Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 19.10.2025 bei der SGM Forchtenberg/SGSE II 1:1 Unentschieden. Das Tor erzielte Lauri Ostheimer per Handelfmeter. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II nimmt einen Punkt aus Sindringen mit

In der ersten Viertelstunde tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab.

Das erste Mal gefährlich wurde es in Minute 17. Eine gute Chance für die SGM und Tobias Radzium im Pfedelbacher Tor klärte den Schuss mit einer Glanzparade zur Ecke.

Drei Minuten später wurde ein Abschluss des TSV gerade noch geblockt.

Nach 27 Minuten musste Trainer Christian Martin zum ersten Mal wechseln. Devin Kisalar musste verletzt vom Platz. Für ihn km Patrick Magiera ins Spiel.

Zwischen der 30. und 35. Minute hatte die Heimelf ihre beste Phase und gleich vier gute Chancen. Aber Torhüter Radzium war heute sehr gut aufgelegt und konnte alles entschärfen.

Nach 37 Minuten war allerdings auch er machtlos. Nach einem Freistoß für den TSV ging die SGM in Führung. Der Freistoß wurde schlecht ausgeführt und die SGM kam in Ballbesitz. Es reichte ein langer Ball auf Lieb, der alleine aufs Tor ging und die Führung erzielte. Es hatte sich zu diesem Zeitpunkt angedeutet und war mehr oder weniger auch verdient.

In der 45. Minute spielte Lieb das Spielgerät von rechts auf den völlig freien Laffsa und der scheiterte mit seinem Abschluss erneut am starken Gästetorhüter Radzium.

Zwei Minuten später kam Patrick Magiera nach einer Ecke zum Abschluss und schoss den Ball übers Tor.

Somit ging es mit einem 0:1 Rückstand in die Pause.

Nach der Halbzeit feuerte Lauri Ostheimer gleich einen Warnschuss aus ca. 30 Metern ab, den der Forchtenberger Torhüter sicher hatte.

In der 57. Minute hatten die Gäste die Riesenchance zum Ausgleich. Jonas Martin spielte den Ball von links vors Tor und dort scheiterte Magiera mit seinem Schuss am Keeper. Auch der Nachschuss konnte nicht verwertet werden.

Auch zwei weitere Ecken brachten für die Gäste keinen Torerfolg.

In Minute 69 versuchte es Jonas Kress aus ca. 30 Metern und der Ball ging links am Tor der SGM vorbei.

Nur drei Minuten später zeigte der Schiedsrichter zu Recht auf den Elfmeterpunkt. Nach einem Freistoß von rechts köpfte Fabian Großer den Ball aus ca. 7 Metern aufs Tor. Ein Spieler der SGM nahm die Hand zu Hilfe und dann ging der Ball über das Tor. Der Schiedsrichter hatte es richtig gesehen und entschied sofort auf Handelfmeter, den Lauri Ostheimer ganz souverän im linken Eck verwandelte.

Jetzt war Pfedelbach überlegen und hatte die Chance auf den Sieg. In der 80. Minute ein schöner Pass von Lauri Ostheimer auf Patrick Magiera und der schoss den Ball ins Tor aber während dessen ertönte der Abseitspfiff des Schiedsrichters.

Drei Minuten vor Ende der Partie war plötzlich Fabio Schmid durch und schoss frei vor dem Torhüter drüber.

Eine Minute später hätte der Siegtreffer fallen müssen. Pfedelbach führte einen Freistoß schnell aus und Patrick Magiera spielte den Keeper aus und knallte den Ball an die Querlatte.

Das war es dann auch mit den Chancen auf beiden Seiten. Einziger Wehrmutstropfen auf Pfedelbacher Seite, dass Jonas Kress in der 93. Minute noch völlig unnötig die gelbrote Karte sah.

Am Ende eine Punkteteilung in einem fairen Spiel.

SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II: Marc Fischer, Ahmet Eraslan, Max Rosenberger (80. Steven Noller), Sito Wurst, Timo Max, Jonas Troner, Cedric Schulz, Miguel Conceicao, Ulrich Laffsa (86. Jonas Werthwein), Lukas Diemer (73. Marcel Uhrich), Michael Lieb (46. Dominik Bäcker) - Trainer: Janik Arnold

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting (79. Gottfried Messer), Julian Haag (67. Thomas Meckbach), Colin Steigauf, Fabian Großer, Jonas Martin, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (27. Patrick Magiera) (90. Patrik Wildebrandt), Jonas Kress, Vincent Ojukwu (54. Fabio Schmid), Sascha Arnold - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 1:0 Michael Lieb (37.), 1:1 Lauri Ostheimer (73. Handelfmeter)

Gelb-Rot: Jonas Kress (90./TSV Pfedelbach II/Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Schiedsrichter: Yusefi Zainullah (VfB Bad Mergentheim)

Zuschauer: 60

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tg-forchtenberg-m2-tsv-pfedelbach-m2-251019

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sgm-forchtenberg-sindringen-ernsbach-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVCJC000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sgm-forchtenberg-sindringen-ernsbach-ii-tsv-pfedelbach-ii-538835

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tg-forchtenberg-tsv-pfedelbach-14207518-215868

Vorschau:

Am Sonntag, den 26.10.2025 um 14.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen den FC Phoenix Nagelsberg.