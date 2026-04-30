Pfedelbach II spielt am Sonntag in Nagelsberg

Am kommenden Sonntag, den 03. Mai 2026, ist unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga B6 Franken auswärts gefordert. Gegner ist der FC Phoenix Nagelsberg – eine Mannschaft, die vor allem auf heimischem Platz schwer zu bespielen ist und mit viel Einsatz und Leidenschaft auftritt.

Nach den vergangenen Wochen, in denen unsere Zweite immer wieder gute Ansätze gezeigt hat, gilt es nun, über die gesamte Spielzeit hinweg konstanter aufzutreten. Phasenweise konnte das Team spielerisch überzeugen und sich auch gute Torchancen erarbeiten, ließ jedoch in entscheidenden Momenten die nötige Konsequenz vermissen. Genau hier will die Mannschaft ansetzen: konzentrierter verteidigen, klarer im Abschluss agieren und insgesamt kompakter als Einheit auftreten.

Im Training unter der Woche wurde intensiv gearbeitet, um sowohl die Abstimmung in der Defensive zu verbessern als auch das Umschaltspiel nach vorne zielstrebiger zu gestalten. Die Mannschaft zeigt sich motiviert und will im Saisonendspurt noch einmal alles investieren, um wichtige Punkte einzufahren.

Mit dem FC Phoenix Nagelsberg wartet allerdings ein unangenehmer Gegner. Die Gastgeber werden alles daransetzen, ihr Heimspiel erfolgreich zu gestalten und den TSV früh unter Druck zu setzen. Daher wird es entscheidend sein, von Beginn an dagegenzuhalten, die Zweikämpfe anzunehmen und mit der nötigen Einstellung in die Partie zu gehen.

Wenn es unserer Mannschaft gelingt, die Trainingsinhalte auf den Platz zu bringen, als Team geschlossen aufzutreten und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen, ist auch in der Fremde durchaus etwas Zählbares möglich.

Unsere Mannschaft freut sich über jede Unterstützung vor Ort.

Schiedsrichter: Kurt Weber (TSV Rottenbauer)