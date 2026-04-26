Pfedelbach II mit Punktgewinn gegen Tabellenführer Forchtenberg

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 26.04.2026 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den Tabellenführer SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 0:0 Unentschieden.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt.
Spielbericht:
TSV Pfedelbach II - SGM Forchtenberg/SGSE II 0:0
Spielbericht folgt...
TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger (80. Vincent Ojukwu), Julian Haag, Colin Steigauf, Jonas Martin, Patrick Ostaszewski (46. Tim Stegmeier), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (80. Marco Karp), Jonas Kress, Semin Giebisch (46. Ben Federolf) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II: Marc Fischer, Max Rosenberger, Sito Wurst, Timo Max, Jakob Stricker, Dominik Bäcker (55. Ulrich Laffsa), Leon Wolpert, Jonas Troner, Miguel Conceicao (54. Ahmet Eraslan), Antonios Maximo Papantoniou (83. Dominik Bäcker), Marvin Küstner (89. Steven Noller) - Trainer: Janik Arnold
Tore: keine Tore
Schiedsrichter: Dieter Gennrich (TSV Blaufelden)
Zuschauer: -
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-sgm-forchtenberg-sindringen-ernsbach/-/spiel/02TO2AVJMO000000VS5489BTVV0LE4BT#!/