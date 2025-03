Pfedelbach II und Ohrnberg trennen sich Unentschieden

Pfedelbach II mit Unentschieden gegen Ohrnberg

Es dauerte eine Weile bis sich die ersten Torchancen ergaben. Nach 23 Minuten spielte Marco Karp einen traumhaften Diagonalpass auf Emmanuel Osare. Der legte sich den Ball vor dem Tor zurecht und traf ihn dann nicht richtig.

Nach 32 Minuten ging die Pfedelbacher Zweite dann in Führung. Nach einem Einwurf kam der Ball an die Strafraumgrenze. Der Gästetorhüter aus seinem Kasten und spielte den Ball Patrick Magiera in die Füße. Der musste den Ball dann nur noch ins Tor schießen.

Kurz vor der Halbzeit erreichte ein Diagonalball am linken Torpfosten Emmanuel Osare, der tanzte den Torhüter aus und schoss dann den Ball flach unten links rein. Ein Ohrnberger Verteidiger versuchte noch zu klären, kam aber zu spät.

Mit einer 2:0 Führung ging es dann auch in die Pause.

In der Gästekabine war es in der Halbzeit laut und Pfedelbach verschlief die ersten fünf Minuten in Halbzeit zwei. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff gab es Freistoß für die Gäste. Der Ball flog an den linken Pfosten und dort köpfte ihn Stefan Mögerle ins Tor.

Drei Minuten später verlor Marco Karp den Ball an seinen Gegenspieler, der dann nur noch zum Ausgleich einschieben musste.

Pfedelbach fing sich nun wieder und hätte in der 65. Minute wieder in Führung gehen müssen. Lauri Ostheimer spielte einen klasse Ball Ben Federolf in die Füße und der scheiterte am herauseilenden Keeper der Gäste.

Im Gegenzug schlug Ohrnberg einen langen Ball von rechts vors Pfedelbacher Tor und Drossas hatte alle Zeit der Welt um den Ball ins Tor zu schiessen.

Pfedelbach hatte nun das Spiel komplett aus der Hand gegeben. In der 75. Minute fiel dann aber doch noch der Ausgleich. Patrick Magiera bekam den Ball in die Füße gespielt und ging aufs Tor. Mit einem trocken Schuss ins linke untere Ecke erzielte er den 3:3 Ausgleich.

Drei Minuten später dann fast die 4:3 Führung. Nach einer Flanke von links kam Lauri Ostheimer an den Ball und schoss drüber.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte Pfedelbach II die Riesenchance zur erneuten Führung aber Patrick Magieras Abschluss war zu schwach um den Gästetorhüter zu bezwingen. Somit bleib es am Ende beim 3:3 Unentschieden.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Till Geiger, Johannes Braun, Erkan Odabasi, Tim Stegmeier, Luca Schanz (20. Pascal Fleisch), Marco Karp, Lauri Ostheimer, Emmanuel Osare (60. Ben Federolf), Patrik Wildebrandt, Patrick Magiera - Trainer: Christian Martin - Trainer: Moritz Eberhardt

TSV Ohrnberg: Nicklas Passer, Sebastian Arnold, Dirk Reinhard, Stefan Mögerle (80. Lars Mugele), Fabian Bleiwa, Sam Burkhardt (35. Richard Gruber), Silas Wecker, Felix Demsar, Jefferson Alves Do Nascimento, Paul Hammel, Konstantinos Drossas (85. Yilmaz Canki) - Trainer: Klaus Jürgen Thellmann

Tore: 1:0 Patrick Magiera (32.), 2:0 Emmanuel Osare (45.), 2:1 Stefan Mögerle (47.), 2:2 Silas Wecker (50.), 2:3 Konstantinos Drossas (66.), 3:3 Patrick Magiera (75.)

Schiedsrichter: Schiedsrichter: Reinhold Beck (SV Sindelbachtal)

Zuschauer: 60

