Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 24.08.2025 auswärts zum Auftakt in der Kreisliga B6 beim TSV Zweiflingen 1:1 Unentschieden.
Die Ergebnisse und Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt...
Spielbericht:
TSV Zweiflingen - TSV Pfedelbach II 1:1 (1:0)
Pfedelbach II mit Unentschieden zum Auftakt beim Absteiger
Spielbericht folgt...
TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Till Geiger, Julian Haag, Tim Stegmeier (46. Patrick Ostaszewski), Jonas Martin, Sascha Arnold (70. Fabian Grill), Marco Karp (85. Gottfried Messer), Thomas Meckbach (46. Luca Schanz), Jonas Kress, Vincent Ojukwu, Semin Giebisch (46. Fabio Schmid) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
Tore: 1:0 Cedric Besler (6.), 1:1 Fabio Schmid (54.)
Schiedsrichter: Matthias Müller (Buchen)
Zuschauer: keine Angabe
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-zweiflingen-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVACC000000VS5489BTVV0LE4BT#!/