 2026-04-23T13:43:33.969Z

Vereinsnachrichten

Pfedelbach II mit Punktgewinn gegen Tabellenführer Forchtenberg

von Marc Hofacker · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marc Hofacker

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Kreisliga B6 Franken
Pfedelbach II

Heute, 15:00 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach II
SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach
SGM Forchtenberg/Sindringen/ErnsbachSGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II
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Abpfiff

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 26.04.2026 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den Tabellenführer SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II 0:0 Unentschieden.
Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt.

Spielbericht:

TSV Pfedelbach II - SGM Forchtenberg/SGSE II 0:0

Spielbericht folgt...

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger (80. Vincent Ojukwu), Julian Haag, Colin Steigauf, Jonas Martin, Patrick Ostaszewski (46. Tim Stegmeier), Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (80. Marco Karp), Jonas Kress, Semin Giebisch (46. Ben Federolf) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin
SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II: Marc Fischer, Max Rosenberger, Sito Wurst, Timo Max, Jakob Stricker, Dominik Bäcker (55. Ulrich Laffsa), Leon Wolpert, Jonas Troner, Miguel Conceicao (54. Ahmet Eraslan), Antonios Maximo Papantoniou (83. Dominik Bäcker), Marvin Küstner (89. Steven Noller) - Trainer: Janik Arnold

Tore: keine Tore

Schiedsrichter: Dieter Gennrich (TSV Blaufelden)
Zuschauer: -

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:
https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-sgm-forchtenberg-sindringen-ernsbach/-/spiel/02TO2AVJMO000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau:
Am Sonntag, den 03.05.2026 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim FC Phoenix Nagelsberg.
Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.