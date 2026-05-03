Pfedelbach II siegt mit 2:1 in Nagelsberg

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 03.05.2026 auswärts beim FC Phoenix Nagelsberg mit 2:1. Die Pfedelbacher Tore erzielten Semin Giebisch und Till Geiger.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt.
Spielbericht:
FC Phoenix Nagelsberg - TSV Pfedelbach II 1:2 (1:2)
Spielbericht folgt...
FC Phoenix 2002 Nagelsberg: Tobias Griesbach, Thierno Mamadou Diallo, Okan Tuncel (46. Argjend Shahini), Edwin Koch, Bakary Manneh, Timmy Lack, Josip Dakovic, Felix Linus Bastl, David Crivineanu, Gabriel Muresan, Georgios Alevrudis (46. Witali Baron) - Spielertrainer: Timmy Lack
TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger (69. Luca Schanz), Julian Haag, Colin Steigauf, Ben Federolf, Jonas Martin, Lauri Ostheimer, Jonas Kress, Semin Giebisch (59. Patrick Ostaszewski), Patrick Magiera (59. Marco Karp) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
Schiedsrichter: Kurt Weber
Tore: 1:0 Okan Tuncel (34. Foulelfmeter), 1:1 Semin Giebisch (36.), 1:2 Till Geiger (40.)
Gelb-Rot: Thierno Mamadou Diallo (83./FC Phoenix 2002 Nagelsberg/Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Okan Tuncel (FC Phoenix 2002 Nagelsberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
Schiedsrichter: Kurt Weber (TSV Rottenbauer)
Zuschauer: keine Angabe
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/fc-phoenix-2002-nagelsberg-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVKEO000000VS5489BTVV0LE4BT#!/
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