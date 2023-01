Pfedelbach mit 4:0 Sieg gegen Sindringen/Ernsbach

Im zweiten Vorbereitungsspiel zur Rückrunde der Saison 2022/23 gewann unsere 1. Mannschaft am Samstag, den 28.01.2023 gegen den Bezirksligazweiten SG Sindringen/Ernsbach mit 4:0.

Die Tore für unseren TSV erzielten Sebastian Hack (2x), Philipp Ehrle und Michael Blondowski.

Der Liveticker, die Bilder und die Video-Highlights vom Spiel sind online.

Liveticker:

TSV Pfedelbach - SG Sindringen/Ernsbach 4:0 (0:0)

90'+1 Abpfiff 88' 4:0 Tor für PfedelbachMichael Blondowski4. Saisontor Andreas Cebulla (2. Saisonvorlage) Andreas Cebulla spielt auf den freien Blondowski und der fackelt nicht lange und schiesst den Ball zum 4:0 ins Netz 81' Gelb für SG Sindr/Er.Lukas EndreßFoulspiel (1. Gelbe Karte) 81' Die Gäste jetzt mit ihrer besten Chance aber der Ball gehtvdrüber 78' Wechsel bei SG Sindr/Er.Silas Paul Pecho für Marvin Metzger 77' Wechsel bei PfedelbachMichael Blondowski für Sebastian Hack 68' 3:0 Tor für PfedelbachSebastian Hack2. Saisontor - Kopfball Andreas Cebulla (1. Saisonvorlage) Ecke Andreas Cebulla von links auf den Kopf von Sebastian Hack und der köpft herrlich ins linke Eck 66' Gelb für SG Sindr/Er.Chris-Michael NötheFoulspiel (1. Gelbe Karte) 60' Wechsel bei PfedelbachJohannes Braun für Markus Schilling 56' 2:0 Tor für PfedelbachPhilipp Ehrle1. Saisontor Sebastian Hack (1. Saisonvorlage) Pfedelbach legt nach. Sebastian Hack passt den Ball von rechts vors Tor und Philipp Ehrle schiesst ihn freistehend links unten rein 52' 1:0 Tor für PfedelbachSebastian Hack1. Saisontor Mansour Ceesay (1. Saisonvorlage) Mansour Ceesay passt den Ball von links in die Mitte zu Sebastian Hack. Der dreht sich und schiesst den Ball unter dem Keeper zum 1:0 ins Tor 46' Wechsel bei SG Sindr/Er.Friedmar Sütterlin für Jakob Süßmann 46' Wechsel bei SG Sindr/Er.Stefan Grötsch für Tobias Kropf 46' Wechsel bei SG Sindr/Er.Marino Lumpp für Christian Baier 46' Anpfiff zur 2. Halbzeit 46' Wechsel bei PfedelbachMarvin Kahnt für Dennis Petrowski 46' Wechsel bei PfedelbachAdrian Reck für Tobias Lösch 45'+1 Halbzeit 43' Großchance für Pfedelbach Philipp Ehrle Ehrle kommt vor dem Keeper an den Ball und lupft den Ball über den Keeper. Sein anschliessender Fallrückzieher geht drüber 41' Großchance für Pfedelbach Sebastian Hack Daniel Schmidgall flankt von rechts auf den Kopf von Sebastian Hack aber er bekommt keinen Druck hinter den Ball 40' Die Gäste kommen über Fabio Roth aber Petrowski hat mitgedacht und klärt 37' Großchance für Pfedelbach Tobias Lösch Sebastian Hack legt den Ball auf Tobias Lösch und der schiesst im Sechzehner links oben vorbei 27' Einen Schuss der Gäste hält Dennis Petrowski sicher 19' Großchance für Pfedelbach Sebastian Hack Sebastian Hack bekommt den Ball von Daniel Schmidgall serviert und schiesst ihn über das Tor 14' Großchance für Pfedelbach Daniel Schmidgall Daniel Schmidgall wird am langen Pfosten bedient und schiesst rechts vorbei 13' Die erste gute Chance für die Gäste und Dennis Petrowski pariert den Schuss von Winkler 9' Großchance für Pfedelbach Tobias Lösch Erste gute Chance für den TSV. Tobias Lösch wird am Elfmeterpunkt bedient und verzieht 1' Der Ball rollt... 1' Anpfiff 0' Beide Teams stehen bereit zum Einlaufen. 0' Die Mannschaften sind zurück in die Kabine. Gleich geht es hier los 0' Der Glühwein wäre jetzt auch soweit. 0' Beide Mannschaften machen sich im moment warm Die Aufstellung für TSV Pfedelbach ist eingetragen! 💪 Die Aufstellung für SG Sindringen/Ernsbach ist eingetragen! 💪 0' Beide Mannschaften sind bereits eingetroffen und ziehen sich in der Kabine um 0' Kommt ab 14.00 Uhr auf unserem Kunstrasenplatz in Pfedelbach vorbei. Für Essen und warme Getränke ist gesorgt. 0' Momentan haben wir eine Temperatur von 1°C und es schneit ganz leicht. 0' Landesligist Pfedelbach gewann am vergangenen Mittwoch gegen den Unterländer A-Ligisten TSV Talheim mit 6:0. Der Bezirksligazweite aus Sindringen/Ernsbach verlor beim Unterländer Bezirksligisten SV Leingarten mit 0:1. 0' Für beide Mannschaften ist es das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde 2022/23. 0' Herzlich Willkommen zum heutigen Vorbereitungsspiel des TSV Pfedelbach gegen die SG Sindringen/Ernsbach. Tore:

51. 1:0 Sebastian Hack

56. 2:0 Philipp Ehrle

68. 3:0 Sebastian Hack

87. 4:0 Michael Blondowski