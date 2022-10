Pfedelbach in der Landesliga gegen Obersontheim im Hohenlohe-Derby

Tabellenbild hin oder her. Spiele gegen Oso sind immer sehr intensiv und torreich. Dazu haben in der Vergangenheit beide Mannschaften gezeigt, dass neben Kampf auch toller Fußball gespielt wird. Oso hat sehr viele gute Einzelspieler und dazu eine mannschaftliche Geschlossenheit. In der Landesliga konnten wir noch nie gegen Oso gewinnen, damit das gelingt, arbeiten wir sehr hart und werden alles geben um euch ein gutes Spiel zu zeigen.

Unsere 2. Mannschaft ist nach der dritten Niederlage in Folge auf den drittletzten Platz abgerutscht. Nach dem tollen Saisonstart hat die Elf von Trainer Oliver Utz die Vergangenheit wieder eingeholt. Hier muss schnellstens ein Umdenken bei den Spielern her. Es muss wieder jeder für jeden kämpfen um in den kommenden Spielen gegen die Topteams der Liga zu bestehen.

Am vergangenen Sonntag kamen wir mit einem Punkt von den Aramäern Heilbronn nach Hause. Eine Woche zuvor verloren wir leider unser Heimspiel gegen den Aufsteiger und direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt Croatia Bietigheim mit 1:3. In den kommenden vier Partien stehen nun richtungsweisende Spiele gegen direkte Konkurrenten an. Das erste heute zu Hause gegen Obersontheim. Es stehen sich der Tabellenvierte und Tabellenfünfte der vergangenen Saison gegenüber. Davon können sich beide Teams in dieser Saison aber nichts mehr kaufen. Obersontheim steht momentan wie unser Team, nur mit einem Punkt weniger, auf einem direkten Abstiegsplatz. Hoffen wir, dass unser Team heute den ersten Schritt macht und mit einem Heimsieg Richtung Mittelfeld der Tabelle wandert.

ich freue mich Sie an diesem Samstag zur Landesligapartie gegen den TSV Obersontheim in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Gemeinsam zum 3. Heimsieg!

Euer Trainer

Michael Blondowski

P.S. Vielen Dank für die großartige Unterstützung in den vergangenen Auswärtsspielen.

Es fühlt sich auswärts fast wie zu Hause an…. Danke und weiter so!

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/tsv/3d-flip-book/heimspiel-2022-23-6-heft-gegen-tsv-obersontheim

Nachgefragt beim TSV Obersontheim (Marc Schwerin, Abteilungsleiter):

Wie zufrieden seid ihr mit euren bisherigen Spielen in der Hinrunde der Landesliga?

Nichts sonderlich zufrieden. - zu unkonstant mit zuvielen unnötigen Punktverlusten

Wie lautet eure weitere Zielsetzung für die Saison?

so früh wie möglich Klassenerhalt

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist euer Tipp?

Ich denke wir haben die Möglichkeit was mitzunehmen, letztes Jahr sind wir furios gestartet und mussten uns am Ende mit einem Punkt begnügen - vielleicht kommt es wieder so, daher tippe ich mal auf ein 2:2

Wen seht ihr in der Landesliga als Favorit um den Aufstieg, wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Türkspor wird aufsteigen, gefühlt sind sie schon durch…

Absteigen können viele. Ich denke Ilshofen 2 ist weg, Oeffingen muss extrem aufpassen. Tja, und sonst ist aktuell ab Platz 7 jeder dabei! Gefühlt kann jeder jeden schlagen - eine verrückte Saison…

Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Habt ein schönes Spiel und regt euch nicht so auf.

Jeder macht Fehler :)

Vielen Dank an dieser Stelle an Marc Schwerin vom TSV Obersontheim, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.

Infos zum Gegner TSV Obersontheim:

Das Team aus Obersontheim spielt im dritten Jahr in der Landesliga und landete in der letzten Saison auf einem sehr guten vierten Platz. Momentan steht das Team ähnlich wie unser TSV, mit einem Punkt weniger, einen Platz hinter uns. 4 Siege stehen 7 Niederlagen gegenüber, zweimal spielte man unentschieden. 18 Tore wurden bisher erzielt, 27 Gegentreffer musste man kassieren.

Beste Torschützen im Team sind Marco Pfitzer und Niko Wild mit 4 Treffern. Die letzte Partie gegeneinaner fand am 05.03.2022 statt. Damals schossen sich die Gäste innerhalb drei Minuten mit 3:0 in Front. In Halbzeit zwei kam unser TSV dann zurück und am Ende hiess es 3:3 Unentschieden.

Am vergangenen Samstag verlor „Oso“ zu Hause gegen den SV Kaisersbach mit 0:3 und muss heute zudem auf Pablo Wild und Marco Krause verzichten. Beide sahen gegen Kaisersbach die Gelb-Rote Karte.

Hier gehts zur Homepage des TSV Obersontheim

Hier gehts zur Facebook-Seite des TSV Obersontheim

Hier gehts zur Instagram-Seite des TSV Obersontheim

Vorbericht aus der Hohenloher Zeitung vom 29.10.2022:

folgt...

Die Spielpaarungen des 14. Spieltags der Landesliga Württemberg Staffel 1:

Sa., 29.10.2022

So., 30.10.2022

VfR Heilbronn VfB Neckarrems-Fussball 14:00live TSV Pfedelbach TSV Obersontheim 15:30live TSV Ilshofen II SG Oppenweiler-Strümpfelbach 17:00SV Breuningsweiler TSV Crailsheim 15:00 SV Germania Bietigheim Türkspor Neckarsulm 15:00 TV Oeffingen NK Croatia Bietigheim 15:00 TSV Heimerdingen 1910 Aramäer Heilbronn 15:00 SV Kaisersbach SpVgg Gröningen-Satteldorf 15:00live FV Löchgau SV Allmersbach 16:00

Die Tabelle vor dem 14. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 1:

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1. Türkspor Neckarsulm 13 12 1 0 30 : 6 24 37 2. FV Löchgau 13 9 1 3 38 : 16 22 28 3. VfR Heilbronn 13 8 3 2 27 : 12 15 27 4. TSV Heimerdingen 13 6 6 1 41 : 24 17 24 5. TSV Crailsheim 13 7 3 3 30 : 25 5 24 6. SV Breuningsweiler 13 5 4 4 31 : 28 3 19 7. SV Kaisersbach 13 5 4 4 24 : 23 1 19 8. Aramäer Heilbronn 13 5 4 4 22 : 23 -1 19 9. VfB Neckarrems-Fußball 13 4 6 3 21 : 20 1 18 10. SpVgg Satteldorf 13 4 4 5 25 : 22 3 16 11. SV Germania Bietigheim 13 5 1 7 19 : 22 -3 16 12. NK Croatia Bietigheim 13 4 3 6 22 : 19 3 15 13. TSV Pfedelbach 13 3 6 4 20 : 22 -2 15 14. TSV Obersontheim 13 4 2 7 18 : 27 -9 14 15. SV Allmersbach 13 2 6 5 19 : 26 -7 12 16. SG Oppenweiler-Strümpfelbach 13 3 1 9 20 : 43 -23 10 17. TV Oeffingen 13 1 3 9 18 : 35 -17 6 18. TSV Ilshofen II 13 0 2 11 10 : 42 -32 2