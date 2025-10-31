Pfedelbach II nach knapper 1:2 Heimniederlage aus Pokal ausgeschieden

Der TSV Pfedelbach II ist in der 3. Runde des ebmpapst Bezirkspokals Franken ausgeschieden. Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025 verlor der TSV II gegen die SGM Bitzfeld/Schwabbach aus der Kreisliga A3 knapp mit 1:2. Das Tor zur 1:0 Führung schoss Lauri Ostheimer.
Die Ergebnisse der 3. Pokalrunde sind online. Ein Spielbericht folgt...
Spielbericht:
TSV Pfedelbach II - SGM Bitzfeld/Schwabbach 1:2 (1:2)
TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Julian Haag, Colin Steigauf, Ben Federolf (46. Luca Schanz), Jonas Martin, Patrick Ostaszewski (73. Thomas Meckbach), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar, Jonas Kress, Fabio Schmid (57. Sascha Arnold), Patrick Magiera (81. Vincent Ojukwu) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab,: Lucas Obernosterer, Jonas Vogtmann, Damir Spahic (63. Patrick Christ), Simon Leihenseder, Mehmet Uguz (80. Lukas Leihenseder), Yannick Vossler, Mario Lebherz, Nico Herrmann, Nico Mahramas, Erik Hähnlein, Robin Kreuzer - Trainer: Michael Steigauf
Tore: 1:0 Lauri Ostheimer (6.), 1:1 Mehmet Uguz (23.), 1:2 Erik Hähnlein (26.)
Schiedsrichter: Oliver Swoboda (VfB Neuhütten)
Zuschauer: 80
