Pfedelbach mit 0:5 Niederlage bei den Aramäern Heilbronn

– Foto: Marc Hofacker

Pfedelbach kommt im Frankenstadion unter die Räder

Pfedelbachs Trainer Nicolaus Baur musste im Topspiel bei den Aramäern Heilbronn seine Elf auf zwei Positionen umbauen. Für Pascal Steigauf, der erst zur zweiten Halbzeit da sein konnte, spielte Fabian Großer und für Tobias Lösch (krankheitsbedingt) rückte Albin Salihu in die Startelf.

In den ersten zehn Minuten tasteten sich beide Mannschaften erst mal ab. Zum ersten Mal gefährlich wurde es dann in Minute zwölf als Torhüter Hannes Fischle einen Schuss von Wesley sauber zur Ecke parierte.

Zehn Minuten später hatte dann Pfedelbach die erste dicke Chance zur Führung. Jonas Göhner ging auf links durch und passte den Ball in die Mitte zu Albin Salihu. Der stand in aussichtsreicher Position alleine vor dem Tor und vergaß zu schießen.

In der 33. Minute lenkte dann erneut Hannes Fischle einen Schuss der Aramäer um den Pfosten zur Ecke.

Mittlerweile waren auch immer wieder kleine Fouls im Spiel und die Aramäer wurden zum Ende der ersten Halbzeit stärker.

Kurz vor der Halbzeit gingen die Aramäer dann doch noch in Führung. Einen ersten Schuss aufs Tor konnte Hannes Fischle noch parieren und den zweiten bekam er durch die Hosenträger. Somit ging es beim Spielstand von 1:0 für die Hausherren in die Kabine.

Pfedelbach kam gut in die zweite Halbzeit rein aber die richtig guten Torgelegenheiten fehlten bis zur 61. Minute. Jetzt hatte Jann Baust die Riesenchance zum Ausgleich. Einen Pass von der rechten Außenlinie durch Luka Barbir rutschte einem Verteidiger durch die Füße und Jann Baust stand plötzlich frei vor Torhüter Gondek. Sein Schuß landete aber genau beim Keeper, der den Ball parieren konnte.

Das rüttelte wohl die Aramäer wach. Durch einen Fehler in der Pfedelbacher Hintermannschaft konnte Gotovac die Aramäer in der 68. Minute mit 2:0 in Führung bringen.

Praktisch im Gegenzug wieder die große Chance für Pfedelbach zu verkürzen. Nach einer Ecke kam der Ball auf den Kopf von Jann Baust und auf der Linie rettete ein Spieler für den bereits geschlagenen Torhüter.

Jetzt kam es noch bitterer für die Gäste. Ein Konter der Gäste. Halilaj bekam den Ball an der rechten Außenlinie in der eigenen Hälfte, lief durch bis zum Strafraum, tanzte dort die Verteidigung aus und ließ auch Hannes Fischle keine Chance. 3:0!

Pfedelbach nun völlig von der Rolle und die Aramäer suchten weiter ihr Glück in der Offensive.

Nach 76 Minuten reichte ein tiefer Pass und schon stand Wesley alleine vor Torhüter Fischle und ließ diesem mit einem Schuss ins linke Toreck erneut keine Chance.

Den Schlusspunkt setzten die Aramäer in Minute 86 nach einem Fehlpass im Pfedelbacher Aufbauspiel. Wesley wurde mit einem hohen Ball über die Abwehr am rechten Strafraumeck bedient, ging noch zwei, drei Meter aufs Tor und schloss dann mit einem Schuss ins linke Toreck zum 5:0 ab.

Kurz darauf beendete Schiedrsichter Majkut die Partie und damit ist Pfedelbach erst mal raus aus dem Titelrennen und die Aramäer holen sich vorerst die Tabellenführung zurück, die sie unter der Woche durch die Nachholspiele an Schwaigern verloren hatten.

