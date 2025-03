Pfedelbach mit schwerem Auswärtsspiel in Wachbach

Besser hätte der Rückrundenstart für unsere 1. Mannschaft in der Bezirksliga nicht laufen können. Nach fünf Spielen stehen fünf Siege zu Buche. Nimmt man die beiden gewonnen Spiele zum Ende der Vorrunde dazu sind es sogar schon sieben Siege in Serie. Mit dem knappen 1:0 Sieg gegen die Sportfreunde Lauffen ist man dem Tabellenführer TSG Öhringen weiterhin dicht auf den Fersen. Nachdem Böckingen am Mittwochabend das Nachholspiel in Stetten/Kleingartach gewann hat man zwei Punkte Vorsprung auf Rang drei.

Die TSG Öhringen gewann gegen unseren kommenden Gegner Wachbach zu Hause ebenfalls knapp mit 1:0.

Auch die Wachbacher sind gut aus der Winterpause gekommen und haben in den ersten vier Spielen vier Siege holen können. Damit sind sie zunächst mal dem Abstiegskampf entkommen. Letzte Woche gab es dann allerdings eine knappe Niederlage in Öhringen. Der Treffer fiel erst drei Minuten vor Spielende.

Im Hinspiel konnte sich unser TSV knapp mit 2:1 durchsetzen. Wir müssen somit am Sonntag in Wachbach alles raushauen um auch den sechsten Sieg im sechsten Rückrundenspiel einzufahren.

Schiedsrichter: Elias Deiss (SV Lauchheim) Spielbeginn: 15.00 Uhr