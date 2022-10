Pfedelbach II nach Pause zu Hause gegen Hessental

Am Sonntag, den 9. Oktober 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft in der Kreisliga A1 zu Hause um 15.00 Uhr gegen den TSV Hessental. Die Reserve spielt zuvor um 13.00 Uhr.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 9. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Am Sonntag, den 09.10. um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen den TSV Hessental. Nach der Zwangspause am vergangenen Sonntag und nachdem Hessental gegen Ingelfingen gewinnen konnte kommt es zu einem weiteren sechs-Punkte-Spiel. Unsere Spieler sind wieder genesen und müssen am Sonntag alles reinwerfen um die Punkte in Pfedelbach behalten zu können.

Schiedsrichter 2. Mannschaft: Dieter Bembenek (SC Wiesenbach)

Spielbeginn 2. Mannschaft: 15.00 Uhr

Schiedsrichter Reserve: Bernd Müller (TSV Untersteinbach)



Spielbeginn Reserve: 13.00 Uhr