Pfedelbach mit 1:1 Unentschieden gegen Mulfingen/Hollenbach 2

von Marc Hofacker · Heute, 00:26 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach spielte am 2. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II 1:1 Unentschieden. Das Tor für unseren TSV erzielte Tobias Lösch. Die Bilder und die Videos vom Spiel sind online. Ein Spielbericht folgt.

Spielbericht folgt...

TSV Pfedelbach: Tobias Kropf, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Mario Lösch, Pascal Steigauf, Dennis Kolder, Berksan Uzuner (75. Albin Salihu), Tobias Lösch, Jonas Martin (62. Bugra Ünlü), Lauri Ostheimer (84. Johannes Braun), Adrian Reck (75. Julian Großer) - Co-Trainer: Timo Härpfer - Trainer: Dennis Schmieg

SGM Mulfingen/Hollenbach: Kevin Sprügel, Thilo Kempf, Luis Beck (82. Johannes Müller), Fabian Beez, Moritz Lang, Jens Schäffner, Jonas Hammel (57. Hannes Tussetschläger), Nicola Kutirov, Marvin Gennrich (70. Eduard Schidlowski), Mario Beez, Jakob Scheppach - Co-Trainer: Jochen Beez - Trainer: Pascal Eißler

Tore: 1:0 Tobias Lösch (26.), 1:1 Hannes Tussetschläger (68.)

Schiedsrichter: Ismail Gündüz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

Zuschauer: 125

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sv-mulfingen-m1-260826

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sgm-mulfingen-hollenbach-572694

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sv-mulfingen-15147102-226977

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Bericht auf FuPa vom 26.08.2026:

https://www.fupa.net/news/umkaempfter-auftakt-pfedelbach-und-mulfingen-teilen-sich-die-punkte-3098669

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-sgm-mulfingen-hollenbach-i/-/spiel/0319J1BI40000000VS5489BTVSK8S3O6#!/

Vorschau:

Am kommenden Wochenende sind wir jetzt spielfrei.

Am Sonntag, den 06.09.2026 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim FSV Friedrichshaller SV.

Ein Vorbericht folgt.