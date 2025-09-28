 2025-09-26T13:47:28.965Z

– Foto: Marc Hofacker

Pfedelbach II verliert mit 1:5 beim bisherigen Schlusslicht

Kreisliga B6 Franken
Pfedelbach II

Heute, 13:00 Uhr
5
1
Abpfiff
Die Pfedelbacher Zweite verlor am Sonntag, den 28.09.2025 auswärts beim TSV Neuenstein II mit 1:5. Das Pfedelbacher Tor erzielte Sascha Arnold.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt.

Spielbericht:

TSV Neuenstein II - TSV Pfedelbach II 5:1 (3:0)

folgt...

TSV Pfedelbach II: Timo Spohn, Dean Bertleff, Colin Steigauf, Tim Stegmeier (46. Patrick Ostaszewski), Ben Federolf, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress, Vincent Ojukwu (30. Thomas Meckbach) (76. Gottfried Messer), Sascha Arnold, Patrick Magiera (23. Fabio Schmid) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 1:0 Denis Sailer (13.), 2:0 Andreas Strecker (17.), 3:0 Oliver Schöne (28.), 4:0 Andreas Strecker (51.), 4:1 Sascha Arnold (66.), 5:1 (82.)

Schiedsrichter: Ioannis Pervana (Sportverein Heilbronn am Leinbach 1891)
Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-neuenstein-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVBNC000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau:
Am Sonntag, den 05.10.2025 um 13.00 Uhr spielen wir erneut auswärts beim TSV Hardthausen II.
Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.
