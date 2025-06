Pfedelbach mit Niederlage im letzten Ligaspiel

Bereits vor dem Spiel konnte Pfedelbach nicht mehr von Tabellenplatz zwei verdrängt werden und konnte dadurch im 41. Pflichtspiel ordentlich vor dem ersten Relegationsspiel am kommenden Samstag, den 14.06. um 15.30 Uhr in Neuenstein, rotieren.

Es dauerte zu Beginn bis beide Mannschaften in die Partie fanden. Torchancen waren in den ersten zwanzig Minuten Mangelware.

Zwischen der 20. und 28. Minute hatten jeweils Adrian Reck und Luka Barbir eine Chance, brachten den Ball aber nicht im Tor der SGSE unter.

In der 29. Minute bekam Nico Baur nach einem Einwurf den Ball. Er spielte ihn weiter auf Tobias Lösch, der wiederum Emmanuel Osare auf links bediente. Der vernaschte seinen Gegenspieler und passte den Ball auf den zweiten Pfosten. Dort stand Philipp Ehrle völlig frei und hatte keine Mühe, aus fünf Metern die 1:0 Führung zu erzielen.

Fünf Minuten später fast das 2:0. Philipp Ehrle prüfte aus ca. 20 Metern Torhüter Kropf. Der ließ den Ball nach vorne klatschen und rettete dann gerade noch vor dem einschussbereiten Adrian Reck.

In der 38. Minute hatte die SGSE ihre beste Chance. Einen Seitfallzieher aus ca. 10 Metern faustete Torhüter Marvin Kahnt aus der Gefahrenzone.

Zwei Minuten vor der Halbzeit spielte die Heimelf einen langen Ball Richtung Pfedelbacher Tor und plötzlich war Christian Baier völlig frei vor Torhüter Marvin Kahnt und durfte in seinem Abschiedsspiel seinen 400. Treffer erzielen.

Mit einem 1:1 Unentschieden ging es dann auch in die Pause.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff gab es Ecke für die SGSE, die zunächst geklärt werden konnte. Der Ball kam jedoch postwendend zurück an den zweiten Pfosten. Dort köpfte ihn ein Spieler aufs Tor und am rechten Pfosten stand Klein frei und drückte den Ball zur 2:1 Führung über die Linie.

In der 55. Minute hätte dann der Pfedelbacher Ausgleich fallen müssen. Der eingewechselte Jann Baust spielte den Ball von links auf die rechte Seite zu Phillipp Ehrle und der legte Adrian Reck den Ball perfekt auf. Dieser schoss dann aber volles Risiko rechts am Tor vorbei.

Pfedelbach jetzt mit einer Druckphase. Nur sechs Minuten später setzte sich Jann Baust gegen Baier durch und spielte den Ball zu Philipp Ehrle. Der legte ihn für Emmanuel Osare auf und der nahm ihn direkt und schoss übers Tor.

Kurz darauf kam der Ball nach einem Einwurf zu Sergen Uzuner und der schoss knapp rechts vorbei. Der Ausgleich wäre mittlerweile mehr als verdient gewesen.

So kam es wie es kommen musste. Pfedelbach spielte in der 76. Minute einen Ball aus der Abwehr in die Mitte genau in den Fuß von Christian Baier und der ließ sich nicht zwei Mal bitten und schoss den Ball links unten zur 3:1 Führung ins Netz.

In der Nachspielzeit fiel dann sogar das 4:1. Eine Flanke von links köpfte Pfedelbach erneut in die Mitte und dort zog dieses Mal Endreß ab und der Ball landet im linken Toreck zum 4:1 Endstand.

Kurz darauf war Schluss und somit die Premierensaison in der Bezirksliga Franken schon wieder Geschichte.

Für Pfedelbach geht es nun am kommenden Samstag, den 14.06.2025 um 15.30 Uhr in Neuenstein in der Relegation zum Aufstieg in die Landesliga gegen den Tabellenzweiten aus dem Bezirk Enz-Murr, den TV Aldingen. Kommt am Samstag alle in SCHWARZ nach Neuenstein und unterstützt unsere Jungs vom TSV Pfedelbach.

Hier gehts zum Vorbericht:

https://tsv-pfedelbach.de/1-mannschaft-infos-zur-relegation-um-den-aufstieg-in-die-landesliga

SG Sindringen/Ernsbach: Tobias Kropf, Thilo Baier (91. Chris-Michael Nöthe), Julian Winkler, Edgart Sehfert (91. Raphael Schiemer), Lukas Endreß, Christian Baier (91. Robin Winkler), Valentin Gronbach (71. Oleg Reisich), Fabian Kollmar, Markus Herkert, Kevin Heupel, Ilja Klein (78. Kevin König) - Trainer: Thilo Baier

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (79. Johannes Braun), Erkan Odabasi, Sergen Uzuner (89. Jens Schmidgall), Philipp Ehrle (71. Marlon Roth), Tobias Lösch (46. Jann Baust), Luka Michael Barbir, Nicolas Baur, Emmanuel Osare, Adrian Reck (85. Robin Volkert) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Philipp Ehrle (29.), 1:1 Christian Baier (43.), 2:1 Ilja Klein (51.), 3:1 Christian Baier (76.), 4:1 Lukas Endreß (88.)

Schiedsrichter: Marco Gegner (Heilbronn)

Zuschauer: 125

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sg-sindringenernsbach-m1-tsv-pfedelbach-m1-250607



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sg-sindringen-ernsbach-tsv-pfedelbach-521977

Videos vom Spiel:

Video vom Pfedelbacher Tor:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/sg-sindringenernsbach-tsv-pfedelbach-13334196-212297

Bericht aus der Hohenloher Zeitung vom 10.06.2025:

folgt...

Bericht auf FuPa vom 07.06.2025:

https://www.fupa.net/news/sgm-machenbachhausen-geht-in-die-abstiegsrelegation-3104488

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sg-sindringen-ernsbach-tsv-pfedelbach/-/spiel/02Q14BVCG0000000VS5489B3VVLDQQH4

Vorschau:

