Pfedelbach II trifft am Do. im Pokal auf die SGM Bitzfeld/Schwabbach

Vorbericht:

Nachdem unser Gegner in der 2. Runde des ebmpapbst Bezirkspokals, der SV Wachbach II, wegen Personalmangel nicht angetreten war, bekamen wir nun in der 3. Runde die SGM Bitzfeld/Schwabbach aus der Kreisliga A3 Franken zugelost.

Unser Team möchte im ersten Pokalspiel in dieser Saison alles geben, um die nächste Hürde zu nehmen und in die vierte Runde einzuziehen. Mit der SGM Bitzfeld/Schwabbach wartet der aktuell Tabellenletzte aus der Kreisliga A3, den man aus vielen spannenden Duellen in den vergangenen Jahren kennt. Die Gäste verfügen über eine kampfstarke Mannschaft, die vor allem über den Teamgeist und ihre robuste Spielweise kommt – eine Aufgabe also, die volle Konzentration verlangt und man den Gegner aufgrund der aktuellen Tabellensituation nicht unterschätzen darf.

Für unsere Jungs gilt es, an die guten Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen und den Heimvorteil zu nutzen. Mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit will der TSV Pfedelbach II alles daran setzen, das Ticket für die nächste Runde zu lösen. Pokalspiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze – und gerade unter Flutlicht ist auf dem Pfedelbacher Kunstrasen schon oft etwas Besonderes passiert.

Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung von den Zuschauern am Donnerstagabend. Also kommt vorbei, feuert unser Team an und sorgt gemeinsam mit uns für eine tolle Pokalatmosphäre!

Auf geht’s, TSV – kämpfen und siegen!