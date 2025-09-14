Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 14.09.2025 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Ohrnberg mit 2:1. Die Tore erzielten Ben Federolf und Dean Bertleff. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II müht sich zu 2:1 Heimsieg gegen Ohrnberg

Nach acht Minuten gab es den ersten Torschuss der Partie durch Lauri Ostheimer aber der Ball ging weit links vorbei.

In der 24. Minute kam ein Freistoß durch Lauri Ostheimer von links vors Tor. Kein Spieler kam an den Ball ran und dann ging er nur knapp rechts am Tor vorbei.

Nach 38 Minuten hatte Devin Kisalar nach einem Freistoß das 1:0 auf dem Fuß aber der Gästekeeper reagierte ausgezeichnet.

Von den Gästen ging in Hälfte eins keine große Gefahr aus. Torhüter Radzium wurde nicht wirklich gefordert.

Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Halbzeit. Pfedelbach II wechselte in der Pause gleich drei Mal.

Pfedelbach weiter bemüht nach vorne zu spielen aber ohne klare Torchance bis zur 58. Minute. Till Geiger ging alleine auf das Tor und der Torhüter klärte im eins gegen eins zur Ecke.

Nach 67 Minuten der erste gute Torschuss für die Gäste aber Torhüter Radzium tauchte ab und klärte den Ball.

In der 70. Minute durfte Pfedelbach dann zum ersten Mal jubeln. Ben Federolf wurde herrlich von Sascha Arnold bedient und lupfte den Ball über den herauseilenden Keeper zum 1:0 ins Tor.

Fünf Minuten später die Gäste mit einer guten Chance zum Ausgleich aber Torhüter Radzium hielt den Schuss überragend.

In der 89. Minute dann fast die Entscheidung, doch Semin Giebisch scheiterte frei am Keeper.

Die Nachspielzeit war angebrochen und da schlug es zum zweiten Mal im Ohrnberger Gehäuse ein. Nach einer Ecke wollte Ohrnberg den Ball im Strafraum klären und dann kam das Spielgerät zu Dean Bertleff, der in der Mitte fünf Meter vor dem Tor völlig blank stand und den Ball in die Maschen schoss.

Im Gegenzug Freistoss für die Gäste, den Demsar aus ca. 20 Metern im rechten Eck verwandelte.

Jetzt wurde es nochmal kurz spannend aber die Zeit lief den Gästen davon und in der 6. Minute der Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Zeller die Partie ab und Pfedelbach hatte die nächsten drei Punkte auf dem Konto.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger, Julian Haag, Colin Steigauf (48. Jonas Kress), Ben Federolf, Jonas Martin, Lauri Ostheimer (70. Marcel Brütting), Devin Kisalar (84. Semin Giebisch), Fabio Schmid (48. Thomas Meckbach), Patrick Magiera (46. Sascha Arnold) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSV Ohrnberg: Nicklas Passer, Lars Mugele, Stefan Mögerle, Fabian Bleiwa (85. Sam Burkhardt), Nico Schultheiß, David Hammel, Felix Demsar, Max Nonnast, Adrian Calisse, Yilmaz Canki, Finn Janne Guse - Trainer: Klaus Jürgen Thellmann

Tore: 1:0 Ben Federolf (70.), 2:0 Dean Bertleff (90.+1), 2:1 Felix Demsar (90.+3)

Schiedsrichter: Schiedsrichter: Walter Zeller (TSV Höchstberg)

Zuschauer: 60

