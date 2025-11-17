Pfedelbach mit Arbeitssieg gegen Wachbach

Der TSV Pfedelbach gewann am 13. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen den SV Wachbach mit 1:0. Das Tor des Tages für unseren TSV erzielte Luka Barbir per Freistoß. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach mit einem 1:0 Arbeitssieg

Pfedelbach musste bereits nach sechs Minuten wechseln, da sich Kaan Uzuner verletzt hatte. Für ihn kam Albin Salihu ins Spiel.

In der ersten Viertelstunde übernahm Pfedelbach zwar das Spielgeschehen aber Chancen gab es auf beiden Seiten noch nicht wirklich.

In der 17. Minute fuhr der TSV einen Konter dann bekam Tobias Lösch den Ball und ging aufs Tor. Er legte den Ball quer auf Luka Barbir und der schoss den Ball ins Tor aber dann zeigte die Schiedsrichterin Abseits an. Der Treffer zähle somit nicht.

Kurze Zeit später kam der Wachbacher Kaufmann nach einer Ecke völlig frei an den Ball und konnte diesen aber nicht kontrollieren. Es gab Abstoß.

In der 26. Minute gab es Einwurf für den TSV. Albin Salihu kam an den Ball und zog einfach mal aus ca. 20 Metern ab. Der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Zwei Minuten später kam eine Ecke von rechts vors Tor und am zweiten Pfosten stieg Nico Hütter hoch und köpfte den Ball an den Pfosten.

Wiederum nur zwei Minuten später kam Jonas Göhner nach einem Abstoß der Gäste an den Ball und zog von links nach innen und schoss aufs Tor. Der Wachbacher Torhüter Hadamek tauchte ab und hielt den Ball sicher.

Nach einem Foul an Sebastian Hack in der 32. Minute nahm sich Luka Barbir den Freistoß aus ca. 23 Metern. Er lief an und schoss den Ball links unten zur 1:0 Führung ins Tor.

In der 34. Minute flog nach einem Freistoß der Gäste Philipp Volkert nur ganz knapp mit dem Kopf am Ball vorbei.

Im Gegenzug nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte tauchte plötzlich Tobias Lösch am linken Pfosten auf und scheiterte an Hadamek.

Vier Minuten vor der Pause gab es einen Konter der Gäste und dann hatte plötzlich Gutsche die Riesenchance zum Ausgleich und schoss von rechts kommend ganz knapp links am Pfosten vorbei.

Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte nach einem Konter zunächst Tobias Lösch mit seinem Schuss an einem Wachbacher Bein. Der Ball kam zu Jonas Göhner und der hatte die Schusschance, traf aber den Ball nicht.

Somit ging es mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Es dauerte bis zur 60. Minute, dann zog Jann Baust von links mit dem Ball in die Mitte, zog dann ab und scheiterte mit seinem Schuss an Hadamek, der den Ball überragend parierte.

In der 62. Minute hatten die Gäste eine aussichtsreiche Freistoßchance, Kaufmann schoss den Ball aber weit über das Pfedelbacher Tor.

Pfedelbach in Halbzeit zwei zwar weiter bemüht das Ergebnis nach oben zu schrauben aber die Torchancen blieben aus.

In der 84. Minute bekam Jens Schmidgall am linken Pfosten den Ball und schloss ab. Hadamek war noch mit der Hand dran und Kaufmann klärte zur Ecke, die nichts einbrachte.

Drei Minuten vor ende der Partie bekam Sebastian Hack von Jann Baust den Ball aufgelegt. Torwart Hadamek blieb lange stehen und klärte dann den Schuss von Hack mit der Brust zur Ecke.

In der Nachspielzeit hatte Jens Schmidgall nach einem Konter die Riesenchance zum 2:0 und schoss den Ball frei drüber.

Danach war Schluss und Pfedelbach behielt die drei Punkte mit einem Arbeitssieg zu Hause.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (79. Fabian Großer), Mario Lösch, Kaan Uzuner (6. Albin Salihu), Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack (89. Adrian Reck), Jonas Göhner (79. Marco Gebert) - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

SV Wachbach: Jannik Hadamek, Nico Thissen (56. Enrico Wolfarth), Philipp Kaufmann, Philipp Volkert, Lukas Schmitt, Leopold Volkert, Jannik Wolfarth, Sebastian Schurk, Felix Gutsche, Emilio Markert - Spielertrainer: Uwe Walter - Trainer: Steffen Markert

Tore: 1:0 Luka Barbir (32.)

Schiedsrichterin: Alessia Jäger (FSV Schwaigern)

Zuschauer: 125



Vorschau:

Bereits am kommenden Samstag, den 22.11.2025 um 14.30 Uhr spielen wir auswärts bei der SG Stetten/Kleingartach. Das Spiel findet auf dem Sportplatz in Stetten statt.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.