Pfedelbach mit 3:3 Unentschieden in Mulfingen

– Foto: Marc Hofacker

Die Gäste gerieten früh in Rückstand. Bereits in der 7. Minute kam der Ball nach einem Spielzug über rechts in die Mitte und Scheppach zog aus 16 Metern ab. Der Ball schlugt im rechten Toreck ein.

Pfedelbach war noch überhaupt nicht im Spiel und so kam die SGM in der 12. Minute zur nächsten guten Chance. Zuerst landete der Ball am linken Torpfosten und den Abstauber konnte Torhüter Hannes Fischle parieren.

Nach 17 Minuten setzte sich die SGM über links durch und flankte vors Tor. Dort stand Beez völlig frei und hatte keine Mühe das 2:0 zu erzielen.

Pfedelbach weiterhin viel zu passiv, die SGM versuchte ihr Glück in der Offensive. Wieder Beez mit zwei Chancen. Zuerst versuchte er es per Seitfallzieher, der misslang, dann schoss er aus ca. 16 Metern aufs Tor und Hannes Fischle parierte erneut.

Nur eine Minute später verlor Nico Baur den Ball im Mittelfeld und dann schoss ein Spieler kurz nach der Mittellinie aufs Tor. Der Ball ging nur ganz knapp am Tor vorbei.

Nach 22 Minuten dann ein schöner Angriff der Gäste und der brachte gleich den Anschlusstreffer. Albin Salihu flankte von rechts vors Tor und irgendwie brachte Jann Baust den Ball zu Jens Schmidgall und der schlenzte ihn rechts unten rein.

Der Treffer tat den Gästen gut und sie waren jetzt im Spiel. In der 27. Minute gab es allerdings nach einer Ecke einen Lattentreffer der SGM.

Zehn Minuten später hatte dann Pfedelbach die Chance auf den Ausgleich. Zuerst scheiterte Jonas Göhner, im Anschluss gab es eine Ecke und der Torhüter brachte bei Jann Baust's Schuss gerade noch die Füße zu.

Fünf Minuten vor der Halbzeit dann aber doch noch der Ausgleich. Jonas Göhner leitete seinen Treffer selbst ein. Er kam durch die Mitte, spielte rechtzeitig rechts raus zu Luka Barbir und der legte ihm erneut den Ball auf. Jetzt war er frei vor dem Tor und musste den Ball nur noch ins Tor schießen.

Die Gäste kamen dann besser aus der Pause. Zunächst köpfte Baust eine Göhner Flanke knapp links am Tor vorbei, dann versuchte er es aus ca. 25 Metern aber der SGM Torhüter konnte den Ball mit einer Flugeinlage parieren.

Wiederum nur zwei Minuten später sah Jann Baust, dass der Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand und zog kurz nach der Mittellinie ab. Der Torhüter eilte nach hinten und konnte den Ball gerade noch fangen.

Pfedelbach jetzt mit seiner besten Phase im Spiel. In der 56. Minute sprintete Jonas Göhner über das halbe Spielfeld und legte dann für Jann Baust auf. Der schoss den Ball aus ca. 5 Metern frei über das Tor.

Nach 61 Minuten gab es Einwurf für die Gäste und dann bekam ein SGM Spieler im Strafraum den Ball an die Hand. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt und Jann Baust ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte eiskalt zur 2:3 Führung.

Mittlerweile war Ben Federolf in die Partie gekommen und bekam auch gleich seine Chance. Er lief von links aufs Tor und zog direkt ab. Der Torhüter klärte den Ball gerade noch zur Ecke. Albin Salihu brachte die Ecke zu Jonas Göhner und der schoss den Ball aus ca. 18 Metern an die Querlatte und Nico Baur köpfte im Anschluss den Ball dem Keeper in die Arme.

Pfedelbach jetzt mit mehreren Chancen durch Fabian Großer und Jonas Göhner die Partie zu entscheiden.

Fünf Minute vor dem Ende der Partie flankte Jann Baust von rechts vors Tor, Nico Baur kam mit dem Kopf nicht ran und Ben Federolf verpasste nur ganz knapp.

Bitter wurde es dann zwei Minuten vor Schluss. Nico Baur wollte eine Ecke mit einem Flugkopfball klären und bekam dabei den Ball an die Hand. Die Folge war der nächste Handelfmeter. Hannes Fischle roch die Ecke, konnte den Einschlag zum 3:3 aber nicht verhindern.

Die SGM drückte jetzt noch auf das 4:3 aber nach einem Getümmel im Strafraum ging der Ball knapp links am Tor orbei.

Somit endete eine wilde Partie 3:3 mit einem über das ganze Spiel gesehen gerechten Unentschieden.

SGM Mulfingen/Hollenbach: Kevin Sprügel, Thilo Kempf (66. Daniel Kempf), Marius Bader, Luis Beck (82. Jens Schäffner), Fabian Beez, Moritz Lang (66. Jonas Hammel), Nicola Kutirov, Eduard Schidlowski (82. Johannes Müller), Hannes Tussetschläger, Mario Beez, Jakob Scheppach - Trainer: Jochen Beez - Trainer: Patrick Gutknecht

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mattia Frank, Mario Lösch, Fabian Großer (82. Tom Frölich), Pascal Steigauf, Luka Michael Barbir (52. Ben Federolf), Nicolas Baur, Albin Salihu, Jann Baust, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: 1:0 Jakob Scheppach (7.), 2:0 Mario Beez (17.), 2:1 Jens Schmidgall (22.), 2:2 Jonas Göhner (40.), 2:3 Jann Baust (61. Handelfmeter), 3:3 Marius Bader (88. Handelfmeter)

Schiedsrichter: Tobias Brand (SG Bad Wimpfen)

Zuschauer: 70

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sv-mulfingen-m1-tsv-pfedelbach-m1-260507

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sgm-mulfingen-hollenbach-tsv-pfedelbach-560575

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/sportfreunde-untergriesheim-tsv-pfedelbach-14190870-221186

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Bericht auf FuPa vom 07.05.2026:

https://www.fupa.net/news/punkteteilung-nach-sechs-tore-drama-zwischen-mulfingen-und-pfedelbach-3178363

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-mulfingen-hollenbach-ii-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK281K0000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Am Sonntag, den 17.05.2026 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen die SG Sindringen/Ernsbach.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der nächsten Woche.