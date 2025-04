Der TSV Pfedelbach gewann sein Heimspiel am 26. Spieltag in der Bezirksliga Franken gegen den FC Union Heilbronn mit 3:1 und ist neuer Tabellenführer der Bezirksliga Franken! Die Tore für unseren TSV erzielten 2x Tobias Lösch und Philipp Ehrle. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach mit 3:1 Sieg neuer Tabellenführer der Bezirksliga Franken!

Die Gäste aus Heilbronn spielten von Anfang an gut mit und kamen auch gleich in der vierten Minute zu einer guten Chance durch ihren Torjäger Varallo. Eine Flanke von rechts kam in den Strafraum und da stand Varallo frei und köpfte den Ball aufs Tor. Pfedelbachs Torhüter Hannes Fischle parierte überragend zur Ecke die nichts einbrachte.

In den ersten zehn Minuten ging es hin und her und beide Mannschaften kamen zu Torchancen.

In der 11. Minute nahm Tobias Lösch dem Heilbronner Hermann geschickt den Ball ab und spielte ihn in die Gasse zu Jann Baust. Der zog sofort ab und der Ball ging knapp rechts am Tor vorbei.

Nur zwei Minuten später dann die Führung für den TSV. Nach einem klasse Spielzug über Mansour Ceesay auf links, der den Ball auf Sergen Uzuner zurück legte, passte dieser den Ball in die Gasse zu Tobias Lösch und der ging frei aufs Tor. Vor dem herauseilenden Torhüter zirkelt er den Ball herrlich in den rechten Torwinkel zur 1:0 Führung.

Beide Mannschaften suchten weiterhin ihr Glück in der Offensive. Nach einer halben Stunde tankte sich Pfedelbachs Stürmer Sebastian Hack durchs Mittelfeld, scheiterte aber dann zusammen mit Jann Baust an der Heilbronner Abwehr.

Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Die Chancen, die es auf beiden Seiten gab gingen allesamt an den Toren vorbei.

Fünf Minuten waren in Durchgang zwei gespielt als es bei Sebastian Hack zwickte und er gegen Philipp Ehrle ausgewechselt werden musste.

In der 56. Minute durften dann die Pfedelbacher erneut jubeln. Wieder ein überragender Angriff des TSV. Sergen Uzuner spielte den Ball auf rechts zu Philipp Ehrle. Der sah Marco Gebert starten und spielte ihm den Ball in den Fuß. In der Mitte hatte sich Tobias Lösch fei gelaufen und bekam den Ball exakt auf den Schuh. Er lief noch ein paar Meter und hob das Spielgerät dann über den herauseilenden Keeper zur vielumjubelten 2:0 Führung ins Tor.

Pfedelbach mit der Führung im Rücken weiter tonangebend. Nach 68 Minuten wurde dann plötzlich eine Flanke von Marco Gebert zum Torschuss und ging knapp vorbei.

Eine Minute später dann das 3:0. Mansour Ceesay setzte sich auf der linken Seite durch und konnte in die Mitte zu Philipp Ehrle flanken. Der nahm die Flanke mit dem rechten Fuß herunter und fackelte nicht lange. Wie ein Strich schlug der Ball unten links im Heilbronner Tor ein.

In der 72. Minute gab es Freistoß für die Gäste. Hoxha brachte den Ball von links an den zweiten Pfosten und dort schraubte sich Sallahu hoch und köpfte den Ball zum 1:3 Anschlusstreffer in die Maschen.

Zehn Minuten vor Ende der Partie schoss der Heilbronner Torhüter Jann Baust an und der ließ dem eingewechselten Emmanuel Osare den Vortritt und der schoss frei vor dem Tor den Keeper an.

Danach kamen die Gäste nochmal gefährlich vors Tor, aber Pfedelbach konnte gerade noch klären.

Nach 83 Minuten schwächten sich dann auch noch die Gäste. Hoxha musste nach einer Unsportlichkeit mit Gelb/Rot vom Platz und war mit der Entscheidung des Schiedsrichters gar nicht einverstanden.

Pfedelbach mit einem Mann mehr brachte die Führung jetzt ins Ziel und mit dem Schlusspfiff legte man sich nicht nur die drei Eier ins Nest sondern es kam noch die Nachricht aus Öhringen, dass der TSV über Ostern neuer Tabellenführer der Bezirksliga Franken ist.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Mansour Ceesay (80. Daniel Schmidgall), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert (90. Dennis Bantel), Andreas Cebulla, Tobias Lösch (72. Emmanuel Osare), Luka Michael Barbir (56. Jens Schmidgall), Jann Baust, Sebastian Hack (50. Philipp Ehrle) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

FC Union Heilbronn: Levent Heimannsberg, Michael Wodarz, Vlerson Sallahu, Kevin Herrmann (74. David Alvaro Dispenzieri), Deniz Baydin (54. Mirnis Salija), Marcel Wodarz (84. Eric Schiek), Finn Knott (70. Jon Ahmeti), Benjamin Hetemi (32. Emre Korkmaz), Altin Hoxha, Salvatore Buttafuoco, Michele Varallo - Trainer: Torsten Schlegel - Trainer: Alexander Hofer

Tore: 1:0 Tobias Lösch (13.), 2:0 Tobias Lösch (56.), 3:0 Philipp Ehrle (69.), 3:1 Vlerson Sallahu (74.)

Gelb-Rot: Altin Hoxha (82./FC Union Heilbronn/Unsportlichkeit )

Schiedsrichter: Sascha Wirth (TSV Viktoria Stein a.K.)

Zuschauer: 125

Vorschau:

Bereits am Ostermontag, den 21.04.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts bei der TG Böckingen.

Ein Vorbericht folgt übers Osterwochenende.