Pfedelbach marschiert mit acht Toren in die 4. Pokalrunde

Der TSV Pfedelbach gewann in der 3. Runde des ebmpapst Bezirkspokals Franken beim TSV Dörzbach/Klepsau deutlich mit 8:2. Ein Spielbericht, die Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse von der 3. Pokalrunde sind online.

Pfedelbach marschiert in die 4. Pokalrunde

Bei kaltem Wetter direkt an der Jagst gab es in den ersten zehn Minuten gleich drei gute Chancen für die Gäste aber Jens Schmidgall, Sebastian Hack, Tobias Lösch und Luka Barbir brachten den Ball nicht im Tor der Dörzbacher unter.

Nach einem tollen Spielzug über links in der 14. Minute flankte Jann Baust den Ball an den rechten Pfosten und dort kam Sergen Uzuner angerauscht und drosch das Spielgerät volley zur 1:0 Führung ins Netz.

Fünf Minuten später kam eine Ecke der Heimelf von rechts vors Pfedelbacher Tor und man bekam den Ball nicht geklärt. Im dritten Anlauf schlug der Ball durch Waterstrat dann im Tor ein.

Wiederum nur fünf Minuten später flankte Jens Schmidgall nach einem weiteren Spielzug über links butterweich an den linken Pfosten und dort legte Jann Baust den Ball an den rechten Pfosten wo Tobias Lösch nur noch einschieben musste.

In der 32. Minute gab es einen Konter für den TSV. Tobias Lösch nahm den Ball überragend an, ging aufs Tor und spielte zu Jens Schmidgall. Der legte ab auf Marco Gebert und der scheiterte am herauseilenden Torhüter.

In der 40. Minute zeigte dann der Schiedsrichter nach einer Ecke auf den Punkt. Es gab nun viele Diskussionen, da die Dörzbacher ein Foulspiel an ihrem Spieler sahen, aber zuvor war ein Spieler klar mit der Hand am Ball und somit entschied der Schiedsrichter richtig. Jann Baust ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen, verlud den Torhüter und schoss sicher rechts unten zum 3:1 Halbzeitstand ein.

In Halbzeit zwei hatte Tobias Lösch zwischen der 50. und 55. Minute gleich zwei Grosschancen. Zuerst bekam er am zweiten Pfosten den Ball und setzte ihn nur knapp neben das Tor. Dann rutschte der Dörzbacher Keeper weg, Sebastian Hack legt quer und Tobias Lösch schoss den Ball aus drei Metern Entfernung noch am linken Pfosten vorbei.

In der 57. Minute ging es dann mit dem munteren Scheibenschießen weiter. Sebastian Hack bekam den Ball im Strafraum und versenkte ihn rechts unten im Eck.

Nur vier Minuten später folgte das 5:1. Tobias Lösch bekam den Ball am rechten Pfosten und schoss ihn trocken rechts unten ins Netz.

In der 67. Minute kam eine Flanke von rechts auf den Kopf von Sergen Uzuner und der köpfte den Ball an die Latte. Dieser prallte zurück ins Spielfeld und fiel entweder Marco Gebert oder einem Dörzbacher Spieler gegen den Fuß und rollte dann über die Linie zum 6:1.

Acht Minuten vor Ende der Partie legte Jonas Göhner Luka Barbir herrlich den Ball auf und der schoss ihn aus ca. 16 Metern ins Tor.

Vier Minuten später stand Torhüter Marvin Kahnt etwas zu weit vor seinem Kasten und das sah der Dörzbacher Torjäger Köder und hob den Ball zum 2:7 ins Netz.

Den Schlusspunkt setzten dann wieder die Gäste in der 88. Minute. Sebastian Hack kam am linken Pfosten zum Abschluss und erzielte den 8:2 Endstand.

Somit ist Pfedelbach in der 4. Runde des ebmpapst Bezirkspokals und wartet nun gespannt auf die Auslosung und den nächsten Gegner.

TSV Dörzbach/Klepsau: Leon Volk, Maximilian Stauch, Kevin Walz, Eduard Kutscher, Marc Fluhrer, Robin Leiser, Nico Walz, Tim Waterstrat, Frank Leiser, Steffen Zürn, Simon Köder - Trainer: Andreas Walter - Spielertrainer: Tizian Amon

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (68. Fabian Großer), Mattia Frank (64. Mario Lösch), Sergen Uzuner, Marco Gebert (76. Nicolas Baur), Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jens Schmidgall, Jann Baust (71. Jonas Göhner), Sebastian Hack - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Schiedsrichter: Philipp Hofmann (SSV Gaisbach) - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Sergen Uzuner (14.), 1:1 Tim Waterstrat (19.), 1:2 Tobias Lösch (24.), 1:3 Jann Baust (41. Handelfmeter), 1:4 Sebastian Hack (57.), 1:5 Tobias Lösch (61.), 1:6 Marco Gebert (67.), 1:7 Luka Michael Barbir (82.), 2:7 Simon Köder (86.), 2:8 Sebastian Hack (88.)

Zuschauer: 85

