Der TSV Pfedelbach kam in der 2. Runde des ebmpapst Bezirkspokals Franken mit einem blauen Auge davon. Am Samstag, den 16. August 2025 setzte sich der TSV erst im Elfmeterschießen beim SC Michelbach/Wald aus der Kreisliga A3 durch. Nach 90 Minuten stand es 0:0. Im Elfmeterschießen wurde Torhüter Marvin Kahnt zum Helden, da er den entscheidenden Elfmeter halten konnte. Ein Spielbericht, Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach muss ins Elfmeterschießen und zieht in die 3. Runde ein

Nach vier Minuten hatte Pfedelbach die erste Chance im Spiel aber Neuzugang Jonas Göhner schoss knapp am rechten Pfosten vorbei.

Der Michelbacher Yarbrough foulte anschließend zwei Mal und hatte Glück, dass er nicht schon nach 12 Minuten mit Gelb/Rot vom Platz musste. Der Schiri ermahnte ihn und bei der nächsten Aktion fliegt er vom Platz. Folgerichtig nahm in Michelbachs Trainer Blondowski kurze Zeit später vom Platz.

Pfedelbach tat sich schwer und fand überhaupt nicht richtig ins Spiel.

Nach 22 Minuten dann die erste gute Chance für Michelbach. Eine schlecht getretene Ecke flog durch den Strafraum und der Ball ging dann knapp rechts am Tor vorbei.

Pfedelbach danach mit einem weiteren Abstimmungsfehler aber Torhüter Marvin Kahnt rettete vor Streckfuß.

Bis kurz vor der Halbzeit passierte nicht mehr viel. Dann zog Sebastian Hack aus ca. 16 Metern ab und der abgefälschte Ball ging knapp vorbei. Es gab eine Ecke und danach wurde es auch nochmal gefährlich aber der SCM konnte schlussendlich klären.

So ging es torlos in die Pause.

Zehn Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt und jetzt gab es die erste Drangphase des TSV. Über drei Stationen kam der Ball zu Jann Baust und dessen Kopfball hielt Michelbachs Torhüter Grötsch fest.

Nach 58 Minuten lag Mattia Frank verletzt am Boden und Pfedelbach bekam den Ball nicht ins Aus gespielt. Ein Michelbacher Spieler ging dazwischen und überspielte die Abwehr mit einem hohen Ball. Sein Mitspieler ging alleine aufs Tor zu und schoss den Ball rein. Kurz darauf kam aber der Abseitspfiff von Schiedsrichter Paul Poddig.

Zwei Minuten später brachte Gebert den Ball gefährlich aufs Tor und Grötsch musste alles zeigen um den Schuss zu parieren.

Nach 69 Minuten gab es einen Freistoß für den SCM von links an den zweiten Pfosten und dort köpfte Thöni Marvin Kahnt den Ball in die Arme.

Pfedelbach jetzt mit einem Doppelwechsel. Spielertrainer Nico Baur und Philipp Ehrle kamen neu in die Partie und schon eine Minute später wurde es brandgefährlich. Jonas Göhner spielte sich schön durch und legte das Spielgerät zurück auf Sebastian Hack. Der schoss direkt aufs Tor und Grötsch lenkte irgendwie den Ball noch um den Pfosten.

Nach 75 Minuten kam erneut Sebastian Hack vor dem Tor zum Abschluss und zielte links am Tor vorbei.

Pfedelbach versuchte in den letzten 15 Minuten das Elfmeterschießen zu verhindern, es fand aber kein Abschluss mehr den Weg ins Tor. Somit musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Jann Baust war der erste Pfedelbacher Schütze und verwandelte souverän links unten.

Jetzt kam Michelbachs Spielertrainer Blondowski und schoss den Ball mit Gewalt rechts unten zum Ausgleich ins Tor.

Der zweite Schütze Marco Gebert blieb cool und versenke die Kugel links oben zum 2:1.

Danach glich der Michelbacher Streckfuß zum 2:2 aus. Marvin Kahnt war aber am Ball dran, konnte den Einschlag im linken Eck jedoch (noch) nicht verhindern.

Für Pfedelbach lief nun Sergen Uzuner zum dritten Elfmeter an und schoss den Ball überragend links unten zur 3:2 Führung rein.

Michelbachs Hermann suchte sich das rechte Eck aus und fast wäre Marvin Kahnt wieder dran gewesen - 3:3.

Mit Sebastian Hack war der vierte Schütze an der Reihe. Er suchte sich die rechte untere Torecke aus und Keeper Grötsch war noch am Ball, konnte ihn aber nicht mehr abwehren. Pfedelbach somit 4:3 in Front.

Leon Frey wollte für den SCM ausgleichen, schoss den Ball aber an den linken Pfosten.

Somit hatte Mattia Frank als letzter Pfedlebacher Schütze die Chance den TSV in die 3. Runde zu schießen. Er lief an und schoss den Ball jedoch über das Tor.

Somit konnte Michelbach erneut ausgleichen. Dominic Wenk kam als letzter Schütze an den Punkt und schoss den Ball halbhoch in die rechte Ecke. Torhüter Marvin Kahnt hatte die Ecke gerochen und parierte den Ball. Pfedelbach somit mit einem blauen Auge in der dritten Pokalrunde.

SC Michelbach/Wald: Stefan Grötsch, Dominic Wenk, Kerem Özdemir, Jerome Yarbrough (17. Fabian Frank), Leon Frey, Nikolas Streckfuß, Dustin Weinmann, Danny Hermann, Benjamin Ramic (73. Felix Gießler), Niklas Meinhold, Marco Thöni (84. Michael Blondowski) - Trainer: Michael Blondowski

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Mattia Frank, Fabian Großer (70. Philipp Ehrle), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (70. Nicolas Baur), Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Trainer: Timo Härpfer - Trainer: Nicolas Baur

Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jann Baust (121. i.E.), 1:1 Michael Blondowski (121. i.E.), 1:2 Marco Gebert (121. i.E.), 2:2 Nikolas Streckfuß (121. i.E.), 2:3 Sergen Uzuner (121. i.E.), 3:3 Danny Hermann (121. i.E.), 3:4 Sebastian Hack (121. i.E.)

