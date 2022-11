Pfedelbach mit einem rabenschwarzen Tag in Allmersbach

Unsere 1. Mannschaft erwischte heute einen rabenschwarzen Tag und verlor in der Landesliga beim SV Allmersbach mit 1:3. Das Tor für unseren TSV erzielte Michael Blondowski in der zweiten Halbzeit zum 1:3 Anschlusstreffer.

Ein Spielbericht, die Ergebnisse, die Tabelle, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

-

Spielbericht:

SV Allmersbach - TSV Pfedelbach 3:1 (2:0)

Pfedelbach verliert 1:3 nach rabenschwarzem Nachmittag in Allmersbach

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Allmersbach kam über die rechte Seite, spielte den Ball in den Strafraum, dort wurde ein Spieler zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter schoss Scholze in die rechte Ecke. Torhüter Petrowski entschied sich für die linke Ecke.

Im Gegenzug kam der Ball zu Simon Wilske, der heute von Trainer Blondowski ins Sturmzentrum beordert wurde. Er schoss den Ball aber links am Tor vorbei.

Eine Minute später gab es einen Freistoß aus ca. 25 Metern zentral vor dem Allmersbacher Tor. Janik Pfeiffer legte sich den Ball zurecht und schoss ihn dann drüber.

Anschließend flachte das Spiel ab. Pfedelbach kam überhaupt nicht ins Spiel rein.

Nach zwanzig Minuten kam Allmersbach mit einem hohen Ball in den Strafraum. Ein Spieler legte den Ball ab und sein Mitspieler traf mit einem Schuss die Latte.

In der 33. Minute landete der Ball nach einem Einwurf vor Janik Pfeiffers Füßen. Der zog direkt ab und schoss links vorbei.

Eine Minute später wurde Philipp Ehrle der Ball aussichtsreich im Strafraum zugespielt, aber er zog nicht ab und somit war die Chance weg.

Drei Minuten später flog ein Pfeiffer-Freistoß durch den Allmersbacher Strafraum aber keiner kam ran.

Der Schiedsrichter zeigte noch eine Minute Nachspielzeit an, da kam Allmersbach über links. Pfedelbach hatte den Ball eigentlich schon geklärt, doch Allmersbach kam an der Torauslinie nochmal in Ballbesitz. Ein Spieler passte den Ball in die Mitte und dort unterlief Mattia Frank mit dem Pausenpfiff ein Eigentor zum 0:2.

Pfedelbachs Trainer Blondowski nahm in der Halbzeit zwei Wechsel vor. Markus Schilling kam für Mattia Frank und Mansour Ceesay für Kevin Schmidgall ins Spiel.

Pfedelbach versuchte irgendwie den Anschluss zu markieren, tat sich aber schwer. Die beste Chance hatte Philipp Ehrle in der 56. Minute aber wieder wurde nicht aufs Tor geschossen.

Vier Minuten später wurde auf der rechten Seite geschlafen. Von dort kam der Ball vors Tor und Scholze nahm ihn an und schoss ihn zur 3:0 Führung rein.

Das Spiel war nun so gut wie gelaufen. Dann waren noch vier Minuten regulär zu spielen. Die Allmersbacher spielten den Ball vom Mittelkreis zurück und dann zum Torhüter. Der mittlerweile eingewechselte Michael Blondowski ging voll drauf und so schoss ihn der Torhüter an und von seinem Fuß ging der Ball zum 1:3 ins Tor.

Pfedelbach warf nun nochmal alles nach vorne, aber heute fehlte das Spielglück und so musste man mit einer 1:3 Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten.

Tore:

02. 1:0 Max Scholze

45. 2:0 Mattia Frank (Eigentor)

60. 3:0 Max Scholze

86. 3:1 Michael Blondowski