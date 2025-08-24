 2025-08-21T14:07:42.707Z

Vereinsnachrichten

Pfedelbach II mit Unentschieden zum Auftakt beim Absteiger

Abpfiff

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 24.08.2025 auswärts zum Auftakt in der Kreisliga B6 beim TSV Zweiflingen 1:1 Unentschieden.
Die Ergebnisse und Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt...

Spielbericht:

TSV Zweiflingen - TSV Pfedelbach II 1:1 (1:0)

Spielbericht folgt...

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Till Geiger, Julian Haag, Tim Stegmeier (46. Patrick Ostaszewski), Jonas Martin, Sascha Arnold (70. Fabian Grill), Marco Karp (85. Gottfried Messer), Thomas Meckbach (46. Luca Schanz), Jonas Kress, Vincent Ojukwu, Semin Giebisch (46. Fabio Schmid) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 1:0 Cedric Besler (6.), 1:1 Fabio Schmid (54.)

Schiedsrichter: Matthias Müller (Buchen)
Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-zweiflingen-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVACC000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau:
Am kommenden Sonntag, den 31.08.2025 um 12.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen die SGM Niedernhall/Weißbach II
Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.
