Pfedelbach in der 3. Pokalrunde am Donnerstag in Dörzbach

Am kommenden Donnerstag, den 30.10.2025 um 19.00 Uhr steht für unsere 1. Mannschaft die 3. Runde im ebmpapst Bezirkspokal Franken an. Gegner ist der TSV Dörzbach/Klepsau, der uns auf seinem heimischen Sportgelände in Dörzbach empfängt.

Nach dem knappen Sieg im Elfmeterschießen In der 2. Runde beim SC Michelbach/Wald wurde uns der TSV Dörzbach/Klepsau aus der Kreisliga A3 Franken zugelost.

Die Dörzbacher stehen aktuell auf Platz sechs der Tabelle. Fünf Siege stehen ein Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber. Allerdings hat man ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert, da das Auswärtsspiel in Harthausen am vergangenen Freitag dem Wetter zum Opfer fiel.

Wir als Bezirksligist gehen als Favorit ins Spiel, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze – und gerade auswärts beim Kreisliga-A-Team Dörzbach/Klepsau wartet sicher keine einfache Aufgabe.

Unsere Mannschaft will den Ball laufen lassen und von Beginn an das Spiel kontrollieren. Ziel ist es, den Gegner früh unter Druck zu setzen und die eigene Qualität auszuspielen. Gleichzeitig gilt es, in der Defensive wachsam zu bleiben, denn der Gastgeber wird alles geben, um uns ein Bein zu stellen und vor heimischem Publikum für eine Überraschung zu sorgen.

Trainerteam und Mannschaft sind hochmotiviert, den Einzug in die 4. Runde perfekt zu machen und den positiven Trend im Pokal fortzusetzen. Mit der richtigen Einstellung, Einsatzbereitschaft und Unterstützung unserer Fans soll das nächste Kapitel im Pokal geschrieben werden.

Auf geht’s, TSV – gemeinsam zum Sieg in Dörzbach/Klepsau!

Schiedsrichter: Philipp Hofmann (SSV Gaisbach)

Spielbeginn: 19.00 Uhr