

Vor ca. 500 Zuschauern und Traumwetter startete das Pokalderby in Michelbach.

Die erste Chance hatte unser TSV nach einer Vorlage von Marco Gebert aber der Ball ging über das Tor.

Pfedelbach in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft jedoch nicht mit klaren Chancen.

In der 22. Minute gab es eine Ecke von links. Andreas Cebulla brachte den Eckball vors Tor und ein Michelbacher Spieler klärte fast ins eigene Tor. Der Ball lag frei und Jann Baust drückte den Ball über die Linie und der Schiri entschied nach Rücksprache mit seinem Linienrichter auf Tor.

Michelbach kam bis zum Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel, erspielte sich auch Chancen, jedoch gefährlich wurde es nicht.

Mit einer 1:0 Pausenführung für unseren TSV wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Halbzeit gab es gleich eine Ecke für den SCM, die von rechts an den zweiten Pfosten kam und dort köpfte ein Spieler den Ball über das Tor.

In der 50. Minute hatte Pfedelbach die Riesenchance um auf 2:0 zu stellen. Der heute sehr gut aufgelegte Jann Baust spielte die SCM Abwehr schwindelig und passte den Ball quer vors Tor. Emmanuel Osare musste eigentlich nur ins leere Tor schießen und schoss das Spielgerät rechts vorbei.

Unser Ex-Spieler und -Trainer Michale Blondowski machte sich jetzt warm und wurde in der 60. Minute eingewechselt. Pfedelbach weiter bemüht und wollte nachlegen, jedoch wurden die Abschlüsse immer wieder von der kompakten SCM-Abwehr geblockt. Ein Klassenunterschied war mittlerweile nicht mehr zu merken, Michelbach ließ sein Herz auf dem Platz und so entwickelte sich in den letzten 20 Minuten ein toller Pokalfight. Auch außerhalb des Platzes war man gut aufgelegt. Ein Michelbacher Zuschauer nutzte eine Unterbrechung und rief zum Linienrichter: Herr Linienrichter, 100 Euro wenn wir noch ein Tor schießen, was zu Gelächter nicht nur beim Linienrichter führte.

In der 78. Minute kam dann der SCM zu sienem ersten guten Abschluss und Hannes Fischle im Pfedelbacher Tor hielt den Ball sicher fest.

Kurze Zeit später musste erneut Fischle sich strecken um einen Schuss gerade noch an den Pfosten zu lenken.

Eine Ecke für den TSV kurz vor Ende der Partie kam auf den Kopf von Jann Baust und der köpfte den Ball an die Latte.

Michelbach suchte jetzt sein Glück in der Offensive und so ergaben sich Konter für die Gäste. In der Nachspielzeit legte Jann Baust den Ball quer auf den eingewechselten Sebastian Hack und der schoss dem Torhüter den Ball an den Körper.

Kurz vor Ende der Partie dann doch noch der Lucky Punch des TSV. Tobias Lösch kam vor dem Tor an den Ball und hatte wenig Mühe den Ball zum 2:0 im Tor unter zu bringen und schoss seinen TSV damit ins Pokalhalbfinale.

Schiedsrichter Harald Pfeifer von der TG Böckingen hatte die Partie jederzeit im Griff und musste in einem sehr fairen Derby auch nicht groß eingreifen. Am Ende stand ein 2:0 Sieg für Pfedelbach, das im Halbfinale zur SGM Niedernhall/Weißbach fahren darf, und es wurde danach noch gemeinsam in den Mai getanzt. Großes Kompliment an den SCM, der dem TSV an diesem Tag alles abverlangte.

SC Michelbach/Wald: Stefan Grötsch, Daniel Busch, Eren Eroglu, Calvin Frank (60. Michael Blondowski), Moreno Leone (77. Luca Traub), Kerem Özdemir, Leon Frey, Nikolas Streckfuß, Dustin Weinmann, Niklas Meinhold, David Käfer (60. Felix Britz) - Trainer: Heiko Glöckler - Trainer: Thomas Sehr

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (64. Luka Michael Barbir), Mansour Ceesay, Erkan Odabasi, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Andreas Cebulla (83. Albin Salihu), Emmanuel Osare (57. Tobias Lösch), Jens Schmidgall (57. Sebastian Hack), Jann Baust - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Jann Baust (91.), 0:2 Tobias Lösch (91.)

Schiedsrichter: Harald Pfeifer (TG Böckingen)

Linienrichter: Markus Harr (GSV Eibensbach) und Nicolai Schmidt (TV Flein)

Zuschauer: 500

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sc-michelbachwald-m1-tsv-pfedelbach-m1-250430



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sc-michelbach-wald-tsv-pfedelbach-516352

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/sc-michelbachwald-tsv-pfedelbach-13878554-210532

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sc-michelbach-wald-tsv-pfedelbach/-/spiel/02RA2GN6KG000000VS5489B3VUQ67228#!/

Die Ergebnisse vom Viertelfinale im ebmpapst Bezirkspokal Franken:

SC Michelbach/​Wald 0:2 TSV Pfedelbach SGM Niedernhall /​ Weißbach 4:1 TV Niederstetten Spfr Untergriesheim 3:1 FC Union Heilbronn SGM Mulfingen/​Hollenbach 2 3:1 TSV Botenheim 0:24:13:13:1

Die Halbfinalpaarungen:

SGM Mulfingen/​Hollenbach 2

-:-

Spfr Untergriesheim

SGM Niedernhall /​ Weißbach

-:-

TSV Pfedelbach

Finalorte für Bezirkspokalendspiele stehen fest:

Die ersten Bezirkspokalendspiele im Bezirk Franken werden am Donnertag, den 29.5.2025 (Christi. Himmelfahrt) im Heinz-Ziehl-Sportpark in Künzelsau ausgetragen.

Ausrichter ist der FV Künzelsau.

Die Finalspiele werden wie folgt angepfiffen:

13.00 Uhr Finale Senioren

15.30 Uhr Finale Frauen

18.00 Uhr Finale ebmpapst Bezirkspokal Herren