Aramäer Heilbronn: Tim Gondek, Markus Hartmann, Arthur Gerber, Elias Latic (78. Alejandro Reinhold), Zino Baumann (82. Kay Schirner), David Gotovac, Jermaine Wesley, Milot Halilaj, Lahud Abdulahad (70. Lennox Haas), Robin Dörner, Denis Tolga Gottfried (56. Thomas Inan) - Co-Trainer: Aziz Deger - Co-Trainer: Maurice Steller - Trainer: Daniel Maroge

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mattia Frank (79. Nicolas Baur), Fabian Großer (56. Pascal Steigauf), Sergen Uzuner, Marco Gebert, Luka Michael Barbir, Albin Salihu (84. Mario Lösch), Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: 1:0 Milot Halilaj (45.), 2:0 David Gotovac (68.), 3:0 Milot Halilaj (71.), 4:0 Jermaine Wesley (76.), 5:0 Jermaine Wesley (86.)

Schiedsrichter: Michael Majkut (Siegelsbach)

Zuschauer: 250



Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/aramaeer-heilbronn-m1-tsv-pfedelbach-m1-260411



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/aramaeer-heilbronn-tsv-pfedelbach-555968

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/aramaeer-heilbronn-tsv-pfedelbach-14190910-222884

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Spielbericht der Aramäer Heilbronn:

Ausrufezeichen der Aramäer - 5:0 im Topspiel gegen Pfedelbach Die erste Großchance der Partie feuerte Jermaine Wesley in der 14. Minute ab, doch Hannes Fischle parierte seinen wuchtigen Versuch stark zur Ecke. Neun Minuten später zeigten sich die Gäste gefährlich: Jonas Göhner setzte sich sehenswert durch und bediente den freistehenden Albin Salihu, dessen Großchance jedoch ungenutzt verpuffte. Kurz darauf strich ein Abschluss des Aramäers Lahud Abdulahad nur knapp über die Querlatte (27.). In einer zunehmend von kleinen Fouls geprägten Ersten Hälfte rissen die Hausherren das Geschehen immer mehr an sich. Belohnen konnten sie sich für ihr Übergewicht zunächst nicht – bis zur turbulenten Schlussphase des ersten Durchgangs: In der 45. Minute konnte Fischle einen gefährlichen Schuss von Denis Tolga Gottfried zwar noch abwehren, war gegen den Nachschuss von Milot Halilaj zum 1:0-Pausenstand jedoch machtlos.

Nach dem Seitenwechsel wirkte Pfedelbach zunächst zwar spielerisch leicht überlegen, fand jedoch keine Lücken in der gegnerischen Defensive. Dann fanden die Aramäer wieder besser in die Partie. David Gotovac bestrafte eine Unkonzentriertheit der Pfedelbacher Hintermannschaft eiskalt mit dem 2:0. Fast im Gegenzug hätte Jann Baust den Anschlusstreffer erzielt, doch Innenverteidiger Zino Baumann rettete für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie.Dies sollte der letzte Funke Widerstand der Gäste gewesen sein. In der 71. Minute spielte sich Milot Halilaj durch die nun völlig unsortierte Abwehr und schob zum 3:0 ein. Pfedelbach wirkte in dieser Phase komplett von der Rolle. Halilaj erkannte wenig später, dass Fischle zu weit vor seinem Kasten stand, verfehlte das Tor aus knapp 50 Metern jedoch um.knappe zwei Meter (74.).In der Schlussphase schraubte Jermaine Wesley das Ergebnis weiter in die Höhe. Zunächst wurde er frei vor dem Tor eingespielt und netzte zum 4:0 (76.), ehe er zehn Minuten später nach einem beeindruckenden Alleingang aus dem Mittelfeld den 5:0-Endstand markierte.

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/aramaeer-heilbronn-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK27UR8000000VS5489BUVSSD35NB#!/

Vorschau:

Bereits am kommenden Freitag, den 17.04.2026 um 19.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen den FSV Friedrichshaller SV.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.