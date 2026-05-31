Pfedelbach mit 2:3 Heimniederlage gegen Stetten/Kleingartach

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach verlor am 29. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen die SG Stetten/Kleingartach mit 2:3. Die Tore für unseren TSV erzielten Jann Baust und Jens Schmidgall. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach sehnt sich dem Ende der Saison entgegen

Nach 16 Minuten führten die Gäste einen Freistoß an der Mittellinie schnell aus. Es ging über links und der Ball kam in die Mitte zu Krestel. Der hatte Zeit den Ball anzunehmen und schoss ihn dann links unten zur Führung rein.

Zwei Minuten später fiel dann bereits das 0:2. Pfedelbach mit einem Fehler im Spielaufbau und dann ging es wieder über links. Der Ball kam erneut in die Mitte wo Bechtel den Fuß vor Torhüter Kahnt an den Ball brachte und der Ball zum 0:2 im Tor einschlug.

In der Nachspielzeit schlug Fabian Großer einen Ball der Gäste nach vorne. Ein Gästeverteidiger wollte zum Torwart zurück köpfen und Jann Baust ging dazwischen, umkurvte den Torhüter und markierte den 1:2 Anschlusstreffer.

In der 59. Minute lenkte Torhüter Marvin Kahnt einen Freistoß an den Pfosten und von dort prallte der Ball zurück auf den Kopf von Hönnige, der keine Mühe hatte das 1:3 zu erzielen.

Pfedelbach gelang nur noch in Minute 74 der Anschlusstreffer durch Jens Schmidgall. Nach einem Freistoß an der Mittellinie wurde der Ball über links gespielt und kam in die Mitte. Dort legte ihn Emmanuel Osare Jens Schmidgall auf, der ihn links unten zum 2:3 ins Tor schoss.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mattia Frank, Johannes Braun (46. Pascal Steigauf), Fabian Großer (73. Thomas Meckbach), Sergen Link, Nicolas Baur, Albin Salihu (59. Tom Frölich), Adrian Reck (59. Emmanuel Osare), Jann Baust - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

SG Stetten/Kleingartach: Tim Fey, Sven Gatnar, Mike Behringer (92. Robin Dieterich), Marinko Balikic, Sascha Mannuß, Marcel Gatnar, Simon Faber, Maurizio Hönnige, Elias Bechtel (88. Seymen Zafer), Marcel Oechsner (83. Siegfried Stoll), Ralf Krestel (39. Erik Heidelberger) - Spielertrainer: Erik Heidelberger - spielender Co-Trainer: Enes Zafer

Tore: 0:1 Ralf Krestel (16.), 0:2 Elias Bechtel (18.), 1:2 Jann Baust (45.+1), 1:3 Maurizio Hönnige (46.), 2:3 Jens Schmidgall (60.)

Schiedsrichterin: Nico John (SC Urbach)

Zuschauer: 75

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sg-stettenkleingartach-m1-260530

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sg-stetten-kleingartach-563907

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sg-stettenkleingartach-14190972-225244

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Bericht auf FuPa vom 30.05.2025:

https://www.fupa.net/news/fc-union-heilbronn-stoesst-das-tor-zur-landesliga-weit-auf-3184842

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sg-stetten-kleingartach/-/spiel/02TNK28478000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-15-heft-gegen-sg-stetten-kleingartach-und-tsg-waldenburg/

Vorschau:

Am Samstag, den 06.06.2026 um 15.30 Uhr spielen wir im letzten Saisonspiel auswärts beim TSV Erlenbach.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.