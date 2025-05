Pfedelbach mit 0:1 Niederlage in Erlenbach

Der TSV Pfedelbach verlor am Sonntag, den 18. Mai 2025 am 31. Spieltag der Bezirksliga Franken beim TSV Erlenbach mit 1:0. Ein Spielbericht, Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Die Partie zwischen Erlenbach und Pfedelbach endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber. Dabei hätte das Ergebnis aus Sicht der Gäste völlig anders ausfallen können, denn Pfedelbach erspielte sich zahlreiche Chancen – doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Schon früh übernahm Pfedelbach die Kontrolle und verzeichnete erste Abschlüsse, unter anderem durch Tobias Lösch und Jann Baust. Besonders in der ersten Halbzeit häuften sich die Großchancen, doch entweder war der Erlenbacher Keeper zur Stelle oder der Ball fand einfach nicht den Weg ins Netz. Trotz des druckvollen Spiels ging es torlos in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich das Muster fort: Pfedelbach rannte an, kombinierte gut und kam zu gefährlichen Abschlüssen. Doch dann der Schockmoment in der 82. Minute – ein Freistoß für Erlenbach wurde von Fischle abgewehrt, doch der Ball landete direkt vor den Füßen eines Erlenbachers. Dieser zog aus 16 Metern ab und erzielte die schmeichelhafte Führung für die Gastgeber. In den verbleibenden Minuten warf Pfedelbach alles nach vorne. Uzuner, Baur und Lösch hatten weitere Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Selbst ein letzter Freistoß in der Nachspielzeit brachte keine Veränderung mehr – am Ende musste Pfedelbach eine bittere Niederlage hinnehmen.

Fazit: Ein Spiel voller Emotionen und vergebener Chancen für Pfedelbach, während Erlenbach sich als gnadenlos effizient erwies. Fußball kann manchmal brutal sein – aber auch das gehört dazu.

TSV Erlenbach: Paul Roth, Marius Schulz, Leon Winter, Marcel Varga, Nils Hornung, Julian Sigmann, Marco Hornung, Mika Ludwig, Jannik Löw, Jan Wedermann, Patrick Bertok (59. Robin Thiele) - Trainer: Marcel Hertweck

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Mansour Ceesay, Erkan Odabasi (84. Nicolas Baur), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Philipp Ehrle, Andreas Cebulla (90. Luka Michael Barbir), Tobias Lösch (84. Dennis Bantel), Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack (65. Emmanuel Osare) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 1:0 (82.) unbekannt

Schiedsrichterin: Johanna Granzow-Emden (Stuttgart)

Zuschauer: 100

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-erlenbach-m1-tsv-pfedelbach-m1-250518



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-erlenbach-tsv-pfedelbach-519242

Videos vom Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-erlenbach-tsv-pfedelbach-13334168-211632

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-erlenbach-tsv-pfedelbach/-/spiel/02Q14BVGPG000000VS5489B3VVLDQQH4

Vorschau:

Am Sonntag, den 25.05.2025 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen die TSG Öhringen.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.