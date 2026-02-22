– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach kommt zum Rückrundenauftakt am 16. Spieltag in der Bezirksliga Franken im Derby gegen den TSV Neuenstein nicht über ein 1:1 hinaus. Das Tor für unseren TSV erzielte Tobias Lösch. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach kommt trotz Chancenplus nur zu einem Unentschieden im Derby

Pfedelbach von Beginn an bemüht das Spiel zu machen. Es dauerte aber bis zu Minute 13 ehe es die erste gute Chance gab. Pascal Steigauf ging über links durch und flankte nach innen. Dort verpasste Jann Baust nur ganz knapp den Ball.

In der 21. Minute dann die Führung für die Heimelf. Ein Ball kam von Pascal Steigauf in die Gasse zu Tobias Lösch, der setzte sich durch und schob den Ball einfach unten rechts zur 1:0 Führung rein.

Kurz darauf der nächste Angriff auf das Neuensteiner Tor und Jonas Göhner verfehlte ganz knapp. Von den Gästen ging nur wenig Torgefahr aus. Es gab zwei Chancen in Halbzeit eins. Der Ball landete aber entweder über oder neben dem Tor.

Zur Halbzeit brachten die Gäste einen weiteren Stürmer ins Spiel.

Sieben Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt als nach einer Flanke von Kaan Uzuner von rechts Sebastian Hack zum Kopfball kam und Torhüter Rimner zupacken konnte.

Pfedelbach bis zur 70. Minute weiter am Drücker aber noch ohne Großchance. Die hatte dann Jann Baust. Pfedelbach spielte sich auf rechts schön durch. Jonas Göhner passte den Ball in die Mitte auf Jann Baust und der schoss den Ball frei über das Tor.

Die Gäste jetzt mit einem Dreifachwechsel der für neuen Schwung sorgen sollte.

In der 82. Spielminute machten die Gäste dann mit der ersten Torchance in Halbzeit zwei den schmeichelhaften Ausgleich. Ein Freistoß von Oliver Schöne kam an den zweiten Pfosten. Den Kopfball konnte Torhüter Hannes Fischle mit Hilfe der Latte klären aber gegen den Nachschuss von Breuninger hatte er keine Chance und so stand es plötzlich 1:1.

Pfedelbach versuchte jetzt nochmal alles und hätte fast noch den Siegtreffer erzielt. In der 91. Minute lief Sebastian Hack zu einem Freistoß an und schoss den Ball knapp am rechten Winkel vorbei.

Kurz darauf war Schluss und die Gäste freuten sich über den Punktgewinn im Derby.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (79. Nico Hütter), Marco Gebert (79. Nicolas Baur), Tobias Lösch, Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner (89. Fabian Großer) - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

TSV Neuenstein: Tobias Rimner, Lucas Sanwald, Fabian Bezold, Marvin Hilkert, Luca Megerle, Felix Klenk (74. Oliver Schöne), Swen Heer, Lorenz Kühner (74. Calvin Frank), Finn Breuninger, Jonas Müller (46. Pierre Sahin), Mantas Baitis (74. Adrian Menzel) - Trainer: Michael Schaffer

Schiedsrichter: Joscha Link - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Tobias Lösch (21.), 1:1 Finn Breuninger (82.)

