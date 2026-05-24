Pfedelbach mit 2:2 Unentschieden in Wachbach

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach spielte am 28. Spieltag der Bezirksliga Franken am Samstag, den 23. Mai 2026 beim SV Wachbach 2:2 Unentschieden. Die Pfedelbacher Tore erzielte Jann Baust (2x). Ein Spielbericht, die Bilder, Videos, Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Zu Beginn ließ Wachbach die Gäste bei Temperaturen um die 30 Grad erst mal kommen.

In der 22. Minute gab es eine Ecke für Pfedelbach. Die Ecke kam von rechts an den zweiten Pfosten und dort prallte der Ball an Johannes Braun‘s knackigen Popo und dann vor die Füße von Jann Baust. Der musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Kurz darauf gab es die erste Trinkpause im Spiel.

Kaum war das Spiel wieder angepfiffen kam Wachbach mit der ersten Chance im Spiel zum Ausgleich. Nach einer Flanke von rechts köpfte Jan Thomas den Ball am zweiten Pfosten ins Tor.

In der 31. Minute ging dann aber Pfedelbach wieder in Front. Nach einer wunderschönen Flanke von rechts durch Fabian Großer köpfte Jann Baust den Ball zur erneuten Führung ins Tor.

Kurz darauf flog ein Freistoß der Heimelf knapp am Pfedelbacher Tor vorbei.

In der 38. Minute schoss der Wachbacher Kaufmann einen Freistoß aus ca. 20 Metern ans rechte Lattendreieck.

Mit einer 2:1 Führung für den TSV ging es dann in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit waren gerade mal zehn Minuten gespielt als Ben Federolf kurz nach der Mittellinie gefoult wurde und so unglücklich aufkam, dass er minutenlang auf dem Platz behandelt werden musste. Er wurde anschließend mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert. Gute Besserung von hier aus.

Für Ben Federolf kam Till Geiger ins Spiel.

In der 75. Minute bekam Jann Baust eine Flanke auf den Kopf serviert und scheiterte ganz knapp am Torhüter.

Nach 86 Minuten warf Torhüter Marvin Kahnt den Ball zu Fabian Großer, der ihn an einen Wachbacher Spieler verlor. Dann kam eine weite Flanke von rechts an den zweiten Pfosten und Hepp konnte den Ball zum 2:2 Ausgleich im Tor unterbringen.

Anschließend gab es wegen der Verletzungsunterbrechung noch eine zehnminütige Nachspielzeit und dann beendete der souverän leitende Schiedsrichter Harald Fuder aus Lauffen die Partie.

SV Wachbach: Niko Deißler, Philipp Kaufmann (46. Manuel Gerner), Simon Hellinger, Lukas Schmitt, Jan Thomas, Jannik Wolfarth, Justin Hepp, Fabian Schuler, Uwe Walter, Patrick Rothenfels, Felix Gutsche - Spielertrainer: Uwe Walter - Trainer: Steffen Markert

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Jens Schmidgall, Mattia Frank, Johannes Braun, Mario Lösch, Fabian Großer, Sergen Uzuner, Nicolas Baur, Albin Salihu, Ben Federolf (66. Till Geiger), Jann Baust - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Schiedsrichter: Harald Fuder - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Jann Baust (22.), 1:1 Jan Thomas (26.), 1:2 Jann Baust (31.), 2:2 Justin Hepp (86.)

Schiedsrichter: Harald Fuder (Lauffen am Neckar)

Zuschauer: 70

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sv-wachbach-m1-tsv-pfedelbach-m1-260523



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sv-wachbach-tsv-pfedelbach-563114

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/sv-wachbach-tsv-pfedelbach-14190958-225060

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Bericht auf FuPa vom 23.05.2026:

https://www.fupa.net/news/95-spektakel-in-botenheim-lauffen-verabschiedet-sich-an-der-spitze-3182760

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sv-wachbach-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK282VS000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Am Samstag, den 30.05.2026 um 15.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen die SG Stetten/Kleingartach.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.