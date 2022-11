Pfedelbach in der Landesliga beim VfB Neckarrems Fußball

Am Samstag, den 26. November 2022 um 14.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 18. und somit ersten Rückrundenspieltag der Landesliga beim VfB Neckarrems Fußball.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 18. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Den vergangenen Samstag hatte man sich natürlich anders vorgestellt. Mit einer 1:3 Niederlage im Gepäck mussten wir die Heimreise aus Allmersbach antreten. Es herrschte große Enttäuschung bei Trainern, Spielern und Fans.

Am kommenden Samstag hat man nun die Möglichkeit im nächsten Auswärtsspiel beim VfB Neckarrems Fußball drei Punkte mitzunehmen. Allerdings ist das nur mit einer enormen Leistungssteigerung gegenüber dem Allmersbach-Spiel möglich. Neckarrems hat in der Hinrunde fünf mal gewonnen, unter anderem mit einem 2:0 Sieg bei unserem TSV, sage und schreibe 9 mal Unentschieden gespielt und nur drei Mal verloren. Seit sieben Spielen ist der VfB mittlerweile ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 1. Oktober zu Hause gegen den Tabellenführer Türkspor Neckarsulm und diese Niederlage fiel mit 0:1 ganz knapp aus.

Personell kann unser TSV wieder auf Stürmer Sebastian Hack zurückgreifen, der in Allmersbach schmerzlich wegen einer Gelb-Rot Sperre vermisst wurde.

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres wollen wir nochmal alles reinhauen und hoffentlich mit einem positiven Ergebnis aus Neckarrems zurückkehren.

Schiedsrichter: Niklas Klüdtke (Spvgg Oedheim)

Schiedsrichterassistent 1: Sascha Seliger (Spfr Untergriesheim)

Schiedsrichterassistent 2: Yannic Wasser (FSV Friedrichshaller SV 1898)

Spielbeginn: 14.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 26.11.2022 ab 14.00 Uhr)

Vorbericht aus der Hohenloher Zeitung vom 25.11.2022: