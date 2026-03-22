Pfedelbach mit 2:0 Arbeitssieg in Markelsheim

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach gewann am 20. Spieltag der Bezirksliga Franken am Sonntag, den 22. März 2026 bei der SGM Markelsheim/Elpersheim mit 2:0. Die Pfedelbacher Tore erzielten Jonas Göhner und Sebastian Hack. Ein Spielbericht, Bilder, Videos, Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach mit Arbeitssieg in Markelsheim

Pfedelbach war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Die Heimelf zog sich zurück und war so gut wie nur auf Verteidigen aus.

Nach vier Minuten die erste Chance für den TSV. Tobias Lösch bekam auf rechts den Ball und ging aufs Tor. Sein Schuss ging knapp links am Tor vorbei.

Es dauerte dann allerdings bis zur 38. Minute ehe die Gäste in Führung gingen. Ein schöner Spielzug des TSV. Jann Baust legte den Ball mit der Brust auf Jonas Göhner, der im Nachschuss die verdiente 1:0 Führung erzielte.

Nach der Halbzeit war es gleich Marco Gebert, der eine Flanke auf den Kopf von Tobias Lösch serviert, dieser aus der Drehung köpfte und der Keeper mit den Fingerspitzen zur Ecke klärte.

Pfedelbach mit weiteren guten Chancen, doch der Torhüter der Heimelf war nur schwer zu bezwingen.

Nach 58 Minuten wurde Sebastian Hack geschickt und spielte den Ball am herauseilenden Torhüter vorbei, schoss dann aber knapp rechts am Tor vorbei.

Vier Minuten später die erste Chance für die SGM. Ein Freistoß von der Mittellinie landete in der Nähe des rechten Pfosten und dort köpfte ein Spieler den Ball Torhüter Hannes Fischle direkt in die Arme.

In der 67. Minute bekam Jonas Göhner den Ball am rechten Fünfmetereck und zog ab. Der Torhüter klärte erneut mit einer Glanzparade.

Drei Minuten später war dann aber auch er zum zweiten Mal geschlagen. Tobias Lösch ging von rechts aufs Tor und scheiterte am Torhüter. Den Nachschuss schoss Sebastian Hack zum 2:0 Endstand über die Linie.

Zum Schluss ein glanzloser Arbeitssieg beim Tabellenletzten und man nahm die drei Punkte mit auf die weite Heimreise.

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim: Bastian Grüner, Marcel Karausch, Yannik Stein, Timo Schmitt, Julian Herrmann, Henrik Betz, Max Burger, Jochen Michler, Christian Gundling - Trainer: Martin Rokowski

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mattia Frank (71. Kaan Uzuner), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (89. Albin Salihu), Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack (78. Fabian Großer), Jonas Göhner - Co-Trainer: Timo Härpfer

Tore: 0:1 Jonas Göhner (38.), 0:2 Sebastian Hack (70.)

Schiedsrichter: Maximilian Lauer (Spfr. Lauffen)

Zuschauer: 70

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-markelsheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-260322



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sgm-tsv-markelsheim-sv-elpersheim-tsv-pfedelbach-553334

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-markelsheim-tsv-pfedelbach-14190894-222185

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Bericht auf FuPa vom 22.03.2026:

https://www.fupa.net/news/union-heilbronn-verliert-die-spitze-aramaeer-gewinnen-im-topspiel-3164972

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-markelsheim-elpersheim-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK27THG000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Am Sonntag, den 29.03.2026 um 15.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen den FC Union Heilbronn.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.