Der TSV Pfedelbach gewann in der 4. Runde des ebmpapst Bezirkspokals Franken gegen den TSV Erlenbach mit 4:0 und zieht damit ins Achtelfinale ein. Ein Spielbericht, die Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse von der 4. Pokalrunde sind online.

Pfedelbach marschiert ins Pokalachtelfinale

Gleich zu Beginn kam der Ball gefährlich vor das Tor der Gäste aber der Torhüter konnte zupacken. Pfedelbach machte weiter ordentlich Druck und nach vier Minuten spielte Pascal Steigauf einen Diagonalball auf rechts zu Luka Barbir und der bediente in der Mitte Jonas Göhner, der nur knapp verpasste.

Nach 19 Minuten zirkelte Jann Baust einen Freistoß aus ca. 25 Metern auf den Kopf von Marco Gebert und dessen Kopfball ging rechts am Tor vorbei.

Sechs Minuten später wieder ein Pass über die Abwehr von Jann Baust auf Jonas Göhner und der scheiterte am herauseilenden Keeper.

Mittlerweile waren 36 Minuten gespielt und Pfedelbach ließ die nächste gute Chance liegen. Jonas Göhner wurde im Strafraum angespielt und scheiterte am Torhüter. Den Nachschuss aus fünf Metern schoss Jann Baust drüber.

Kurz vor der Halbzeit durften die Pfedelbacher Fans dann doch noch jubeln. Nach einem Pass von links durch Sebastian Hack in die Mitte erzielte Jonas Göhner die verdiente 1:0 Führung für Pfedelbach.

Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Auch in Hälfte zwei hatte Pfedelbach bis zur 60. Minute wieder drei Großchancen. Zuerst bekam Tobias Lösch in der Mitte den Ball, drehte sich und schoss dann knapp am rechten Pfosten vorbei. Anschließend erkämpfte sich Sebastian Hack den Ball, spielte ihn weiter auf Jann Baust und der zurück auf Hack. Mit seinem Schuss scheiterte er allerdings am Keeper.

Die dritte Chance hatte dann erneut Sebastian Hack. Tobias Lösch ging auf rechts durch, passte nach innen, Sebastian Hack hielt den Schlappen hin und de Ball landete am Pfosten.

In der 66. Minute erhöhte Pfedelbach dann auf 2:0. Nach einem Querpass von Tobias Lösch brauchte Jann Baust nur noch zum 2:0 einschieben.

Kurz darauf fast der nächste Einschlag. Nach einer Flanke von rechts köpfte Jann Baust den Ball an die Querlatte.

Die letzte Viertelstunde brach jetzt an und Pfedelbach machte mit dem Treffer zum 3:0 alles klar. Nach einem Traumpass von Tobias Lösch auf Jonas Göhner umlief dieser den Torhüter und netzte zum 3:0 ein.

In der 76. Minute dann der erste Torschuss der Gäste in Halbzeit zwei und den hatte Pfedelbachs Torhüter Hannes Fischle sicher.

Noch zehn Minuten waren auf der Uhr und nach einem weiteren schönen Spielzug stand Luka Barbir in der Mitte völlig frei und brauchte den Ball nur noch einschieben.

Trotz der deutlichen Führung ließ Pfedelbach nicht nach und kam noch zu mehreren guten Chancen. Nach 90 Minuten pfiff Schiedsrichter Gütlin aus Neuenstadt die Partie ab und verteilte danach noch drei rote Karten für die Gäste.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (82. Albin Salihu), Marco Gebert (82. Nicolas Baur), Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jann Baust (82. Fabian Großer), Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

TSV Erlenbach: Paul Reisigel, Leon Winter, Felix Steinmetz, Robin Thiele, Julian Sigmann (72. Robin Ebert), Marco Hornung, Mika Ludwig, Tim Müller, Luca Knobloch, Marcel Karle, Laurin Karle (72. Patrick Bertok) - Co-Trainer: Sven Blum - Trainer: Marcel Hertweck

Tore: 1:0 Jonas Göhner (44.), 2:0 Jann Baust (66.), 3:0 Jonas Göhner (74.), 4:0 Luka Michael Barbir (81.)

Gelb-Rot: Felix Steinmetz (90./TSV Erlenbach/Unsportlichkeit)

Rot: Marco Hornung (90./TSV Erlenbach/Beleidigung)

Schiedsrichter: Oliver Gütlin (TSV Neuenstadt)

Zuschauer: 110

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tsv-erlenbach-m1-260214



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-tsv-erlenbach-549234

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-erlenbach-14659154-220815

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-tsv-erlenbach/-/spiel/02UT8K4LCO000000VS5489BTVSBKAEC1#!/section/course