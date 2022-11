Pfedelbach mit souveränem 3:0 Heimsieg gegen Oppenweiler-Strümpfelbach

Der TSV Pfedelbach gewinnt am Samstag, den 12.11.2022 in der Landesliga gegen den Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach mit 3:0. Die Tore erzielten 2x Janik Pfeiffer und Philipp Ehrle.

Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Spielbericht:

TSV Pfedelbach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach 3:0 (2:0)

Pfedelbach mit souveränem 3:0 Heimsieg

Gegen den Aufsteiger aus Oppenweiler-Strümpfelbach ging es gleich zu Beginn nur nach vorne. Andreas Cebulla passte von links in den Strafraum und dort kam Sebastian Hack leider nicht richtig zum Abschluss.

Nur kurze Zeit später bekam Jens Schmidgall den Ball serviert und ging alleine aufs Tor zu, scheiterte mit seinem Schuss aber am Gästekeeper.

In der 9. Spielminute gab es einen Freistoß für Pfedelbach ca. 20 Meter zentral vor dem Tor. Janik Pfeiffer legte sich den Ball zurecht und schoss ihn über die Drei-Mann-Mauer unhaltbar für den Torhüter ins rechte Toreck zur 1:0 Führung für den TSV.

Der TSV machte weiter Druck. Janik Pfeiffer kam am zweiten Pfosten zum Kopfball aber dieses Mal hielt der Keeper den Ball.

In der 16. Minute war es dann soweit. Der erste Torabschluss der Gäste aber Geburtstagskind Dennis Petrowski im Pfedelbacher Tor hatte den Schuss sicher gehalten.

Zwei Minuten später ein schöner Spielzug des TSV von der Mittellinie bis vors Tor. Dort kam Janik Pfeiffer an den Ball und schoss ihn an die Querlatte.

Pfedelbach dominierte jetzt die Partie. Der Aufsteiger kam überhaupt nicht zur Entfaltung. Dann gab es erneut einen schönen Steilpass von Janik Pfeiffer auf Philipp Ehrle aber der verpasste den Ball ganz knapp vor dem Tor.

Mitte der ersten Halbzeit kamen dann aber die Gäste plötzlich besser ins Spiel und auch vors Tor. Trainer Blondowski musste von außen seine Mannen jetzt wieder aufwecken.

Dies zeigte auch gleich Wirkung. In der 33. Minute gab es einen Konter für den TSV. Janik Pfeiffer ging auf links durch und passte den Ball in die Mitte vors Tor. Dort hielt Philipp Ehrle seinen Schlappen hin und erzielte das 2:0. Ein wichtiger Treffer genau in die Drangphase des Gegners.

Den letzten Höhepunkt in der ersten Halbzeit gab es dann in der 45. Minute als Sebastian Hack seinen Gegenspieler im Mittelfeld foulte. Da er bereits zehn Minuten zuvor schon Gelb wegen Foulspiels gesehen hatte schickte ihn der Schiedsrichter nun mit Gelb-Rot vom Feld. Eine letzte Ermahnung hätte es auch getan. Somit Pfedelbach ab nun eine Halbzeit in Unterzahl.

In Halbzeit zwei die Gäste mit der ersten Chance nach einer Flanke von links aber der Stürmer in der Mitte köpfte über das Tor.

Pfedelbach machte das Spiel schnell und Jens Schmidgall hatte im direkten Gegenzug die Riesenchance auf 3:0 zu stellen. Er bekam den Ball genau in den Fuß gespielt und scheiterte dann am gut reagierenden Keeper.

Zwei Minuten später eilte Dennis Petrowski aus seinem Tor heraus und klärte einen Konter der Gäste zum Einwurf. Dann kam eine Einwurfflanke an den zweiten Pfosten und dort köpfte ein Spieler den Ball ins Toraus.

Wieder im direkten Gegenzug hatte Pfedelbach die Gelgenheut zu erhöhen. Nico Hütter bekam auf links den Ball, passte scharf nach innen vors Tor und der Schuss von Andreas Cebulla wurde im letzten Moment noch geblockt.

Mittlerweile waren schon 64 Minuten gespielt und man merkte nicht, dass Pfedelbach in Unterzahl spielt. Erneut lief ein Konter des TSV. Jens Schmidgall kam auf rechts an den Ball, lief die Linie herunter und legte ihn quer an den langen Pfosten auf Janik Pfeiffer und der brauchte ihn nur noch zum 3:0 einzuschieben.

In der 76. Minute wurde der Ball wieder in den Lauf des heute überragend aufspielenden Jens Schmidgall gelegt und der legte ihn rechts am Keeper vorbei. Leider ging der Ball dann um Haaresbreite auch am rechten Torpfosten vorbei.

Pfedelbach spielte die Partie nun locker zu Ende. Von den Gästen kam auch keine allzu große Gegenwehr mehr. In der 85. Minute durfte dann auch noch Marco Rehklau sein Comeback feiern. Er wurde von Trainer Blondowski in den Kader berufen, da außer Sebastian Hack kein Stürmer mehr zur Verfügung stand.

Der Schiedsrichter zeigte noch drei Minuten Nachspielzeit an und in der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte doch tatsächlich Marco Rehklau noch die Chance einen Treffer zu erzielen. Ein Pass von Andreas Cebulla kam in die Mitte vors Tor und dort stand Rehklau aber er traf den Ball nicht richtig.

Nach 93 Minuten pfiff Schiedsrichter Stephany aus Altdorf die Begegnung ab und Pfedelbach freute sich über die nächsten drei Punkte und den Vorstoß ins Mittelfeld der Tabelle.

Tore:

09. 1:0 Janik Pfeiffer

33. 2:0 Philipp Ehrle

64. 3:0 Janik Pfeiffer

Schiedsrichter: Patrick Stephany (TV Altdorf)

Schiedsrichterassistent 1: Michael Jörg (TV Altdorf)

Schiedsrichterassistent 2: Paul Reiss (SV Böblingen)

Zuschauer: 133

