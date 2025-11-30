Pfedelbach II mit Unentschieden im Gemeindederby zum Jahresabschluss

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Samstag, den 29.11.2025 zu Hause in der Kreisliga B6 im Gemeindederby gegen den TSV Untersteinbach 2:2 Unentschieden. Beide Tore erzielte Fabian Großer. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II mit Unentschieden zum Jahresabschluss

Das Gemeindederby begann verhalten. Torchancen waren in der ersten Viertelstunde Mangelware.

In der 17. Minute wurde Fabian Großer im Strafraum von den Beinen geholt und es gab Elfmeter, den der Gefoulte selbst sicher zur 1:0 Führung verwandelte.

Mitte der ersten Halbzeit kam der Ball nach einem Einwurf von links in die Mitte zu Fabian Großer und der zog aus ca. 18 Metern ab und der Torhüter tauchte rechts ab und hielt den Ball im Nachfassen. Von den Gästen ging bis jetzt keine Gefahr aus. Die Abschlüsse landeten allesamt über dem Fangzaun.

Fünf Minuten vor der Halbzeit wechselten die Gäste dann doppelt. Chancen gab es bis zum Halbzeitpfiff keine mehr.

In der 52. Minute hätte dann nach einer Ecke das 2:0 fallen müssen. Die Ecke kam direkt vors Tor und dort entstand ein Ping-Pong und irgendwie konnten die Gäste den Ball noch klären.

Drei Minuten später bekam Ben Federolf am rechten Strafraumeck den Ball und zielte ins linke Toreck. Der Ball ging knapp am Pfosten vorbei.

In Minute 59 dann plötzlich der Ausgleich. Nach einer Ecke hatte Keller zu viel Platz und konnte den Ball unter die Latte köpfen.

Zwei Minuten später dann wieder Pfedelbach am Drücker. Nach einem Freistoß von Jonas Kress von der Mittellinie stieg Sascha Arnold hoch zum Kopfball und verpasste nur knapp vor dem Torhüter.

Keine Zeigerumdrehung später bekam Fabian Großer den Ball von Sascha Arnold aufgelegt, ging dann von links aufs Tor und schob den Ball unter dem Torhüter hindurch zur erneuten Führung für Pfedelbach.

In der 67. Minute hatten dann die Gäste die Chance zum erneuten Ausgleich aber Torhüter Radzium hielt den Schuss überragend.

Eine Minute später war dann aber auch er geschlagen nachdem Pfedelbach den Ball zwei Mal nicht klären konnte kam Kretschmann an den Ball und konnte ihn im Tor unter bringen.

Nur fünf Minuten später hätte Pfedelbach das 3:2 machen müssen. Marcel Brütting bekam am rechten Strafraumeck den Ball und ging aufs Tor. Mit seinem Schuss scheiterte er aber am Torhüter.

Kurz darauf brachte Ben Federolf den Ball von links vors Tor und der Torhüter faustete den Ball mit einer Hand nach vorne. Der Ball kam postwendend zurück und Jonas Kress köpfte ihn knapp rechts neben das Tor.

Pfedelbach drückte jetzt auf den Siegtreffer. Erneut Marcel Brütting hatte diesen auf dem Fuß und ließ sich im letzten Moment noch den Ball vom Fuß nehmen.

Danach hatten die Gäste nochmal zwei Chancen, scheiterten aber am sehr gut haltenden Tobias Radzium im Pfedelbacher Tor.

In der 83. und 84. Minute hatte Sascha Arnold zwei Mal die Chance aber die Gäste schafften es und konnten den Ball gerade noch vor der Linie klären.

Nach 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Tietz aus Crailsheim die Partie ab und das Derby endete 2:2 Unentschieden.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting, Dean Bertleff, Julian Haag (86. Marco Karp), Colin Steigauf, Fabian Großer (66. Fabio Schmid), Luca Schanz, Ben Federolf (58. Patrik Wildebrandt), Jonas Martin, Jonas Kress, Sascha Arnold - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSV Untersteinbach: Kevin Eggs, Chris Burkhardt, Nico Schuller (68. Yannick Huber), Moreno Leone, Sven Geist, Igor Terzic, Sebastian Massa (41. Niklas Wartenberg), Kai Keller, Marvin Spengler (41. Florian Kretschmann), Mirco Leone - Co-Trainer: Dennis Schablitzki - Trainer: Patrick Heigl - Co-Trainer: Stefan Haußler

Tore: 1:0 Fabian Großer (19. Foulelfmeter), 1:1 Kai Keller (59.), 2:1 Fabian Großer (62.), 2:2 Florian Kretschmann (68.)

Schiedsrichter: Schiedsrichter: Jeremy Tietz (TSV Crailsheim)

Zuschauer: 100



