Pfedelbach in der Landesliga zu Gast bei den Aramäern Heilbronn

Am Sonntag, den 23. Oktober 2022 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 13. Spieltag der Landesliga auswärts im Heilbronner Frankenstadion bei den Aramäern Heilbronn.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 13. Spieltag sind bereits online.

- Vorbericht: Am kommenden Sonntag, den 23.10. um 15.00 Uhr spielen wir auswärts im Heilbronner Frankenstadion bei den Aramäern Heilbronn. Die Aramäer konnten sich zuletzt durch zwei Siege in Folge auf Platz 7 der Tabelle schieben. Um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren sollten wir mit etwas Zählbarem aus Heilbronn zurückkehren.

Schiedsrichter: Tobias Rollnik (FC Gerlingen)

Schiedsrichterassistent 1: Eren-Sahin Güleren (SV Leonberg/Eltingen)

Schiedsrichterassistent 2: Hannes Richter (SV Leonberg/Eltingen)

Spielbeginn: 15.00 Uhr