Pfedelbach II verliert mit 1:5 beim bisherigen Schlusslicht

Die Pfedelbacher Zweite verlor am Sonntag, den 28.09.2025 auswärts beim TSV Neuenstein II mit 1:5. Das Pfedelbacher Tor erzielte Sascha Arnold.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt.
Spielbericht:
TSV Neuenstein II - TSV Pfedelbach II 5:1 (3:0)
folgt...
TSV Pfedelbach II: Timo Spohn, Dean Bertleff, Colin Steigauf, Tim Stegmeier (46. Patrick Ostaszewski), Ben Federolf, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress, Vincent Ojukwu (30. Thomas Meckbach) (76. Gottfried Messer), Sascha Arnold, Patrick Magiera (23. Fabio Schmid) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
Tore: 1:0 Denis Sailer (13.), 2:0 Andreas Strecker (17.), 3:0 Oliver Schöne (28.), 4:0 Andreas Strecker (51.), 4:1 Sascha Arnold (66.), 5:1 (82.)
Schiedsrichter: Ioannis Pervana (Sportverein Heilbronn am Leinbach 1891)
Zuschauer: keine Angabe
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-neuenstein-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVBNC000000VS5489BTVV0LE4BT#!/