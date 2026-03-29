Pfedelbach in Unterzahl mit 1:1 Unentschieden gegen Union Heilbronn

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach spielte am 21. Spieltag der Bezirksliga Franken zu Hause gegen den FC Union Heilbronn 1:1 Unentschieden. Das Pfedelbacher Tor erzielte Sebastian Hack. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach holt trotz Unterzahl einen Punkt und es war sogar noch mehr drin

Die Gäste hatten den besseren Start vergaben aber die ersten zwei Möglichkeiten.

Nach 14 Minuten die erste gute Chance für Pfedelbach nach einem Einwurf von links aber der Schuss wurde geblockt. Im Anschluss kam Sergen Uzuner im Strafraum zu Fall aber der Schiedsrichter entschied auf weiterspielen.

Sechs Minuten später zog Mattia Frank einfach mal aus ca. 25 Metern ab und der Ball landete knapp rechts neben dem Tor.

Pfedelbach war jetzt besser im Spiel. Nach 24 Minuten ein Konter des TSV über Jonas Göhner. Der sah, dass Marco Gebert in der Mitte mitgelaufen war und spielte ihm den Ball rüber. Dieser ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schoss. Heilbronns Torhüter Susser nahm den Ball aber auf und konnte somit klären.

Kurz darauf nahm Jonas Göhner den Ball volley und schoss ihn über das Heilbronner Tor.

Dann nahm sich Luka Barbir einen Freistoß von halbrechts und schoss den Ball um die Mauer. Torhüter Susser war aber erneut zur Stelle und hielt ihn sicher.

In der 35. Minute pfiff der Schiedsrichter ein nicht absichtliches Handspiel kurz vor dem Strafraum der Pfedelbacher. Gruosso ließ sich diese Chance nicht nehmen und schoss den Ball unhaltbar in den rechten Torwinkel.

Beim Spielstand von 0:1 wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Vier Minuten nach der Pause setzte Sebastian Hack im Mittelfeld nach und eroberte den Ball. Dann ging es ganz schnell und der Ball kam auf rechts zu Jonas Göhner. Der ging noch ein paar Meter die Linie runter und passte dann scharf nach innen. Dort war Sebastian Hack mittlerweile wieder angekommen und schoss den Ball zum 1:1 Ausgleich ins Netz.

Fünf Minuten später fast das 2:1 als Jann Baust einen Ball quer spielte und Marco Gebert nur ganz knapp verpasste.

Ab der 62. Minute musste der TSV dann zu zehnt weiterspielen. Der bereits gelb verwarnte Kapitän Sergen Uzuner leistete sich ein weiteres Foul und der Schiedsrichter schickte ihn mit Gelbrot vom Platz. Bitter, da die Auswechslung bereits vorbereitet war.

In der 65. Minute landete der Ball nach einer Ecke im Pfedelbacher Tor aber der Schiri gab den Treffer wegen eines Foulspiels an Torhüter Hannes Fischle nicht.

Man merkte dem Spiel überhaupt nicht an, dass Pfedelbach hier in Unterzahl war. Im Gegenteil. Pfedelbach investierte mehr und wollte den nächsten Treffer.

Heilbronn kam kaum noch zu Chancen. Anders der TSV. Drei Minuten vor Ende der Partie die Riesenchance für Jonas Göhner. Aus 16 Metern zog er ab und der Ball wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht.

Kurz darauf zog Sebastian Hack von der Strafraumgrenze ab und der Ball ging knapp drüber.

Das war es dann auch und so endete die Partie mit einem 1:1 Unentschieden.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mattia Frank (74. Nico Hütter), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (66. Kaan Uzuner), Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

FC Union Heilbronn: Marcel Susser, Emre Korkmaz (90. Aurel-Yorick Kamdem Mabou), Muhammed Enes Ulusoy (81. Diyar Batin), Muhammed Mert Gürbüz, Taylan Nogaybel, Deniz Baydin (84. Salvatore Buttafuoco), Luciano Gruosso, Mirnis Salija (72. Lütfüllah Cümen), Nils Wozny, Nebojsa Simikic, Adrian Heinle - Trainer: Robin Neupert - Spielertrainer: Kevin Herrmann

Tore: 0:1 Luciano Gruosso (36.), 1:1 Sebastian Hack (49.)

Gelb-Rot: Sergen Uzuner (62./TSV Pfedelbach/wiederholtes Foulspiel)

Schiedsrichterin: Steffen Seidel (Jagstzell)

Zuschauer: 250

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fc-union-heilbronn-m1-260329

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-fc-union-heilbronn-554335

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-fc-union-heilbronn-14190904-222569

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Bericht auf FuPa vom 15.03.2026:

https://www.fupa.net/news/aramaeer-verteidigen-spitze-in-unterzahl-sindringer-ausrufezeichen-3166441

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-fc-union-heilbronn/-/spiel/02TNK27UBO000000VS5489BUVSSD35NB#!/section/course

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-11-heft-gegen-fc-union-heilbronn-und-tsv-neuenstein-2

Vorschau:

Am kommenden Donnerstag, den 02.04.2026 um 19.30 Uhr spielen wir im ebmpapst Bezirkspokal Achtelfinale auswärts bei der SGM Fürfeld/Bonfeld. Das Spiel findet auf dem Sportplatz in Fürfeld statt.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.

In der Bezirksliga geht es erst wieder am Samstag, den 11.04.2026 um 15.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel im Heilbronner Frankenstadion bei den Aramäern Heilbronn weiter.