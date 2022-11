Pfedelbach II zu Gast in Westheim

Am Sonntag, den 13. November 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft am 14. Spieltag der Kreisliga A1 auswärts um 14.30 Uhr beim SV Westheim.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 14. Spieltag sind bereits online.

Unsere 2. Mannschaft konnte gegen Verrenberg den Abwärtstrend stoppen und hat nun ein hartes Brett beim Tabellendritten in Westheim zu durchbohren. Westheim verlor am vergangenen Sonntag überraschend mit 0:2 in Ingelfingen. Hoffen wir auf eine weitere gute Leistung unserer Zweiten und einen Bonus-Auswärtssieg.

Mit dem Heimspiel vs. Verrenberg konnten wir nach vier erfolglosen Spielen wieder dreifach punkten. Nach dem etwas unglücklich verlaufenen Spiel in Neuenstein, als ein 2:0 Vorsprung bis in die 87. Minute nicht für Punkte ausgereicht hat, war es enorm wichtig endlich wieder zu gewinnen.

Bereits in Neuenstein wäre ein Sieg verdient gewesen. Allerdings scheint in dieser Saison in der Kreisliga A1 nichts unmöglich zu sein. So verliert der Topfavorit und unser nächster Gegner Westheim in Ingelfingen 0:2 oder reicht eine 5:2 Halbzeitführung für Tüngental nicht aus und es hagelt eine 5:7 Niederlage gegen Michelbach. Hessental hatte gegen uns nach sechs Minuten 2:0 geführt und schießt seither in jedem Spiel nach spätestens zwei Minuten das Führungstor.

Vermeintlich auf dem Papier eindeutige Spiele haben wiederholt einen völlig anderen Spielausgang als vorher vermutet. So kommt es sowohl an der Spitze, als auch im Keller der Tabelle zu einer aktuell extrem engen Angelegenheit.

Es trennen den Tabellenletzten von Platz 8 gerade mal drei Punkte.

Für uns bedeutet das Woche für Woche erneut 100% plus X auf den Rasen zu bekommen um mitzuhalten und punkten zu können.

Es bleiben aber in Summe noch 17 Spiele Zeit um 9 Siege zu holen, die gleichbedeutend mit 40 Punkten zum Klassenerhalt reichen sollten.

Erwähnenswert ist die Art und Weise wie die Mannschaft in den letzten zwei Wochen agiert und gewillt ist die z. T. selbstverursachte Misslage wieder zu korrigieren. Das zeigt ein intaktes Team und den Willen um unsere Ziele zu erreichen.

Vielleicht gelingt uns auch mal eine Überraschung und wir nehmen aus Westheim Punkte mit. Es scheint in dieser Saison nichts unmöglich zu sein...

WER WILL - DER WIRD!!!!